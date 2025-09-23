Ananya Pandey से भी बेहद हॉट है अभिषेक शर्मा की रूमर्ड गर्लफ्रेंड Laila Faisal, चलाती है ये बिजनेस

Abhishek Sharma and Laila Faisal : टी20 क्रिकेट के नए सुपरस्टार बन चुके अभिषेक शर्मा इन दिनों मैदान पर धमाकेदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं. एसीसी एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ उनकी तूफानी बल्लेबाजी ने उन्हें रातों-रात सुर्खियों में ला दिया है. लेकिन क्रिकेट के साथ-साथ उनकी पर्सनल लाइफ भी चर्चा में बनी हुई है. खासकर उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड लैला फैसल को लेकर. आइए जानते हैं कौन हैं लैला और क्या है इन दोनों के रिश्ते की कहानी.

Who is Laila Faisal : लैला फैसल कौन हैं?

लैला फैसल(Laila Faisal), जिनका पूरा नाम लैला हामिद फैसल है, एक चर्चित फैशन डिजाइनर और एंटरप्रेन्योर हैं. उनका जन्म और पालन-पोषण दिल्ली में हुआ है. वे एक फेमस कश्मीरी मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती हैं. उनकी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली पब्लिक स्कूल, आरके पुरम से हुई. इसके बाद उन्होंने किंग्स कॉलेज लंदन से मनोविज्ञान और यूनिवर्सिटी ऑफ द आर्ट्स लंदन से फैशन डिजाइन, मार्केटिंग और स्टाइलिंग की पढ़ाई पूरी की.

भारत लौटने के बाद उन्होंने अपने पिता की कंपनी में बतौर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर काम किया. बाद में साल 2022 में उन्होंने अपनी मां के साथ मिलकर फैशन ब्रांड ‘लैला रूही फैसल डिजाइन्स’ की शुरुआत की, जो आज एक उभरता हुआ नाम बन चुका है.

कब से जुड़ रहा है नाम अभिषेक से?

अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) और लैला फैसल (Laila Faisal) का नाम पहली बार आईपीएल 2025 के दौरान एक साथ जोड़ा गया था. कई बार दोनों को साथ में सार्वजनिक जगहों पर देखा गया. खासकर, जब अभिषेक ने इंग्लैंड के खिलाफ 135 रनों की पारी खेली, तो लैला ने इंस्टाग्राम पर “Proud ❤️” लिखकर उनकी फोटोज शेयर की थी, जिससे अफवाहों को और हवा मिल गई.

Abhishek Sharma 🕉 is probably planning to make it official with his Kashmiri gf Laila Faisal ☪️ They’re getting papped together frequently nowadays pic.twitter.com/7fguHaFbyl — Raj (@Worryna_) June 11, 2025

इसके अलावा, आईपीएल मैचों के दौरान लैला को कई बार सनराइजर्स हैदराबाद के मैच में स्टेडियम में देखा गया है. सोशल मीडिया पर भी दोनों की साथ में फोटोज वायरल होती रही हैं, जिससे फैंस के बीच ये कयास और तेज हो गए हैं कि दोनों के बीच कुछ खास चल रहा है.

रिश्ते पर अभी भी सस्पेंस

हालांकि, अभिषेक और लैला दोनों ने ही अपने रिश्ते को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है. ना ही उन्होंने रिलेशनशिप को स्वीकार किया है और ना ही नकारा है. ऐसे में फैंस को सिर्फ उनके सोशल मीडिया पोस्ट और कैमरे में कैद पलों से ही अंदाजा लगाना पड़ रहा है.