Rohit Sharma took over Captaincy: शुभमन कप्तान पर रोहित ने संभाली कमान, मैच में ‘हिटमैन’ बने टीम के असली लीडर

Adelaide Oval: ODI सीरीज के दूसरे मैच में भारतीय क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 विकेट से हार मिली. पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 264 रन बनाए. जवाब में, ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 8 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया. हालांकि शुभमन गिल वर्तमान में टीम इंडिया के कप्तान हैं, लेकिन रोहित शर्मा ने Adelaide Oval में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे के दौरान कप्तानी की जिम्मेदारी संभाली.

रोहित शर्मा ने कप्तानी संभाली ? (Rohit Sharma took over the captaincy ?)

रोहित शर्मा ने गेंदबाजी के दौरान खिलाड़ियों को निर्देश दिए और फील्डिंग सेट करने में भी मदद की. हालांकि शुभमन गिल को इस सीरीज के लिए वनडे कप्तान नियुक्त किया गया था, लेकिन रोहित मैदान पर अपनी सामान्य भूमिका में लौट आए. उन्होंने गेंदबाजों को निर्देश दिए और फील्डिंग सेट करने में भी सक्रिय रहे. इस दौरान के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिनमें रोहित खिलाड़ियों से बातचीत करते और उन्हें सलाह देते हुए दिखाई दिए.

गेंदबाजों को गाइड करते देखे गए रोहित (Rohit was seen guiding the bowlers)

शुभमन गिल को 2027 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए वनडे कप्तानी दी गई थी. चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वह गिल को इस भूमिका में ढलने का मौका देना चाहते थे. हालांकि, एडिलेड में रोहित ने एक बार फिर कप्तानी भूमिका निभाई. एक वीडियो में, वह 33वें ओवर में कूपर कोनेली के खिलाफ वाशिंगटन सुंदर को अपनी लाइन और लेंथ सुधारने की हिदायत देते नज़र आए. इस दौरान, शुभमन गिल पास में ही फील्डिंग सेट करने में व्यस्त थे.

अर्शदीप सिंह को भी दी हिदायत (Arshdeep Singh was also instructed)

47वें ओवर से पहले, जो मैच का आखिरी ओवर साबित हुआ, रोहित को अर्शदीप सिंह को योजना समझाते हुए देखा गया, उनके बगल में गिल खड़े थे. शुभमन गिल की वनडे कप्तानी की शुरुआत अच्छी नहीं रही है. ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले उन्हें रोहित शर्मा की जगह वनडे कप्तान नियुक्त किया गया था. गिल को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में हार का सामना करना पड़ा और दूसरे वनडे में भी वह टीम को जीत नहीं दिला पाए.