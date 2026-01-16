ICC ने सुधारी अपनी सबसे बड़ी गलती, यहां जानें रैंकिंग ने कोहली को कैसे बनाया ‘ऑल टाइम’ टॉप 3 बल्लेबाज

ICC makes correction in Virat Kohli’s No.1 ranking after glaring error pointed out: आईसीसी ने हाल ही में विराट कोहली के वनडे रैंकिंग में नंबर-1 रहने के दिनों की संख्या में सुधार करने का बेहद ही महत्वपूर्ण का किया है. दरअसल, जानकारी के मुताबिक पहले आईसीसी ने यह संख्या 825 दिन बताई थी, लेकिन सुधार करने के बाद अब किंग कोहली के नाम कुल 1 हजार 547 दिन दर्ज किए गए हैं. तो वहीं, दूसरी तरफ इस सुधार के साथ ही विराट कोहली अब दुनिया में सबसे लंबे समय तक नंबर-1 रहने वाले बल्लेबाजों की सूची में तीसरे स्थान पर सफलतापूर्वक पहुंच गए हैं. हांलाकि, अब इस ऐतिहासिक लिस्ट में उनसे आगे केवल वेस्टइंडीज के दिग्गज विव रिचर्ड्स 2 हजार 306 दिन और ब्रायन लारा 2 हजार 079 दिन ही हैं. इसके साथ ही यह सुधार कोहली की निरंतरता और खेल के प्रति उनके समर्पण को एक बार फिर से दर्शाती है.

1. क्या थी त्रुटि (The Glaring Error)?

जानकारी के मुताबिक, जब जनवरी 2026 में विराट कोहली ने रोहित शर्मा को पछाड़कर फिर से नंबर-1 वनडे रैंकिंग हासिल की थी तब आईसीसी ने एक ग्राफिक जारी किया था. इसमें कोहली के नंबर-1 पद पर बिताए गए कुल दिनों की संख्या केवल 825 दिखाई गई थी. इसके अलावा प्रशंसकों ने तुरंत इस पर बात आपत्ति जताई थी, क्योंकि यह आंकड़ा कोहली की असल बादशाहत से बेहद ही कम था.

2. आईसीसी द्वारा सुधार (The Correction)

हर तरफ से आलोचना होने के बाद, आईसीसी ने अपनी गलती मानी और डेटा अपडेट करने का सबसे बड़ा काम किया. जिसमें किंग कोहली अब आधिकारिक तौर पर कुल 1 हजार 547 दिनों तक नंबर-1 वनडे बल्लेबाज रह चुके हैं. इतना ही नहीं, विराट कोहली ने अपने क्रिकेट के करियर में 10 विभिन्न मौकों पर नंबर-1 का खिताब हासिल कर चुके हैं.

3. ऑल-टाइम महानतम सूची (All-Time Longevity List)

तो वहीं, इस सुधार के बाद विराट कोहली अब वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा समय तक नंबर-1 रहने वाले बल्लेबाजों की वैश्विक सूची में तीसरे स्थान पर आ गए हैं. अब उनसे आगे सिर्फ वेस्टइंडीज के दो दिग्गज खिलाड़ियों का नाम शामिल किया गया हैं.

आईसीसी का सुधार किस लिए था सबसे ज्यादा जरूरी?

यह सुधार इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 825 दिनों का गलत आंकड़ा विराट कोहली को महान खिलाड़ियों की सूची से बाहर कर रहा था. लेकिन, अब पूरी तरह से सुधार करने के बाद अब 1 हजार 547 दिनों के साथ यह साफ हो गया है कि वे आधुनिक युग के सबसे निरंतर और प्रभावशाली वनडे बल्लेबाज में से एक जाने जाएंगे. इसके साथ ही उन्होंने न्यूज़ीलैंड के खिलाफ हाल ही में वडोदरा में 93 रनों की मैच पारी खेलकर यह शीर्ष स्थान हासिल कर एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि किसी वजह से ही उनका नाम किंग कोहली पड़ा है.