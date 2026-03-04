हार का हिसाब अब पैसों से! खराब प्रदर्शन पर पीसीबी खिलाड़ियों से वसूलने जा रही लाखों; जानिए क्या है पूरा मामला?

Pakistani Players To Be fined: पाकिस्तान टीम की लगातार खराब प्रदर्शन को देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने पाकिस्तान के क्रिकेटरों को अजीबोगरीब सजा सुनाई है. सामने आई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीसीबी खराब परफॉर्मेंस करने वाले हर खिलाड़ी पर ₹50 लाख (पाकिस्तानी रुपये) की पेनल्टी लगाएगी. पीसीबी के इस कदम के बाद क्रिकेट जगत में काफी चर्चा हो रही है.

भारत से हारने के बाद लिया गया फैसला

पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने पिछले कई ICC इवेंट्स में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है और चेयरमैन मोहसिन नकवी की लीडरशिप में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने अब इस पर रोक लगाने का फैसला किया है. tribune.com.pk की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यह फैसला उनके बाहर होने से बहुत पहले लिया गया था — जब वे अपने ग्रुप गेम में इंडिया से हार गए थे.

2024 में USA और वेस्ट इंडीज में हुए पिछले T20 वर्ल्ड कप में, पाकिस्तान सुपर 8 में भी नहीं पहुंच पाया था, क्योंकि वह छोटी टीम USA और कट्टर दुश्मन इंडिया से हार गया था. जिसके बाद नकवी ने सर्जरी का वादा किया था, यह उन रिपोर्ट्स पर रिएक्शन था कि पाकिस्तानी प्लेयर्स की आपस में बनती नहीं है, और वे अक्सर अपनी इच्छाओं को टीम के गोल्स से ऊपर रखते हैं.

टी20 विश्व कप 2026 में पाक का परफॉमेंस

दो साल बाद भी, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए कुछ नहीं बदला है. वे पिछले महीने अपने ग्रुप मैच में एक बार फिर इंडिया से हार गए. वे नीदरलैंड्स के खिलाफ मुश्किल से जीते. हालांकि वे सुपर 8s में पहुंचे, लेकिन वहां वे सच में अच्छा नहीं कर पाए, और नतीजतन सेमीफाइनल में पहुंचने में फेल हो गए. श्रीलंका के खिलाफ अपने आखिरी सुपर 8 गेम में, उन्हें 212 रन बनाने के बाद, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए श्रीलंका को 147 या उससे कम पर रोकना था. उसे भूल जाइए, वे मैच मुश्किल से, सिर्फ पांच रन से जीते थे. अगर आखिरी समय में टीम हारी नहीं होती, तो वे 20-30 रन और बना सकते थे.

रिपोर्ट के मुताबिक, PCB के अधिकारियों का मानना ​​है कि प्लेयर्स पर उनके खराब प्रदर्शन के लिए फाइन लगना चाहिए, यह तर्क देते हुए कि जब वे अच्छा खेलते हैं और जीतते हैं तो उन्हें भी रिवॉर्ड मिलते हैं.

PCB के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर एक नजर

Pakistan Cricket Board (PCB) अपने केंद्रीय अनुबंध (Central Contract) वाले खिलाड़ियों को चार श्रेणियों — A, B, C और D — में बांटता है और हर श्रेणी के लिए तय मासिक रिटेनर देता है. कैटेगरी A में शामिल खिलाड़ियों को लगभग 45 लाख पाकिस्तानी रुपये प्रति माह मिलते हैं, हालांकि 2025–26 अनुबंध चक्र में कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इस श्रेणी में कोई खिलाड़ी शामिल नहीं किया गया. कैटेगरी B के खिलाड़ियों को करीब 30 लाख रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं और इसमें आमतौर पर स्थापित अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी आते हैं.

कैटेगरी C के खिलाड़ियों को लगभग 15 लाख रुपये प्रति माह मिलते हैं, जो मध्यम स्तर के खिलाड़ी माने जाते हैं. वहीं कैटेगरी D में आने वाले उभरते या फ्रिंज खिलाड़ियों को लगभग 7.5 लाख रुपये प्रतिमाह रिटेनर के तौर पर दिए जाते हैं. ये सभी राशियां मासिक आधार पर सालभर दी जाती हैं, बशर्ते खिलाड़ी के पास केंद्रीय अनुबंध जारी रहे.