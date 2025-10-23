Home > खेल > Team India WTC Position: पाकिस्तान की हार से हुआ भारत को फायदा, पॉइंट्स टेबल में मिली बढ़त

WTC Points Table 2025: रावलपिंडी टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराकर 18 साल बाद एशियाई सरज़मीं पर टेस्ट जीत दर्ज की। इस जीत से भारतीय टीम को बड़ा फायदा हुआ है. जाने इस लेख में.

By: Sharim Ansari | Published: October 23, 2025 5:21:19 PM IST

Pakistan defeated by South Africa
Pakistan defeated by South Africa

Pakistan vs South Africa 2nd test result: पाकिस्तान के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज़ का आखिरी मैच खेला गया. यह मैच दक्षिण अफ्रीका ने 8 विकेट से जीत लिया. पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए सिर्फ़ 68 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे उसने चौथे दिन (23 अक्टूबर) के पहले सत्र में ही हासिल कर लिया.

दक्षिण अफ्रीका ने 18 साल बाद पाकिस्तान में कोई टेस्ट मैच जीता. यह नए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) साइकिल (2025-27) में उनकी पहली जीत भी थी. इस जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका ने टेस्ट सीरीज़ 1-1 से बराबर कर ली. सीरीज़ का पहला मैच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला गया था, जहां पाकिस्तान ने 93 रनों से जीत हासिल की थी.

दक्षिण अफ्रीका की इस जीत ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में बड़ा बदलाव किया है. लाहौर टेस्ट जीतकर पाकिस्तान दूसरे स्थान पर पहुंच गया था, लेकिन इस हार के बाद वह तीन स्थान फिसलकर 5वें स्थान पर आ गया है. 2 मैचों में एक जीत और एक हार के बाद अब पाकिस्तान के 50 प्रतिशत अंक हैं.

अब किस पायदान पर है टीम इंडिया ?

इस जीत के बाद दक्षिण अफ्रीका के 50 प्रतिशत अंक हो गए हैं, लेकिन बेहतर औसत के कारण वह चौथे स्थान पर पहुंच गया है. रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान की हार का फायदा भारतीय टीम को मिला है. भारत अब 7 मैचों में 4 जीत के बाद 61.90 प्रतिशत अंकों के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गया है. रावलपिंडी टेस्ट के नतीजे से पहले भारत चौथे स्थान पर था.

ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका अभी भी अजेय हैं और नए चक्र में क्रमानुसार पहले और दूसरे स्थान पर हैं. ऑस्ट्रेलिया ने अपने तीनों मैच जीते हैं और उसका अंक 100 प्रतिशत है. दूसरी ओर, श्रीलंका ने अपने 2 मैचों में से एक जीता है और एक ड्रॉ रहा है. श्रीलंका के 66.67 प्रतिशत अंक हैं. इंग्लैंड छठे, बांग्लादेश सातवें और वेस्टइंडीज आठवें स्थान पर है. न्यूजीलैंड ने मौजूदा चक्र में एक भी मैच नहीं खेला है, इसलिए वह सबसे नीचे है.

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, भारतीय टीम अब 14 नवंबर से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू मैदान पर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज़ खेलेगी. नतीजतन, अंक तालिका में फेरबदल जारी रहेगा. पाकिस्तान की अगली टेस्ट सीरीज़ मार्च 2026 में बांग्लादेश के खिलाफ होगी.

क्या रहा पाकिस्तान-साउथ अफ्रीका का स्कोरकार्ड ?

रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान ने पहली पारी में 333 रन बनाए, जबकि दूसरी पारी में उनकी टीम सिर्फ 138 रन पर सिमट गई. दक्षिण अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 404 रन बनाकर बढ़त हासिल की और जीत के लिए मिले 68 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दूसरी पारी में 73 रन पर 2 विकेट खोकर मुकाबला अपने नाम कर लिया.

