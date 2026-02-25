IND Vs ZIM head to head: भारत के लिए करो या मरो मुकाबला, जानें ज़िम्बाब्वे के साथ क्या है हेड-टू-हेड रिकॉर्ड?

IND Vs ZIM head to head: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में साउथ अफ्रीका से बुरी तरह हारने के बाद, इंडिया का सामना ज़िम्बाब्वे से होने वाला है. मेज़बान टीम के लिए यह सुपर 8 का एक अहम मैच है क्योंकि वे अपने टाइटल बचाने की दौड़ में वापसी करना चाहते हैं. इस बीच, ज़िम्बाब्वे को भी टूर्नामेंट में अपनी पहली हार मिली, वह वेस्ट इंडीज़ से 107 रन से हार गया.
इंडिया T20Is में ज़िम्बाब्वे के खिलाफ अपने अच्छे रिकॉर्ड पर भरोसा करेगा.‘मेन इन ब्लू’ ने सबसे छोटे फॉर्मेट में 13 बार ज़िम्बाब्वे का सामना किया है और 10 बार जीता है.हालांकि, यह पहली बार होगा जब ये दोनों टीमें इंडिया में आमने-सामने होंगी.
T20Is में ज़िम्बाब्वे के खिलाफ इंडिया का रिकॉर्ड
इंडिया ने ज़िम्बाब्वे के खिलाफ 13 मैच खेले हैं, और वे 10 बार जीतने वाली टीम में रहे हैं. ये दोनों टीमें पहली बार 2010 में अफ्रीकी देश में दो मैचों की सीरीज़ के लिए मिली थीं.सुरेश रैना की लीडरशिप में इंडिया जीता था और कप्तान को प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़ चुना गया था.
आमने-सामने का रिकॉर्ड
दोनों टीमें T20 वर्ल्ड कप में एक बार आमने-सामने आ चुकी हैं. 2022 T20 वर्ल्ड कप में, इंडिया और ज़िम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर आमने-सामने हुए थे.मौजूदा इंडियन कप्तान, सूर्यकुमार यादव ने 25 गेंदों पर 61 रन बनाकर नाबाद पारी खेली.उन्हें प्लेयर ऑफ़ द मैच भी चुना गया क्योंकि इंडिया ने मैच 71 रन से जीत लिया था.
ये मैच इतना ज़रूरी क्यों है?
दोनों टीमें अपने पिछले मैचों में हार के बाद इस मैच में आ रही हैं, इसलिए यह दोनों टीमों के लिए लगभग नॉकआउट जैसा है. डिफेंडिंग चैंपियन के लिए, ज़िम्बाब्वे के खिलाफ जीत शायद सेमीफ़ाइनल में जगह बनाने के लिए काफ़ी न हो, क्योंकि उन्हें रविवार को वेस्ट इंडीज़ को हराना होगा और उम्मीद करनी होगी कि साउथ अफ्रीका भी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जीत जाए.दोनों टीमें 26 फरवरी को चेन्नई के MA चिदंबरम स्टेडियम में भिड़ेंगी.