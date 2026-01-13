Under 19 World Cup 2026: 15 जनवरी से अंडर-19 वर्ल्ड कप का होगा आगाज, कब-कब है भारत का मैच, किस पर रहेगी नजर?

India Schedule Under 19 World Cup 2026: 15 जनवरी से अंडर-19 विश्व कप की शुरुआत होने जा रही है. इस बार विश्व कप का संयुक्त रूप से जिम्बाब्वे और नामीबिया में हो रहा है. 15 जनवरी से 6 फरवरी तक खेले जाने वाले विश्व कप में इस बार 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 4-4 के ग्रुप में बांटा गया है.

भारतीय टीम यूएसए, बांग्लादेश, और न्यूजीलैंड के साथ ग्रुप ए में है. ग्रुप बी में पाकिस्तान, स्कॉटलैंड, जिंबाब्वे और इंग्लैंड हैं. ग्रुप सी में ऑस्ट्रेलिया, जापान, आयरलैंड और श्रीलंका हैं. ग्रुप डी में दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज हैं.

कब-कब है भारत का मैच?

अंडर-19 विश्व कप के पहले दिन ही भारत का मुकाबला यूएसए के साथ है. यह मैच जिम्बाब्वे के बुलावायो में स्थित क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में भारतीय समयानुसार 1 बजे से होगा.

वहीं भारतीय टीम का दूसरा मुकाबला 17 जनवरी को बांग्लादेश के खिलाफ खेला जाएगा. ये मैच भी बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में ही भारतीय समयानुसार 1 बजे से खेला जाएगा.

भारतीय टीम का लीग स्टेज का तीसरा मुकाबला 24 जनवरी को बुलावायो में ही खेला जाएगा. यह मैच भी भारतीय समयानुसार 1 बजे ही शुरू होगा. इसके बाद ग्रुप की टॉप दो टीम अगले स्टेज के लिए क्वालिफाई करेगी.

5 बार वर्ल्ड कप जीत चुका है भारत

बता दें कि अंडर-19 विश्व कप 2026, विश्व कप का 16वां संस्करण है. पिछले 15 संस्करणों में भारतीय टीम सबसे सफल टीम बनकर उभरी है. भारतीय टीम 5 बार चैंपियन रही है. ऑस्ट्रेलिया ने 4 बार ये खिताब जीता है.

इसके अलावा पाकिस्तान 2 बार चैंपियन बनी है. इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज और बांग्लादेश भी एक-एक बार वर्ल्ड कप अपने नाम कर चुकी है. ऑस्ट्रेलिया मौजूदा विजेता है.

2024 का वर्ल्ड कप जीता था ऑस्ट्रेलिया

2024 में हुए फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 79 रन से हराकर खिताब जीता था. इस विश्व कप में भारतीय टीम के बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी खास आकर्षण का केंद्र होंगे.

वैभव सूर्यवंशी ने साल 2025 में आईपीएल, भारत की अंडर-19 और अपनी घरेलू टीम बिहार के लिए खेलते हुए रनों का अंबार लगाया है. देखना होगा विश्व कप में उनका प्रदर्शन कैसा रहता है.

अंडर-19 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम: आयुष म्हात्रे (कप्तान), आर.एस. अंबरीश, कनिष्क चौहान, डी. दीपेश, मोहम्मद एनान, एरन जॉर्ज, अभिज्ञान कुंडू, किशन कुमार सिंह, विहान मल्होत्रा, उद्धव मोहन, हेनिल पटेल, खिलन ए. पटेल, हरवंश सिंह, वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी.