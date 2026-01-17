Home > क्रिकेट > चोट के चलते तिलक-वंशिंगटन टीम से OUT, उनकी जगह इन दोनों खिलाड़ियों की हुई वापसी; यहां जानें नाम

चोट के चलते तिलक-वंशिंगटन टीम से OUT, उनकी जगह इन दोनों खिलाड़ियों की हुई वापसी; यहां जानें नाम

Ind vs Nz t20 series: BCCI की एक प्रेस रिलीज में कहा गया है, "बाकी दो मैचों के लिए उनकी उपलब्धता का आकलन ट्रेनिंग और स्किल फेज में उनकी प्रगति के आधार पर किया जाएगा."

By: Shubahm Srivastava | Published: January 17, 2026 12:53:46 AM IST

India’s squad for T20I series
India’s squad for T20I series


Ind vs Nz Squad Updated: श्रेयस अय्यर और रवि बिश्नोई को शुक्रवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली पांच मैचों की T20I सीरीज के लिए भारत की टीम में शामिल किया गया. जहां श्रेयस को सीरीज के पहले तीन मैचों के लिए तिलक वर्मा की जगह टीम में शामिल किया गया, वहीं लेग-स्पिनर बिश्नोई ने ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर की जगह ली.

You Might Be Interested In

तिलक की हो चुकी है सर्जरी

तिलक का इस महीने की शुरुआत में पेट की समस्या के लिए सर्जरी हुई थी और वह कीवी टीम के खिलाफ T20I सीरीज के पहले तीन मैच नहीं खेल पाएंगे. BCCI की एक प्रेस रिलीज में कहा गया है, “बाकी दो मैचों के लिए उनकी उपलब्धता का आकलन ट्रेनिंग और स्किल फेज में उनकी प्रगति के आधार पर किया जाएगा.”

चोट के चलते वाशिंगटन भी टीम से बाहर

इस बीच, वाशिंगटन को उसी टीम के खिलाफ पहले वनडे के दौरान साइड स्ट्रेन होने के बाद कीवी टीम के खिलाफ T20I से बाहर कर दिया गया. चोट के कारण स्पिन-गेंदबाज ऑलराउंडर दूसरा वनडे नहीं खेल पाए और 50 ओवर की सीरीज के बाकी मैचों के लिए उनकी जगह आयुष बडोनी को टीम में शामिल किया गया.

You Might Be Interested In

BCCI ने क्या कुछ कहा?

BCCI ने शुक्रवार को जारी एक मीडिया एडवाइजरी में कहा, “वाशिंगटन सुंदर ने 11 जनवरी को वडोदरा के BCA स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे के दौरान गेंदबाजी करते समय अपनी निचली पसली के क्षेत्र में तेज दर्द की शिकायत की, जिसके बाद उनका स्कैन कराया गया. इसके बाद एक विशेषज्ञ से व्यक्तिगत रूप से सलाह ली गई. उन्हें साइड स्ट्रेन का पता चला है और उन्हें कुछ दिनों के आराम की सलाह दी गई है, जिसके बाद वह अपनी चोट के आगे के इलाज के लिए BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में रिपोर्ट करेंगे.”

श्रेयस और बिश्नोई की टीम में वापसी

श्रेयस और बिश्नोई काफी समय तक टीम से बाहर रहने के बाद भारत की T20I टीम में लौटे हैं. श्रेयस, जिन्होंने पिछले साल पंजाब किंग्स को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के फाइनल में पहुंचाया था, ने दो साल से भी पहले, दिसंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी T20I खेला था. बिश्नोई पिछले साल इंग्लैंड के खिलाफ भारत की घरेलू सीरीज में खेले थे, लेकिन तब से उन्हें इस सबसे छोटे फॉर्मेट में नहीं चुना गया है. 

भारत की अपडेटेड T20I टीम: 

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (पहले तीन T20I), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रित बुमरा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, ईशान किशन (विकेटकीपर), रवि बिश्नोई.

You Might Be Interested In
Tags: home-hero-pos-1ind vs nzindia new zealand squad updatedRavi BishnoiShreyas Iyertilak varmaWashington Sundar
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड, क्या यह सच में काम...

January 16, 2026

मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का यहां जानें सही तरीका

January 16, 2026

सावधान! आपकी ये रोजाना की आदतें बालों की ग्रोथ को...

January 16, 2026

वो अभिनेत्रियां जिन्होंने स्टीरियोटाइप को तोड़ने का दिखाया बेजोड़ साहस

January 16, 2026

बोरिंग वीकेंड को कहें बाय-बाय! दिल्ली से दूर ये 10...

January 16, 2026

हफ्ते में कितनी बार धोना चाहिए बाल?

January 16, 2026
चोट के चलते तिलक-वंशिंगटन टीम से OUT, उनकी जगह इन दोनों खिलाड़ियों की हुई वापसी; यहां जानें नाम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

चोट के चलते तिलक-वंशिंगटन टीम से OUT, उनकी जगह इन दोनों खिलाड़ियों की हुई वापसी; यहां जानें नाम
चोट के चलते तिलक-वंशिंगटन टीम से OUT, उनकी जगह इन दोनों खिलाड़ियों की हुई वापसी; यहां जानें नाम
चोट के चलते तिलक-वंशिंगटन टीम से OUT, उनकी जगह इन दोनों खिलाड़ियों की हुई वापसी; यहां जानें नाम
चोट के चलते तिलक-वंशिंगटन टीम से OUT, उनकी जगह इन दोनों खिलाड़ियों की हुई वापसी; यहां जानें नाम