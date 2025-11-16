Lowest Targets India Failed to Chase: जब आसान लक्ष्य भी बने पहाड़, टेस्ट क्रिकेट में भारत की सबसे हैरान करने वाली छोटी चेज़ हारें

Ind vs SA Kolkata Test: ईडन गार्डन्स में खेले गए पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की जीत पक्की लग रही थी, लेकिन स्पिनरों – केशव महाराज और साइमन हार्मर – ने भारत को हार के तट पर ला खड़ा किया. 5 दिनों के इस मैच को 3 दिनों में ही समाप्त कर दिया गया क्योंकि भारत 124 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए आसानी से ढेर हो गया.

हालांकि, यह ऐतिहासिक हार उन कई हार में से सिर्फ़ 2 है जिन्हें भारतीय टीम ने अपनी शर्मनाक सूची में दर्ज किया है. यहां क्रिकेट में भारत द्वारा हासिल किए गए सबसे कम लक्ष्य का पीछा करने में विफल रहने वालों की एक डिटेल्ड लिस्ट दी गई है.

5. लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ़ 193 रन (2025)

इस सूची में पहला लक्ष्य इसी साल भारत द्वारा दर्ज किए गए एक मैच का है. 10 जुलाई, 2025 को लंदन के लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में, भारत 387 रनों की विशाल बढ़त हासिल करने के बाद भी इंग्लैंड के खिलाफ 193 रनों के लक्ष्य का पीछा नहीं कर पाया.

टेस्ट मैच की दूसरी पारी में, इंग्लैंड बढ़त से 192 रन ही बना पाया और लक्ष्य का पीछा करते हुए यशस्वी जायसवाल जीरो पर आउट हो गए. कप्तान शुभमन गिल ने 6 रन बनाकर निराश किया, जबकि ऋषभ पंत भी असफल रहे और केवल 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए.

केवल रवींद्र जडेजा ही 61 रनों के साथ टॉप स्कोरर रहे और नाबाद रहे, जबकि मोहम्मद सिराज, जिन्होंने 29 गेंदों का बचाव करने की पूरी कोशिश की, आखिरकार शोएब बशीर द्वारा आउट हो गए और भारत 170 रनों के भीतर सिमट गया, जिससे इंग्लैंड ने 23 रनों से जीत हासिल की.

4. गॉल में श्रीलंका के किलाफ़ 176 रन (2015)

श्रीलंका के खिलाफ गॉल में खेले गए पहले टेस्ट मैच में भी भारत का प्रदर्शन बेहद खराब रहा. पहली पारी में श्रीलंका 183 रनों पर सिमट गया था, लेकिन शिखर धवन और विराट कोहली के शतकों की बदौलत भारत ने भारी बढ़त बना ली.

हालांकि, श्रीलंका ने दिनेश चांदीमल के 162 रनों और कुमार संगकारा, लाहिरू थिरिमाने और जेहान मुबारक के महत्वपूर्ण योगदान से जवाब दिया.

367 रनों के लक्ष्य के साथ, भारत को 176 रनों का पीछा करना था, जहां रंगना हेराथ भारतीय बल्लेबाजों के लिए एक बुरा सपना बन गए. हेराथ ने टॉप और मिडल ऑर्डर के बल्लेबाजों को 7 विकेट चटकाकर नाटकीय पतन की शुरुआत की, जबकि थारिंडु कौशल ने लोअर ऑर्डर के बल्लेबाजों को आउट करके भारत को केवल 112 रनों पर ढेर कर दिया और टेस्ट मैच 63 रनों से जीत लिया.

3. वानखेड़े में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ़ 147 रन (2024)

2024 में, भारत का सामना न्यूज़ीलैंड की एक रोमांचक टीम से हुआ और उसे कई बार निराशाजनक खेल का सामना करना पड़ा. 1 नवंबर को वानखेड़े में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में, न्यूज़ीलैंड पहले बल्लेबाज़ी करने उतरा और 235 रनों की बढ़त ले ली.

जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने मिलकर 9 विकेट लिए, लेकिन भारत 263 रन बनाकर मामूली बढ़त ही बना पाया, जिसमें शुभमन गिल के 90 रनों का योगदान सबसे ज़्यादा रहा.

हालांकि, न्यूज़ीलैंड ने जवाब में 174 रन बनाए और भारत के सामने 147 रनों का लक्ष्य बचा था. लक्ष्य का पीछा करने उतरे यशस्वी जायसवाल सिर्फ़ 5 रन बनाकर ग्लेन फिलिप्स की गेंद पर जल्दी आउट हो गए.

एजाज़ पटेल ने 6 विकेट लिए, जबकि शुभमन गिल और विराट कोहली सिर्फ़ 1 रन बनाकर आउट हो गए. फिलिप्स ने अश्विन और आकाशदीप को आउट करके भारत को 30 ओवर में सिर्फ़ 121 रनों पर समेट दिया और 25 रनों से जीत पक्की कर दी.

2. ईडन गार्डन्स में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ़ 124 रन (2025)

नवंबर 2025 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ईडन गार्डन्स में पहले टेस्ट के तीसरे दिन भारत के लिए यह एक बुरा सपना साबित हुआ. कप्तान ऋषभ पंत की अगुवाई में भारतीय टीम, कोलकाता की बेहद टर्निंग पिच पर मात्र 124 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए बुरी तरह लड़खड़ा गई.

भारत ने प्रोटियाज़ को उनकी दोनों पारियों में क्रमानुसार 159 और 153 रनों के अंदर समेट दिया, लेकिन हार्मर की तूफानी बल्लेबाजी के सामने भारतीय बल्लेबाजी भी लड़खड़ा गई.

साइमन हार्मर ने पहली और दूसरी पारी में 4 विकेट चटकाए और भारत के कई बल्लेबाजों को आउट होने पर मजबूर कर दिया. केएल राहुल मेहमान टीम के खिलाफ दो पारियों में 39 रनों की पारी खेलकर टॉप स्कोरर रहे. 124 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, भारतीय शीर्ष क्रम पूरी तरह से ध्वस्त हो गया क्योंकि मोहम्मद सिराज ने स्लिप में गेंद का किनारा लेकर केशव महाराज को आखिरी विकेट दे दिया.

1. ब्रिजटाउन में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ़ 120 रन (1997)

लगभग दो दशक पहले, 1997 में, भारत मार्च में ब्रिजटाउन में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 120 रनों के लक्ष्य का पीछा करने में असफल रहा था. भारत ने पहली पारी में वेस्टइंडीज़ की 298 रनों की बढ़त के जवाब में 319 रनों का मज़बूत स्कोर बनाया, जिसमें शिवनारायण चंद्रपॉल की नाबाद 137 रनों की पारी ने मुख्य भूमिका निभाई थी.

हालांकि, वेस्टइंडीज़ ने तेज़ी से लक्ष्य हासिल किया, लेकिन 140 रनों के अंदर ही ढेर हो गया. अबे कुरुविला ने 5 और वेंकटेश प्रसाद ने 3 विकेट लिए, जबकि स्टुअर्ट विलियम्स जीरो पर आउट हो गए.

लक्ष्य का पीछा करने के लिए केवल 120 रनों की आवश्यकता थी, और भारत 100 रन भी नहीं बना सका. इयान बिशप के 4 विकेट और कर्टली एम्ब्रोस-फ्रैंकलिन रोज के 3 विकेटों ने भारत की जीत 81 रन के अंदर तय कर दी, जिसमें वीवीएस लक्ष्मण ने मात्र 19 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे, जिसके बाद वेस्टइंडीज ने मैच 38 रन से जीत लिया.