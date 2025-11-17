Home > खेल > Ind-Pak Handshake: पाक से तनाव के बीच भारत की इस टीम ने किया हैंडशेक, खेल भावना का दिया बड़ा पैग़ाम, Video

Handshake Controversy: कोलंबो में भारत ने पाकिस्तान को 135 रनों से हराकर महिला टी20 विश्व कप फॉर ब्लाइंड 2025 में अपनी 5वीं लगातार जीत दर्ज की. मैच के बाद दोनों देशों की खिलाड़ियों ने हाथ मिलाया, जिसका सीनियर टीमों ने बॉयकॉट किया था.

By: Sharim Ansari | Published: November 17, 2025 3:12:02 PM IST

India vs Pakistan Blind Cricket: रविवार को कोलंबो के कटुनायके बीओआई मैदान (Katunayake BOI Grounds) पर महिला टी20 विश्व कप फॉर ब्लाइंड (Women’s T20 Cricket World Cup for the Blind 2025) के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया. भारत ने 10 ओवर में 2 विकेट खोकर 136 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया और टूर्नामेंट में अपनी लगातार 5वीं जीत दर्ज की.

इस टूर्नामेंट के अपने दूसरे मैच में, पाकिस्तान की टीम 135 रनों पर ऑल आउट हो गई जब उनका टॉप ऑर्डर 23/4 पर गिर गया. मेहरीन अली ने 66 और बुशरा अशरफ ने 44 रनों की पारी खेलकर भारत को जीत दिलाई, लेकिन भारत की पारी में 7 खिलाड़ी रन आउट हुए.

दीपिका-अनेखा की तूफ़ानी पारी

लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने तेज़ी से रन बनाए. कप्तान दीपिका टीसी ने 45 और अनेखा देवी ने नाबाद 64 रन बनाए. अनेखा की इस पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ़ द मैच चुना गया और भारत ने सेमीफाइनल में जगह बनाई.

मैच के बाद किया हैंडशेक

नतीजे से हटकर, मैच में दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने हाथ मिलाते हुए दोनों देशों के बीच फैले हुए तनाव को दरकिनार कर दिया. भारत और पाकिस्तान की ब्लाइंड टीमों ने मैच के बाद एक-दूसरे का अभिवादन किया, हालांकि टॉस के समय हाथ नहीं मिलाए गए.

दोनों देशों की महिलाओं ने श्रीलंका में हाथ मिलाया, जबकि उनकी सीनियर टीमें हाल के टूर्नामेंटों में हाथ मिलाने से बचती रही हैं. भारतीय मेंस टीम ने सितंबर में एशिया कप के दौरान पाकिस्तान से हाथ मिलाने से इन्कार कर दिया था. बाद में महिला विश्व कप और रविवार को दोहा में राइजिंग स्टार्स एशिया कप मैच में भी यही रुख देखा गया.

यहां देखें वीडियो

हालांकि, रविवार को ब्लाइंड महिला टीमों ने न केवल मैच के अंत में हाथ मिलाया, बल्कि एक ही बस में एक साथ मैच स्थल तक भी गईं और एक-दूसरे को बधाई दी.

पाकिस्तान की कप्तान निमरा रफीक ने भारत को बधाई दी, जबकि भारतीय कप्तान टीसी दीपिका ने कहा कि पाकिस्तान ने अच्छा खेला. दोनों टीमों ने एक-दूसरे की सराहना की, लेकिन उन्हें मीडिया से बात करने की अनुमति नहीं दी गई.

क्या है ब्लाइंड क्रिकेट का फॉर्मूला?

ब्लाइंड क्रिकेट एक सफेद प्लास्टिक की गेंद से खेला जाता है जिसमें बॉल बेयरिंग भरी होती है ताकि खिलाड़ी ध्वनि से गेंद को पहचान सकें. प्रत्येक टीम में कम से कम 4 पूरी तरह से ब्लाइंड खिलाड़ी, 3 खिलाड़ी जो दो मीटर तक देख सकते हैं, और 4 आंशिक रूप से ब्लाइंड खिलाड़ी जो लगभग छह मीटर तक देख सकते हैं, शामिल होते हैं. पूरी तरह से ब्लाइंड बल्लेबाज़ों के पास एक आंशिक रूप से ब्लाइंड रनर हो सकता है, और गेंदबाज़ी अंडरआर्म से की जाती है.

ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, श्रीलंका और अमेरिका भी इस टूर्नामेंट का हिस्सा हैं, जिसकी शुरुआत भारत में हुई थी और अंतिम चरण श्रीलंका में आयोजित किए गए थे. फाइनल अगले रविवार को कोलंबो में खेला जाएगा.

Tags: blind cricket rulesHandshake ControversyInd-Pak HandshakeIndia vs Pakistan blind cricketWomens T20 World Cup for the Blind
