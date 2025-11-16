Ind vs SA 1st Test Day 3: दक्षिण अफ्रीका ने भारत की सरज़मीं पर दर्ज की ऐतिहासिक टेस्ट जीत, प्रोटियाज़ की 1-0 से बढ़त

South Africa Won 1st Test: दक्षिण अफ्रीका ने रविवार को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 124 रनों का बचाव करते हुए भारत को दूसरी पारी में 93/9 पर समेट दिया और 15 साल बाद भारतीय सरज़मीं पर भारत पर अपनी पहली टेस्ट जीत दर्ज की. इस जीत के साथ, प्रोटियाज़ ने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज़ में 1-0 की बढ़त बना ली है. दूसरा टेस्ट 22 नवंबर से गुवाहाटी में शुरू होगा.

दिन की शुरुआत 93/7 से करते हुए, दक्षिण अफ्रीका ने कप्तान टेम्बा बावुमा के शानदार अर्धशतक की बदौलत आखिरी 3 विकेटों में 60 रन और जोड़े. जीत के लिए 124 रनों का लक्ष्य रखते हुए, भारतीयों की शुरुआत बेहद खराब रही और उन्होंने सलामी बल्लेबाज केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल को केवल 2 रन बनाते हुए ही खो दिया.

वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल ने क्रमानुसार 31 और 26 रनों की पारी खेली, लेकिन यह काफी नहीं था क्योंकि दोनों को दूसरे छोर से समर्थन नहीं मिल सका. घरेलू टीम को कप्तान शुभमन गिल की कमी खली, जो दूसरे दिन गर्दन में ऐंठन के कारण बाकी टेस्ट मैच से बाहर हो गए.

दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों में साइमन हार्मर ने 4 विकेट लिए, जबकि मार्को जेनसन और केशव महाराज ने 2-2 विकेट लिए. गौरतलब है कि कप्तान के रूप में बावुमा की 11 मैचों में यह 10वीं टेस्ट जीत थी.