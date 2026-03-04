Home > क्रिकेट > हार का हिसाब अब पैसों से! खराब प्रदर्शन पर पीसीबी खिलाड़ियों से वसूलने जा रही लाखों; जानिए क्या है पूरा मामला?

हार का हिसाब अब पैसों से! खराब प्रदर्शन पर पीसीबी खिलाड़ियों से वसूलने जा रही लाखों; जानिए क्या है पूरा मामला?

PCB Action On Pakistan cricketers: पीसीबी खराब परफॉर्मेंस करने वाले हर खिलाड़ी पर ₹50 लाख (पाकिस्तानी रुपये) की पेनल्टी लगाएगी. पीसीबी के इस कदम के बाद क्रिकेट जगत में काफी चर्चा हो रही है.

By: Shubahm Srivastava | Published: March 4, 2026 3:47:53 PM IST

पाकिस्तान क्रिकेटर्स पर PCB की कार्रवाई
पाकिस्तान क्रिकेटर्स पर PCB की कार्रवाई


Pakistani Players To Be fined: पाकिस्तान टीम की लगातार खराब प्रदर्शन को देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने  पाकिस्तान के क्रिकेटरों को अजीबोगरीब सजा सुनाई है. सामने आई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीसीबी खराब परफॉर्मेंस करने वाले हर खिलाड़ी पर ₹50 लाख (पाकिस्तानी रुपये) की पेनल्टी लगाएगी. पीसीबी के इस कदम के बाद क्रिकेट जगत में काफी चर्चा हो रही है.

You Might Be Interested In

भारत से हारने के बाद लिया गया फैसला

पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने पिछले कई ICC इवेंट्स में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है और चेयरमैन मोहसिन नकवी की लीडरशिप में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने अब इस पर रोक लगाने का फैसला किया है. tribune.com.pk की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यह फैसला उनके बाहर होने से बहुत पहले लिया गया था — जब वे अपने ग्रुप गेम में इंडिया से हार गए थे.

2024 में USA और वेस्ट इंडीज में हुए पिछले T20 वर्ल्ड कप में, पाकिस्तान सुपर 8 में भी नहीं पहुंच पाया था, क्योंकि वह छोटी टीम USA और कट्टर दुश्मन इंडिया से हार गया था. जिसके बाद नकवी ने सर्जरी का वादा किया था, यह उन रिपोर्ट्स पर रिएक्शन था कि पाकिस्तानी प्लेयर्स की आपस में बनती नहीं है, और वे अक्सर अपनी इच्छाओं को टीम के गोल्स से ऊपर रखते हैं.

You Might Be Interested In

टी20 विश्व कप 2026 में पाक का परफॉमेंस 

दो साल बाद भी, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए कुछ नहीं बदला है. वे पिछले महीने अपने ग्रुप मैच में एक बार फिर इंडिया से हार गए. वे नीदरलैंड्स के खिलाफ मुश्किल से जीते. हालांकि वे सुपर 8s में पहुंचे, लेकिन वहां वे सच में अच्छा नहीं कर पाए, और नतीजतन सेमीफाइनल में पहुंचने में फेल हो गए. श्रीलंका के खिलाफ अपने आखिरी सुपर 8 गेम में, उन्हें 212 रन बनाने के बाद, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए श्रीलंका को 147 या उससे कम पर रोकना था. उसे भूल जाइए, वे मैच मुश्किल से, सिर्फ पांच रन से जीते थे. अगर आखिरी समय में टीम हारी नहीं होती, तो वे 20-30 रन और बना सकते थे.

रिपोर्ट के मुताबिक, PCB के अधिकारियों का मानना ​​है कि प्लेयर्स पर उनके खराब प्रदर्शन के लिए फाइन लगना चाहिए, यह तर्क देते हुए कि जब वे अच्छा खेलते हैं और जीतते हैं तो उन्हें भी रिवॉर्ड मिलते हैं.

PCB के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर एक नजर

Pakistan Cricket Board (PCB) अपने केंद्रीय अनुबंध (Central Contract) वाले खिलाड़ियों को चार श्रेणियों — A, B, C और D — में बांटता है और हर श्रेणी के लिए तय मासिक रिटेनर देता है. कैटेगरी A में शामिल खिलाड़ियों को लगभग 45 लाख पाकिस्तानी रुपये प्रति माह मिलते हैं, हालांकि 2025–26 अनुबंध चक्र में कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इस श्रेणी में कोई खिलाड़ी शामिल नहीं किया गया. कैटेगरी B के खिलाड़ियों को करीब 30 लाख रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं और इसमें आमतौर पर स्थापित अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी आते हैं. 

कैटेगरी C के खिलाड़ियों को लगभग 15 लाख रुपये प्रति माह मिलते हैं, जो मध्यम स्तर के खिलाड़ी माने जाते हैं. वहीं कैटेगरी D में आने वाले उभरते या फ्रिंज खिलाड़ियों को लगभग 7.5 लाख रुपये प्रतिमाह रिटेनर के तौर पर दिए जाते हैं. ये सभी राशियां मासिक आधार पर सालभर दी जाती हैं, बशर्ते खिलाड़ी के पास केंद्रीय अनुबंध जारी रहे.

You Might Be Interested In
Tags: mohsin naqviPakistani players to be finedPCBSahibzada FarhanSalman Agha
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कैसे उतारें होली की सुस्ती? यहां जानें घरेलू नुस्खे

March 4, 2026

22वीं किस्त का इंतजार हुआ खत्म? होली के बाद आ...

March 3, 2026

इन गानों के बिना अधूरी है होली, सुनकर थिरकने को...

March 3, 2026

आज कौन सा ग्रहण है? यहां जानें पूरी डिटेल

March 3, 2026

कौन से कुत्ते होते हैं ज्यादा खतरनाक?

March 3, 2026

होली नहीं खेलना चाहते? तो देख डालें ये 5 कॉमेडी...

March 2, 2026
हार का हिसाब अब पैसों से! खराब प्रदर्शन पर पीसीबी खिलाड़ियों से वसूलने जा रही लाखों; जानिए क्या है पूरा मामला?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

हार का हिसाब अब पैसों से! खराब प्रदर्शन पर पीसीबी खिलाड़ियों से वसूलने जा रही लाखों; जानिए क्या है पूरा मामला?
हार का हिसाब अब पैसों से! खराब प्रदर्शन पर पीसीबी खिलाड़ियों से वसूलने जा रही लाखों; जानिए क्या है पूरा मामला?
हार का हिसाब अब पैसों से! खराब प्रदर्शन पर पीसीबी खिलाड़ियों से वसूलने जा रही लाखों; जानिए क्या है पूरा मामला?
हार का हिसाब अब पैसों से! खराब प्रदर्शन पर पीसीबी खिलाड़ियों से वसूलने जा रही लाखों; जानिए क्या है पूरा मामला?