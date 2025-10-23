India vs Australia: विराट कोहली के अलावा कौन हैं टीम इंडिया की हार के 4 विलेन ?

Virat Kohli Poor Performance: ऑस्ट्रेलिया में जारी भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया ODI सीरीज के 2 मुकाबले समाप्त हो चुके हैं, जिसमें भारत को दोनों बार असफलता मिली है. वहीं, ऑस्ट्रेलिया दोनों बार हावी रहा है. पहला मुकाबला 19 अक्टूबर को पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेला गया, जिसमें DLS मेथड के ज़रिये फैसला लिया गया और मैच ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में गया. दूसरी ओर, गुरूवार, 23 अक्टूबर को हुए दुसरे मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करके ऑस्ट्रेलिया को 265 रनों का लक्ष्य दिया, जिसको कंगारू टीम ने 46.2 ओवरों में 2 विकेट शेष रहते आसानी से हासिल कर लिया.

ऐसी रही रोहित-कोहली की वापसी

सीरीज में 2 दिग्गजों (रोहित शर्मा और विराट कोहली) की वापसी हुई, जिसको लेकर काफी विवाद भी हुआ. इन दिग्गजों के आने से फैंस में खुशी की लहर तो दौड़ी ही, इसके अलावा उनकी उम्मीद भी बढ़ी. लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने पहले मुकाबले में फैंस को निराश किया, जिसमें रोहित 8 रन और कोहली जीरो पर आउट हो गए थे. वहीं, दूसरे मैच के लिए फैंस में उम्मीद बरक़रार थी, लेकिन एक बार फिर कोहली अपना दम नहीं दिखा पाए और बिना रन बनाए ही पवेलियन लौट गए, जबकि रोहित शर्मा ने शानदार पारी खेल फॉर्म में वापसी की. रोहित ने 97 गेंदों में 73 रन जड़कर टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई, जिससे भारत 264 रन ही बना सका.

ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत धीमी रही, जिसमें कप्तान मिचेल मार्श 11 रन बनाकर जल्दी आउट हो गए. कुछ समय बाद, ऑस्ट्रेलिया ने लय पकड़ी और 22 गेंदों के बचे रहते 265 रनों का टारगेट हासिल कर लिया. इस हार के बाद, भारतीय फैंस में एक नाराज़गी भी ज़ाहिर हुई.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की हार में किसका हाथ ?

विराट कोहली

भारत की ऑस्ट्रेलिया से इस दूसरी हार में कुछ खिलाड़ियों का ख़राब प्रदर्शन शामिल था. इस सूची में सबसे पहले विराट कोहली का नाम सामने आता है, जिन्होंने अपनी बल्लेबाजी का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान वे कुछ ख़ास कमाल नहीं कर सके. 19 अक्टूबर को पहले मुकाबले में विराट 8 गेंद खेलकर जीरो पर आउट हुए. वहीं 23 अक्टूबर को दूसरे मुकाबले में 4 गेंद पर विकेट गंवा बैठे.

शुभमन गिल

अगला नाम सामने आता है कप्तान शुभमन गिल का, जिनको हाल ही में बड़ी ज़िम्मेदारी सौंपी गई है, ने दोनों मुकाबलों में फैंस को निराश किया. सीरीज के पहले मैच में गिल 18 गेंद में 10 रन बनाकर ही चलते बने, जबकि दूसरे मैच में 9 गेंदों पर 9 ही रन ही बना पाए. इस पारी से भारतीय टीम को नुक्सान तो उठाना ही पड़ा, मगर उनके फैंस भी शर्मिंदा हुए.

मोहम्मद सिराज

भारतीय टीम गेंदबाजी में भी ढीली पड़ गई, जिसमें मोहम्मद सिराज अपनी तेज़ी नहीं दिखा पाए. सिराज ने पहले मैच में 4 ओवर फेंक कर 21 दिए बिना कोई विकेट लिए. वहीं दूसरे मैच में 10 ओवर फेंक कर 49 रन दिए, जिसमें उन्होंने एक विकेट चटकाया. सिराज की इन पारियों से विरोधी टीम को जीत का बड़ा मौका मिल गया.

नितीश कुमार रेड्डी

सूची में अगला नाम नितीश कुमार रेड्डी का शामिल है. एक ऑलराउंडर होने के नाते वे अपने मुकाम पर खरे नहीं उतरे. रेड्डी ने पहले मैच में अपना बल्ला चलने की अच्छी कोशिश की, जिसमें उन्होंने 2 छक्कों की बदौलत 11 गेंदों में नाबाद 19 रन बनाकर टीम के हिस्से में जोड़े. उसी मैच में उन्होने 2.1 ओवर डालकर 16 रन दिए बिना विकेट चटकाए. वहीं, दूसरे मैच में उन्होंने 10 गेंदों में 8 रन बनाए और गेंदबाज़ी में, 3 ओवर फेंक कर 24 रन दिए. नितीश की दोनों पारियां देख कर भारतीय प्रशंसकों की उम्मीद मिट्टी में मिल गई.

गौतम गंभीर

हेड कोच गौतम गंभीर भी निशाने पर हैं, जो हाल में टीम के चयन को लेकर कई सुर्ख़ियों में बने रहे. इन खिलाड़ियों के अच्छा प्रदर्शन न करने से गंभीर पर सवाल उठ रहे हैं, जो यह दर्शाता है कि उनका खिलाड़ियों का चयन करना विफल रहा. एशिया कप 2025 में शानदार गेंदबाजी करते हुए कुलदीप यादव फैंस के दिलों में छा गए थे. उनके प्रदर्शन को देखते हुए उनका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चयन न किया जाना एक अन्याय जैसा प्रतीत होता है. कोच गंभीर इस बारे में बेहतर निर्णय ले सकते थे कि कुलदीप को मैदान पर उतारें.