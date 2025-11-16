Home > खेल > WTC Points Table 2025-27 Update: ईडन गार्डन्स में जीत के बाद दक्षिण अफ्रीका ने लगाई लंबी छलांग, इस पोज़ीशन पर पहुंचा भारत

WTC Points Table 2025-27 Update: ईडन गार्डन्स में जीत के बाद दक्षिण अफ्रीका ने लगाई लंबी छलांग, इस पोज़ीशन पर पहुंचा भारत

ICC World Test Championship: कोलकाता टेस्ट में हार के बाद भारत WTC अंक तालिका में चौथे स्थान पर खिसक गया, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे स्थान पर जगह बना ली है.

By: Sharim Ansari | Published: November 16, 2025 5:33:11 PM IST

WTC Points Table 2025-27 Update
WTC Points Table 2025-27 Update


Ind vs SA 1st Test: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ के पहले मैच में भारत को 30 रनों से हार का सामना करना पड़ा. कोलकाता के ईडन गार्डन्स में मैच के तीसरे दिन 124 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत दूसरी पारी में केवल 93 रन ही बना सका. दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 30 रनों से करारी शिकस्त दी. दोनों टीमों के बीच दूसरा टेस्ट अब 22 से 26 नवंबर तक गुवाहाटी में खेला जाएगा. इस हार के कारण टीम इंडिया को World Test Championship Points Table में बड़ा नुकसान हुआ है और वह चौथे स्थान पर खिसक गई है.

अंक तालिका में भारत का स्थान क्या है?

कोलकाता टेस्ट में भारत को हराने के बाद, दक्षिण अफ्रीका ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 की अंक तालिका में महत्त्वपूर्ण छलांग लगाई है. टीम 66.67 के अंक प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गई है. वहीं, भारत इस हार के बाद 54.17 के अंक प्रतिशत के साथ तीसरे से चौथे स्थान पर खिसक गया है.

पाकिस्तान की रैंकिंग

2023 विश्व टेस्ट चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, WTC 2025-27 अंक तालिका में शीर्ष पर बना हुआ है. ऑस्ट्रेलिया ने इस चक्र में अब तक खेले गए सभी तीन मैच जीते हैं और 100% अंक प्रतिशत हासिल किया है. श्रीलंका 66.67% अंक प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर है, जो दक्षिण अफ्रीका के बराबर है. पाकिस्तान 50% अंक प्रतिशत के साथ WTC तालिका में 5वें स्थान पर है, उसके बाद इंग्लैंड, बांग्लादेश और वेस्टइंडीज का स्थान है.

2021 विश्व टेस्ट चैंपियन न्यूजीलैंड ने इस चक्र में अभी तक एक भी मैच नहीं खेला है. न्यूजीलैंड अपने अभियान की शुरुआत अगले महीने वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज से करेगा.

IND VS SA 1st Test के बाद WTC प्वाइंट्स टेबल

रैंक

देश

खेले

जीते

हारे

ड्रा

अंक

प्रतिशत

1

ऑस्ट्रेलिया

3

3

0

0

36

100%

2

दक्षिण अफ्रीका

3

2

1

0

24

66.67%

3

श्रीलंका 

2

1

0

1

16

66.67%

4

भारत

8

4

3

1

52

54.17%

5

पाकिस्तान

2

1

1

0

12

50%

6

इंग्लैंड

5

2

2

1

26

43.33%

7

बांग्लादेश

2

0

1

1

4

16.67%

8

वेस्टइंडीज

5

0

5

0

0

0.00%

9

न्यूज़ीलैंड

15 साल बाद भारत में जीता मैच

कोलकाता टेस्ट में जीत दक्षिण अफ्रीका की 15 साल में भारत में पहली टेस्ट जीत है. टेम्बा बावुमा की कप्तानी में टीम का प्रभावशाली रिकॉर्ड जारी है, उनके नेतृत्व में अब तक खेले गए 11 टेस्ट मैचों में से 10 में जीत हासिल की है. इस वर्ष जून में उन्होंने अपनी टीम को विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप 2025 का खिताब भी दिलाया.

WTC Points Table 2025-27 Update: ईडन गार्डन्स में जीत के बाद दक्षिण अफ्रीका ने लगाई लंबी छलांग, इस पोज़ीशन पर पहुंचा भारत

