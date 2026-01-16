Home > क्रिकेट > Saurashtra vs Punjab, 2nd Semifinal Vijay Hazare Trophy: कब, कहाँ और कैसे देखें लाइव मैच; यहां पर जानें सारी डिटेल्स

Saurashtra vs Punjab, 2nd Semifinal Vijay Hazare Trophy: कब, कहाँ और कैसे देखें लाइव मैच; यहां पर जानें सारी डिटेल्स

Punjab vs Saurashtra Vijay Hazare Trophy live streaming: क्वार्टर फाइनल में सौराष्ट्र ने उत्तर प्रदेश को हराया जबकि पंजाब ने मध्य प्रदेश को हराया. इस मैच का विजेता फाइनल में जगह दर्ज कराएगा.

By: Shubahm Srivastava | Published: January 16, 2026 8:47:25 PM IST

VHT SemiFinal 2 Live Streaming
VHT SemiFinal 2 Live Streaming


VHT Semi-Final 2 Live Streaming: विजय हजारे ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में शुक्रवार को बेंगलुरु में सौराष्ट्र का मुकाबला पंजाब से होगा. क्वार्टर फाइनल में सौराष्ट्र ने उत्तर प्रदेश को हराया जबकि पंजाब ने मध्य प्रदेश को हराया. इस मैच का विजेता फाइनल में जगह दर्ज कराएगा.

सौराष्ट्र बनाम पंजाब विजय हजारे ट्रॉफी सेमीफाइनल मैच कब है?

सौराष्ट्र बनाम पंजाब विजय हजारे ट्रॉफी सेमीफाइनल मैच 16 जनवरी (शुक्रवार) को है.

सौराष्ट्र बनाम पंजाब विजय हजारे ट्रॉफी सेमीफाइनल मैच कितने बजे शुरू होगा?

कर्नाटक बनाम विदर्भ विजय हजारे ट्रॉफी सेमीफाइनल मैच दोपहर 1:30 बजे (IST) शुरू होगा. टॉस दोपहर 1:00 बजे (IST) होगा.

सौराष्ट्र बनाम पंजाब विजय हजारे ट्रॉफी मैच कहाँ खेला जाएगा?

सौराष्ट्र बनाम पंजाब विजय हजारे ट्रॉफी सेमीफाइनल मैच बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड 1, बेंगलुरु में खेला जाएगा.

सौराष्ट्र बनाम पंजाब विजय हजारे ट्रॉफी सेमीफाइनल मैच कैसे देखें ?

सौराष्ट्र बनाम पंजाब विजय हजारे ट्रॉफी मैच स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव होगा। इसे Jiostar ऐप पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा.

दोनों टीमों का स्क्वाड :

पंजाब: हरनूर सिंह, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर/कप्तान), अनमोलप्रीत सिंह, नमन धीर, नेहल वढेरा, रमनदीप सिंह, सनवीर सिंह, कृष भगत, सुखदीप बाजवा, मयंक मारकंडे, गुरनूर बराड़, हरप्रीत बराड़, रघु शर्मा, उदय सहारन, गौरव चौधरी, जशनप्रीत सिंह, सुमित शर्मा

सौराष्ट्र: हार्विक देसाई (विकेटकीपर/कप्तान), विश्वराज जड़ेजा, प्रेरक मांकड़, सम्मर गज्जर, चिराग जानी, रुचित अहीर, धर्मेंद्रसिंह जाडेजा, अंकुर पनवार, प्रशांत राणा, आदित्य जाडेजा, चेतन सकारिया, हेतविक कोटक, प्रणव कारिया, युवराज चुडासमा, पार्थ भुट, तरंग गोहेल, जय गोहिल, अंश गोसाई, पार्श्वराज राणा, हितेन कंबी

Tags: Punjab vs SaurashtraVHT semi-final 2 live streamingVHT semi-final 2 VenueVijay Hazare Trophy 2025-26
