WTC 2025-27 Points Table: भारत-दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज से पहले कुछ इस तरह है पॉइंट्स टेबल, जानें कौन सी टीम है रेस में आगे

India Position in WTC Points Table: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में इस समय चल रहा है. 2010 के बाद दोनों टीमें पहली बार इस ऐतिहासिक मैदान पर भिड़ रही हैं, जहां भारत का रिकॉर्ड बेहद मजबूत रहा है. दक्षिण अफ्रीका ने यहां सिर्फ 1996 में जीत दर्ज की थी, जबकि भारत ने 2004 और 2010 में जीत हासिल की थी.

यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए अहम है – भारत घरेलू मजबूती जारी रखना चाहेगा, वहीं टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका भारत में अपनी पुरानी कमजोरियों को पीछे छोड़ने की कोशिश में है.

WTC 2025-27 पॉइंट्स टेबल (Ind vs SA 1st Test के पहले की स्थिति)

भारत और दक्षिण अफ्रीका विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की अंक तालिका में क्रमानुसार तीसरे और चौथे स्थान पर हैं. मौजूदा रेड-बॉल चैंपियन ने पिछले महीने पाकिस्तान के साथ 1-1 से ड्रॉ के साथ मौजूदा सीरीज की शुरुआत की, जिससे उन्हें 50% पर्सेंटाइल के साथ 12 अंक हासिल करने में मदद मिली.

इंग्लैंड के साथ 2-2 से ड्रॉ और अक्टूबर में वेस्टइंडीज पर 2-0 की जीत के बाद भारतीय टीम 52 अंकों और 61.90 पर्सेंटाइल के साथ दूसरे स्थान पर है.

ऑस्ट्रेलिया मौजूदा सीरीज में अपने सभी मैच जीतने वाली एकमात्र टीम है, जिसने जुलाई की शुरुआत में विंडीज के खिलाफ 3-0 से जीत हासिल की थी. 2023 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप विजेता टीम के 100% पर्सेंटाइल के साथ 36 अंक हैं.

बांग्लादेश के खिलाफ 1-0 से सीरीज जीतने के बाद, श्रीलंका 66.67% अंकों के साथ मौजूदा टेबल में दूसरे स्थान पर है. वे अपनी अगली टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान से भिड़ेंगे, जो 50% प्रतिशत के साथ तालिका में 5वें स्थान पर है.

यहां देखें अंक तालिका

रैंक देश खेले जीते हारे ड्रा अंक पर्सेंटाइल 1 ऑस्ट्रेलिया 3 3 0 0 36 100% 2 श्रीलंका 2 1 0 1 16 66.67% 3 भारत 7 4 2 1 52 61.90% 4 दक्षिण अफ्रीका 2 1 1 0 12 50% 5 पाकिस्तान 2 1 1 0 12 50% 6 इंग्लैंड 5 2 2 1 26 43.33% 7 बांग्लादेश 2 0 1 1 4 16.67% 8 वेस्टइंडीज 5 0 5 0 0 0.00% 9 न्यूज़ीलैंड 0 0 0 0 0 –

नोट: विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-2027 में, टीमों को जीत के लिए 12 अंक, ड्रॉ के लिए 4 अंक और बराबरी के लिए 6 अंक मिलेंगे. लीडरबोर्ड निर्धारित करने के लिए पॉइंट्स परसेंटेज सिस्टम (PCT) का उपयोग किया जाएगा.

PCT = टीम द्वारा जीते गए अंक / लड़े गए अंक x 100