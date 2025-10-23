India Lose to Australia: भारत कि हार पर शुभमन गिल का बयान, कहा- ‘रन काफी थे, लेकिन…’

Adelaide Oval: कप्तान शुभमन गिल का मानना था कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत के पास पर्याप्त रन थे, लेकिन कैच छूटने के कारण वह जीत हासिल नहीं कर सका. भारत ने 3 कैच छोड़े, जिसमें नितीश कुमार रेड्डी ने ट्रैविस हेड को कैच आउट किया और अक्षर पटेल और मोहम्मद सिराज ने मैथ्यू शॉर्ट को दो जीवनदान दिए. हालांकि हेड का कैच छोड़ना ज़रूरी नहीं था, लेकिन शॉर्ट को कैच छोड़ना भारत के लिए मुसीबत बन गया क्योंकि इस बल्लेबाज़ ने 74 गेंदों पर 78 रन बनाकर अर्धशतक जड़ा. भारत ने मैच को बेहद रोमांचक बना दिया और ऑस्ट्रेलिया के आखिरी 2 विकेट भी नहीं ले पाए, यह उनकी वापसी की कहानी बयां करता है, और कौन जाने, अगर उन्होंने अपने कैच पकड़े रहते, तो नतीजा कुछ और हो सकता था. खैर, पीछे मुड़कर देखना हमेशा एक अद्भुत चीज़ होती है, है ना?

ऐसा रहा भारत का प्रदर्शन

भारत ने 16/2 के स्कोर से शानदार वापसी करते हुए 50 ओवरों में 264/9 का स्कोर बनाया. रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर के अर्धशतकों और अक्षर पटेल की 44 रनों की पारी की बदौलत भारतीय टीम सम्मानजनक स्कोर तक पहुंची, लेकिन फील्डिंग ने टीम को निराश किया और भारतीय गेंदबाजों के जोशीले प्रदर्शन को फीका कर दिया. अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और वाशिंगटन सुंदर ने 2-2 विकेट लिए.

गिल ने मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कहा कि मुझे लगता है कि हमने पर्याप्त रन बनाए थे, जब आप कुछ मौके गंवा देते हैं तो यह आसान नहीं होता. जैसे-जैसे गेंद पुरानी होती गई, विकेट बेहतर होते गए. पहले मैच में टॉस ज़्यादा अहम था, लेकिन इस बार उतना नहीं. दोनों टीमों ने लगभग 50 ओवर खेले. पहली पारी के पहले 10-15 ओवर के बाद विकेट अच्छी तरह जम गया.

भारत का 17 साल का सिलसिला टूटा

पिछले 17 सालों में एडिलेड ओवल (Adelaide Oval) में भारत की यह पहली हार है और इसने ऑस्ट्रेलिया की पिछली 3 वनडे सीरीज़ की हार का सिलसिला तोड़ दिया. मिशेल मार्श इस हार के सिलसिले को तोड़कर खुश हैं. ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत भी भारतीय खिलाड़ियों की तरह ही चुनौतीपूर्ण रही, लेकिन मार्श और ट्रैविस हेड के आउट होने के बाद, कूपर कोनोली ऑस्ट्रेलियाई टीम के हीरो बनकर उभरे और उन्होंने 53 गेंदों पर नाबाद 61 रनों की पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई. 246/5 के स्कोर पर, ऑस्ट्रेलिया अगले 14 रनों पर तीन विकेट गंवाकर थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन कोनोली के धैर्य ने सुनिश्चित किया कि आगे कोई और रुकावट न आए और ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की सीरीज़ 2-0 से अपने नाम कर ली, और शनिवार को सिडनी में होने वाला यह आखिरी मैच होगा.

कप्तान मार्श ने जीत के बाद कहा कि यह शानदार रहा. वनडे क्रिकेट में बड़ी भीड़ के सामने खेलना दुर्लभ है. सीरीज़ जीतकर रोमांचित हूं. जोश ने अब तक का सबसे बेहतरीन none-for लिया. हमने बल्ले से भी शानदार प्रदर्शन किया. मैं उन्हें कैओस कहना शुरू करूंगा, उनके जैसे खिलाड़ियों के साथ ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट का भविष्य उज्ज्वल है. हम निश्चित रूप से ड्रेसिंग रूम में बीयर पीएंगे और खूब मज़े करेंगे, लेकिन इस मैच और अगले मैच के बीच ज़्यादा समय नहीं लगेगा. भारत एक बेहतरीन टीम है, इसलिए हम इस जीत का आनंद लेना चाहेंगे.