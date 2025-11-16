Home > खेल > Ind vs SA 1st Test Day 3: दक्षिण अफ्रीका ने भारत की सरज़मीं पर दर्ज की ऐतिहासिक टेस्ट जीत, प्रोटियाज़ की 1-0 से बढ़त

Ind vs SA 1st Test Day 3: दक्षिण अफ्रीका ने भारत की सरज़मीं पर दर्ज की ऐतिहासिक टेस्ट जीत, प्रोटियाज़ की 1-0 से बढ़त

Ind vs SA 1st Test Highlights: दक्षिण अफ्रीका ने कोलकाता में भारत को 93/9 पर रोककर 15 साल बाद भारतीय धरती पर टेस्ट जीत दर्ज की. कप्तान टेम्बा बावुमा के अर्धशतक और बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर प्रोटियाज़ ने 2 मैचों की सीरीज़ में 1-0 की बढ़त बनाई.

By: Sharim Ansari | Published: November 16, 2025 2:45:39 PM IST

South Africa Won
South Africa Won


South Africa Won 1st Test: दक्षिण अफ्रीका ने रविवार को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 124 रनों का बचाव करते हुए भारत को दूसरी पारी में 93/9 पर समेट दिया और 15 साल बाद भारतीय सरज़मीं पर भारत पर अपनी पहली टेस्ट जीत दर्ज की. इस जीत के साथ, प्रोटियाज़ ने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज़ में 1-0 की बढ़त बना ली है. दूसरा टेस्ट 22 नवंबर से गुवाहाटी में शुरू होगा.

दिन की शुरुआत 93/7 से करते हुए, दक्षिण अफ्रीका ने कप्तान टेम्बा बावुमा के शानदार अर्धशतक की बदौलत आखिरी 3 विकेटों में 60 रन और जोड़े. जीत के लिए 124 रनों का लक्ष्य रखते हुए, भारतीयों की शुरुआत बेहद खराब रही और उन्होंने सलामी बल्लेबाज केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल को केवल 2 रन बनाते हुए ही खो दिया.

वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल ने क्रमानुसार 31 और 26 रनों की पारी खेली, लेकिन यह काफी नहीं था क्योंकि दोनों को दूसरे छोर से समर्थन नहीं मिल सका. घरेलू टीम को कप्तान शुभमन गिल की कमी खली, जो दूसरे दिन गर्दन में ऐंठन के कारण बाकी टेस्ट मैच से बाहर हो गए.

दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों में साइमन हार्मर ने 4 विकेट लिए, जबकि मार्को जेनसन और केशव महाराज ने 2-2 विकेट लिए. गौरतलब है कि कप्तान के रूप में बावुमा की 11 मैचों में यह 10वीं टेस्ट जीत थी.

Tags: Eden Gardens pitch controversyInd vs SA 1st Test Day 3Ind vs SA 1st Test Highlightsindia vs south africaSouth Africa Won 1st Test
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मूंग दाल से बनाएं ये टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज

November 17, 2025

दिल्ली-NCR की जहरीली हवा से बचने के लिए अपनाएं ये...

November 17, 2025

₹3 की कीमत वाला शेयर अब ₹100! जानें 5 मल्टीबैगर...

November 17, 2025

भारत के टॉप 10 शहर जहां अरबपतियों की संख्या सबसे...

November 17, 2025

UPI यूज करते समय NPCI की ये चेतावनी याद रखें,...

November 17, 2025

जानें भारत के ऐसे मशहूर एक्टर्स जो प्राइवेट जेट के...

November 17, 2025
Ind vs SA 1st Test Day 3: दक्षिण अफ्रीका ने भारत की सरज़मीं पर दर्ज की ऐतिहासिक टेस्ट जीत, प्रोटियाज़ की 1-0 से बढ़त

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Ind vs SA 1st Test Day 3: दक्षिण अफ्रीका ने भारत की सरज़मीं पर दर्ज की ऐतिहासिक टेस्ट जीत, प्रोटियाज़ की 1-0 से बढ़त
Ind vs SA 1st Test Day 3: दक्षिण अफ्रीका ने भारत की सरज़मीं पर दर्ज की ऐतिहासिक टेस्ट जीत, प्रोटियाज़ की 1-0 से बढ़त
Ind vs SA 1st Test Day 3: दक्षिण अफ्रीका ने भारत की सरज़मीं पर दर्ज की ऐतिहासिक टेस्ट जीत, प्रोटियाज़ की 1-0 से बढ़त
Ind vs SA 1st Test Day 3: दक्षिण अफ्रीका ने भारत की सरज़मीं पर दर्ज की ऐतिहासिक टेस्ट जीत, प्रोटियाज़ की 1-0 से बढ़त