आईसीसी रैंकिंग में छाईं स्मृति मंधाना, बनीं दुनिया की नंबर 1 बैटर; जानें दूसरे नंबर पर कौन?

ICC Womens ODI Rankings: मंधाना के 58 और 31 के स्कोर लॉरा वोल्वार्ड्ट (790) को पीछे छोड़ने के लिए काफी थे, जिनके पास मार्च और अप्रैल में साउथ अफ्रीका के न्यूज़ीलैंड से मैच में टॉप स्पॉट वापस पाने का मौका होगा.

By: Shubahm Srivastava | Published: March 3, 2026 9:27:06 PM IST

स्मृति मंधाना वनडे रैंकिंग
स्मृति मंधाना वनडे रैंकिंग


Smriti Mandhana No.1 ODI Batter: मंगलवार को जारी लेटेस्ट अपडेट में, इंडिया की बैटर स्मृति मंधाना और ऑस्ट्रेलिया की स्पिनर अलाना किंग ICC विमेंस ODI बैटिंग और बॉलिंग रैंकिंग में टॉप पर पहुँच गई हैं. दोनों ने एक हफ़्ते के अंदर खेले गए तीन ODI मैचों के बाद यह माइलस्टोन हासिल किया. मंधाना के 58 और 31 के स्कोर लॉरा वोल्वार्ड्ट (790) को पीछे छोड़ने के लिए काफी थे, जिनके पास मार्च और अप्रैल में साउथ अफ्रीका के न्यूज़ीलैंड से मैच में टॉप स्पॉट वापस पाने का मौका होगा.

अलाना किंग दूसरे नंबर पर

इस बीच, किंग (775) ने बॉलर्स की रैंकिंग में सोफी एक्लेस्टोन के लगभग चार साल के राज को खत्म कर दिया. पूरे हफ़्ते, किंग ने 16.71 के एवरेज से सात विकेट लिए, जिसमें तीसरे ODI में 10 ओवर में 4-33 का हॉल भी शामिल है, जिससे ऑस्ट्रेलिया को 185 रन से जीत मिली. उनकी 775 की रेटिंग भी करियर की सबसे ज़्यादा है. किंग के साथ टॉप आठ में चार और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज़ हैं: ऐश गार्डनर (तीसरे), एनाबेल सदरलैंड (पांचवें), मेगन शुट्ट (सातवें), और किम गार्थ (आठवें).

बाकी खिलाड़ियों की रैंकिंग में भी बढ़ोतरी

सीरीज़ के दूसरे जाने-माने खिलाड़ियों की रैंकिंग में भी बढ़ोतरी हुई है. घरेलू मैदान पर तीन में से दो T20I हारने के बाद, ऑस्ट्रेलिया ने वापसी करते हुए मल्टी-फ़ॉर्मेट सीरीज़ के तीनों ODI मैच जीते. बेथ मूनी, गार्डनर और एलिसा हीली, जिन्होंने सीरीज़ के बाद ODI से संन्यास ले लिया था, खास तौर पर शामिल थीं. हीली ने अपने आखिरी मैच में सेंचुरी लगाकर अपना ODI करियर खत्म किया, और बैटिंग रैंकिंग (744) में चौथे स्थान पर रहीं, जो मूनी (749) और गार्डनर (724) के बीच है.

कप्तान हरमनप्रीत नौवें नंबर पर

तीनों मैच हारने के बावजूद, इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर बैटर रैंकिंग (652) में चार स्पॉट ऊपर चढ़कर नौवें नंबर पर आ गईं, उन्होंने 53, 54 और 25 के स्कोर बनाए.

ODI ऑल-राउंडर रैंकिंग में, गार्डनर (516) टॉप पर हैं, जो दूसरे नंबर पर मौजूद वेस्टइंडीज की हेली मैथ्यूज (418) से करीब 100 रेटिंग पॉइंट आगे हैं. सदरलैंड (408) दो स्पॉट ऊपर आईं, जबकि युवा ऑस्ट्रेलियाई जॉर्जिया वोल तीन ODI मैचों में 54 के एवरेज के बाद बैटिंग रैंकिंग में 23 स्पॉट की बड़ी छलांग लगाकर 34वें नंबर पर आ गईं.

