Home > खेल > RJ Mehwash Trolled: पलाश और स्मृति के विवाद में बुरी फंसी RJ महवश! ट्रोलर्स ने जमकर लगाई क्लास

RJ Mehwash Trolled: पलाश और स्मृति के विवाद में बुरी फंसी RJ महवश! ट्रोलर्स ने जमकर लगाई क्लास

RJ महवश, पलाश और स्मृति के विवाद में बुरी तरह फंस गई हैं. सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स ने उन्हें जमकर घेरा और क्लास लगा दी. जानिए पूरा मामला और क्यों हो रही है RJ महवश की चर्चा.

By: Shivani Singh | Published: November 28, 2025 5:02:47 PM IST

RJ Mehwash Trolled: पलाश और स्मृति के विवाद में बुरी फंसी RJ महवश! ट्रोलर्स ने जमकर लगाई क्लास


पलक मुच्छल के भाई म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल और भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी वाले विवाद के बीच RJ महवश का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें ट्रोलर्स ने उनकी जमकर क्लास लगा दी हैं. स्मृति और पलाश की 23 नवंबर को शादी होने वाली थी इस बीच सोशल मीडिया पर एक चैट का स्क्रीनशॉट वायरल हुआ जो पलाश मुच्छल और एक मेरी डी कोस्टा नाम की लड़की का बताया गया. इस चैट में पलाश को लड़की के साथ फ़्लर्ट करते हुए देखा जा सकता है. जिसके बाद देशभर में चर्चा का माहौल गरम है कुछ लोगों का कहना है कि पलाश ने स्मृति को धोखा दिया है कुछ लोगों का कहना है कि हो सकता है यह AI जनरेटेड चैट हो. 

स्मृति-पलाश के विवादों में फंसी महवश 

इन सभी विवादों के बीच RJ महवश का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रही हैं कि मैं अपने पार्टनर को एक सप्ताह के बाद ही सोशल मीडिया पर लॉन्च कर दूंगी और उन्होंने लड़कियों से कहा है कि आप प्लीज मुझे जरूर उसके बारे में जरूर बता देना। अगर वो किसी के DM में सुहागरात मना रहा हो तो. हालाँकि उन्होंने इस वीडियो में पलाश या स्मृति के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है हालांकि लोगों को समझ में आ गया कि वो किस बात को लेकर कह रही हैं. अब इस वीडियो के बाद कुछ लोगों ने उन्हें ट्रोल भी किया जिसके बाद एक बार फिर से उन्होंने स्टोरी लगाकर लोगों को बताने की कोशिश की कि उन्होंने अपने बारे में बात की है ना कि किसी और के बारे में.

वैसे आइये आपको बताते हैं कि आखिर RJ ने अपने वीडियो में कहा क्या था

महवश ने क्या कहा था? 

RJ महवष ने इंस्टाग्राम पर वीडियो साझा किया जिसमें वो बोलते हुए नजर आईं कि “मर्द बड़ी प्यारी चीज होते हैं… पूछो तो हमेशा सिंगल ही निकलते हैं. मैं नहीं जानती क्या सच है और क्या झूठ, लेकिन मेरी शादी के समय अगर मेरा वाला किसी के भी DM में सुहागरात मना रहा हो, तो बहनों, मुझे बता देना.”

उन्होंने आगे कहा “अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करती. आजकल कोई भी कुछ भी कर सकता है. अगर तुम्हें कुछ दिखे, तो उसके DM पब्लिक कर देना या मुझे भेज देना, मैं कर दूंगी. अगर स्नैपचैट पर चैट्स हों, तो दूसरे फोन से रिकॉर्ड कर लेना. लड़कियों, बस मुझे अपडेट देना.”

ट्रोलर्स ने क्या लिखा?

उनके इस वीडियो के बाद की लोग समझ गए कि वो स्मृति और पलाश को लेकर बातें कर रही हैं इसके बाद नीचे कमेंट सेक्शन में एक यूजर ने लिखा आप स्मृति और पलाश की बातें कर रही हैं. एक और यूजर ने लिखा ‘Tu to mat hi bol behen, एक और यूजर ने लिखा “Agar aurat kiya to mard ne kya karna chahiye 😢😭😭😭” एक और यूजर लिखा ‘लड़कियों के लिए भी कुछ कह दो 😂😂😂’ एक और महिला यूजर लिखा Sirf 100℅ mard aise hote h didu pls aise mtt bolo 😭🤣”

RJ महवश ने उसी वीडियो की स्टोरी लगाते हुए लिखा ” मैं अपनी बात कर रही थी, मैं किसी के घर में थोड़ी बैठी रहती हूँ. 

RJ Mehwash Trolled: पलाश और स्मृति के विवाद में बुरी फंसी RJ महवश! ट्रोलर्स ने जमकर लगाई क्लास

फिलहाल स्मृति मंधाना और पलाश की शादी को लेकर कुछ ख़ास अपडेट नहीं आया है लेकिन स्मृति मंधाना के पिता और पलाश को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है. स्मृति के पापा के स्वास्थ्य में भी सुधार देखा जा रहा है और पलाश मुच्छल भी अब ठीक हैं. अब इसके बाद शादी कब होगी? होगी भी या नहीं होगी? अभी तक इसपर कोई अपडेट नहीं आया है.  

Tags: ControversyPalash SmritiRJ MehwashSocial Media TrollsViral News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सर्दियों में भी बाल रहेंगे हेल्दी और शाइनी, हेयरफॉल-ड्राइनेस खत्म...

November 28, 2025

शाम की चाय के साथ मिनटों में बनाएं टेस्टी प्याज...

November 28, 2025

खुद को स्वीकारने से करें सेल्फ लव की शुरुआत, जानें...

November 28, 2025

बच्चों को पसंद आएंगे ये 8 पोषण और स्वाद से...

November 28, 2025

इन लोगों के लिए जहर से कम नहीं सर्दियों की...

November 28, 2025

स्नैक्स में चाय के साथ बनाएं क्रिस्पी और टेस्टी मोरिंगा...

November 28, 2025
RJ Mehwash Trolled: पलाश और स्मृति के विवाद में बुरी फंसी RJ महवश! ट्रोलर्स ने जमकर लगाई क्लास

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

RJ Mehwash Trolled: पलाश और स्मृति के विवाद में बुरी फंसी RJ महवश! ट्रोलर्स ने जमकर लगाई क्लास
RJ Mehwash Trolled: पलाश और स्मृति के विवाद में बुरी फंसी RJ महवश! ट्रोलर्स ने जमकर लगाई क्लास
RJ Mehwash Trolled: पलाश और स्मृति के विवाद में बुरी फंसी RJ महवश! ट्रोलर्स ने जमकर लगाई क्लास
RJ Mehwash Trolled: पलाश और स्मृति के विवाद में बुरी फंसी RJ महवश! ट्रोलर्स ने जमकर लगाई क्लास