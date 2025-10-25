Home > खेल > Australia Players Molested: इंदौर में दो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों से छेड़छाड़, महिला विश्व कप में सनसनी, आरोपी गिरफ्तार

Holkar Stadiium: इंदौर में कैफ़े से लौट रहीं दो ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों से छेड़छाड़ की घटना से हड़कंप मच गया. पुलिस ने CCTV फुटेज और एक चश्मदीद की मदद से आरोपी अकील खान को कुछ घंटों में गिरफ्तार कर लिया.

By: Sharim Ansari | Published: October 25, 2025 2:04:23 PM IST

AUS-W vs SA-W: महिला विश्व कप 2025 खेलने के लिए इंदौर में ठहरी 2 ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई, जब वे 24 अक्टूबर (गुरुवार) की रात को एक कैफ़े से होटल लौट रही थीं. यह घटना शहर के होल्कर स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टूर्नामेंट के अपने आखिरी ग्रुप स्टेज के मैच से ठीक पहले की है. उसी रात पुलिस ने आरोपी अकील खान को गिरफ्तार कर लिया.

बाइक पर सवार होकर की बदतमीज़ी

दोनों खिलाड़ी होटल की ओर जा रही थीं, तभी एक बाइक सवार व्यक्ति उनका पीछा करने लगा. कुछ ही देर बाद, उसने एक खिलाड़ी को गलत तरीके से छुआ और तुरंत भाग गया. इस चौंकाने वाली घटना से घबराकर, दोनों खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलियाई टीम के सुरक्षा अधिकारी डैनी सिमंस को संदेश भेजे.

इसके बाद, सिमंस ने तुरंत MIG पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद, सहायक पुलिस आयुक्त हिमानी मिश्रा ने दोनों खिलाड़ियों से मुलाकात की, उनके बयान दर्ज किए और धारा 74 (महिला का शील भंग करने के लिए आपराधिक बल का प्रयोग) और धारा 78 (स्टॉकिंग) के तहत प्राथमिकी दर्ज की.

इसके बाद, पुलिस ने शहर के 5 अलग-अलग थानों, विजय नगर, एमआईजी, खजराना, परदेसीपुरा और कनाड़िया, के पुलिस अधिकारियों की एक खास टीम बनाई.

आरोपी की पकड़

इसके बाद, इस टीम ने मोटरसाइकिल सवार आरोपी अकील को धर दबोचा. पुलिस के मुताबिक, खजराना निवासी अकील का इस घटना से पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है. इलाके के CCTV फुटेज से पुलिस को आरोपी को पकड़ने में मदद मिली. एक पुलिस अधिकारी ने PTI को बताया कि एक राहगीर, जिसने संदिग्ध की मोटरसाइकिल का नंबर नोट कर लिया था, ने भी अकील को पकड़ने में मदद की.

इंदौर के पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने इस घटना पर नाराज़गी व्यक्त की और सुरक्षा में चूक के लिए इंटेलिजेंस विंग को फटकार लगाई. खिलाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए होटल और होलकर स्टेडियम के बीच के रास्ते में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.

