जब बेटा किसी को घर लाता है…अर्जुन तेंदुलकर की शादी पर सामने आया पिता का इमोशनल अवतार

Arjun Tendulkar Saaniya Chandhok marriage: सानिया चंडोक मुंबई के होटल मालिक रवि घई की पोती हैं, जो ग्रेविस ग्रुप के चेयरमैन हैं—जो मुंबई के हॉस्पिटैलिटी और फ़ूड सीन में एक पावरहाउस है.

By: Shubahm Srivastava | Published: February 26, 2026 10:23:38 PM IST

सचिन तेंदुलकर और अर्जुन तेंदुलकर
सचिन तेंदुलकर और अर्जुन तेंदुलकर


Sachin Tendulkar Son Arjun Wedding: महान भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है. वे अपनी शानदार बैटिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हाल ही में तेंदुलकर परिवार एक दिल को छू लेने वाले पर्सनल डेवलपमेंट के लिए खबरों में है.सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन, जो अपने पिता के नक्शेकदम पर चलते हुए एक प्रोफेशनल क्रिकेटर बन गए हैं, 5 मार्च, 2026 को अपनी मंगेतर सानिया चंडोक से शादी करने वाले हैं.

बेटे की शादी को लेकर इमोशनल हुए सचिन तेंदुलकर

मुंबई इंडिया के सोशल मीडिया पेज पर पोस्ट किए गए एक नए वीडियो में, तेंदुलकर परिवार – यानी सचिन अपनी पत्नी अंजलि, बच्चों सारा और अर्जुन, और अपनी होने वाली बहू सानिया चंडोक के साथ – जामनगर में अंबानी परिवार द्वारा होस्ट किए गए एक प्राइवेट इवेंट में देखे जा सकते हैं. वीडियो में, सचिन को अर्जुन की शादी के लिए अपना प्यार और खुशी ज़ाहिर करते हुए इमोशनल होते देखा जा सकता है. सचिन ने कहा, “जब बेटा किसी लड़की को घर लेके आता है, इंट्रोड्यूस करने के लिए, तब आपको पता चलता है कि बेटा बड़ा हो गया है.” (अनुवाद: “जब आपका बेटा किसी औरत को आपसे मिलवाने के लिए घर लाता है, तब आपको एहसास होता है कि आपका बेटा अब बड़ा हो गया है.”)

‘वो एक-दूसरे के प्यार में पागल दिखते हैं’

अर्जुन को एक प्यार करने वाला जीवनसाथी मिलने पर अपनी खुशी ज़ाहिर करते हुए, सचिन ने आगे कहा, “वे एक-दूसरे के प्यार में पागल दिखते हैं.अर्जुन, मुझे कहना होगा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है कि तुम्हें कोई इतना खास मिला है, जो तुमसे उतना ही प्यार करता है जितना तुम उससे करते हो.”सचिन और अंजलि तेंदुलकर के बेटे, अर्जुन तेंदुलकर ने अगस्त 2025 में एक छोटी सी सेरेमनी में सानिया चंडोक से सगाई की. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अर्जुन और सानिया 5 मार्च को शादी करने वाले हैं, और उनकी शादी से पहले की रस्में 3 मार्च, 2026 से शुरू होंगी.

सानिया चंडोक के परिवार पर एक नजर 

सानिया चंडोक मुंबई के होटल मालिक रवि घई की पोती हैं, जो ग्रेविस ग्रुप के चेयरमैन हैं—जो मुंबई के हॉस्पिटैलिटी और फ़ूड सीन में एक पावरहाउस है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, रवि ने अपने पिता इकबाल कृष्ण घई के छोटे आइसक्रीम वेंचर को—जो WWII के अमेरिकी सैनिकों के लिए दिल्ली के कनॉट प्लेस में शुरू किया था—एक नेशनल आइकॉन बना दिया. “आइसक्रीम के महाराजा” के निकनेम से मशहूर, इकबाल ने क्वालिटी आइसक्रीम लॉन्च की, जिसने अपने आइकॉनिक चोकोबार, मैंगो डुएट और कसाटा से पीढ़ियों को खुश किया.

कॉर्नेल होटल एडमिनिस्ट्रेशन ग्रेजुएट (क्लास ’66), रवि ने 1967 में लीडर के तौर पर कदम रखा, और 70 साल पुरानी पारिवारिक विरासत को आगे बढ़ाया.आज, उनके बेटे गौरव घई ग्रुप के चेयरमैन हैं, जिसमें ग्रेविस फ़ूड सॉल्यूशंस ने FY23-24 में ₹624 करोड़ का रेवेन्यू हासिल किया है. शॉर्ट में, रवि घई इस हाई-प्रोफाइल मैच के ज़रिए अर्जुन तेंदुलकर के दादा-ससुर बनने वाले हैं.

