वेस्टइंडीज के खिलाफ केएल राहुल का खास रिकॉर्ड
Home > खेल > वेस्टइंडीज के खिलाफ केएल राहुल का खास रिकॉर्ड

वेस्टइंडीज के खिलाफ केएल राहुल का खास रिकॉर्ड

केएल राहुल (Kl Rahul) ने वेस्टइंडीज (West Indies) के खिलाफ अहमदाबाद टेस्ट (Ahmedabad Test Match) में शानदार शतक जड़ा, जिससे वे एक ही कैलेंडर ईयर में दो अलग-अलग मौकों पर टेस्ट में 100 रन बनाकर आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज (First Batsman) बन गए हैं. उन्होंने 197 गेंदों पर 100 रन की पारी खेली.

By: DARSHNA DEEP | Published: October 4, 2025 12:26:44 PM IST

KL Rahul's special record against West Indies
KL Rahul's special record against West Indies

KL Rahul’s special record against West Indies: गुजरात के अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे टेस्ट मैच में भारतीय क्रिकेटर केएल राहुल कापी सुर्खियों में है. उन्होंने मैच के दौरान शानदार शकत जड़ा. इस दौरान केएल राहुल ने 197 गेंदों पर 100 रन की पारी खेली, लेकिन शतक पूरा करने के तुरंत बाद ही वह आउट हो गए.

केएल राहुल ने खास रिकॉर्ड कराया दर्ज:

इस शतक के साथ ही केएल राहुल के नाम एक खास रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया. वह एक ही कैलेंडर ईयर में दो अलग-अलग मौकों पर टेस्ट में 100 रन बनाकर आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं. इससे पहले साल 1877 में पहला टेस्ट मैच खेले जाने के बाद से टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में किसी भी बल्लेबाज के साथ ऐसा पहली बार देखने को मिला है. इसके साथ ही केएल राहुल अपने टेस्ट करियर में दो बार 100 रन पर आउट होने वाले सिर्फ सातवें खिलाड़ी बन गए हैं.

टीम इंडिया ने 448 पर पारी की घोषित:

केएल राहुल के इस शानदार शतक के अलावा टीम इंडिया के लिए रवींद्र जडेजा और ध्रुव जुरेल ने भी बेहतरीन शतक लगाए हैं. ध्रुव जुरेल ने 210 गेंदों में 125 रन बनाए, जबकि जडेजा ने 104 रन का योगदान दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ कप्तान शुभमन गिल ने भी 50 रन बनाए हैं. इन तीन शतकीय पारियों की बदौलत टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी खेल के तीसरे दिन 5 विकेट पर 448 रन बनाकर घोषना कर दी. 

वेस्टइंडीज की पहली पारी:

टॉस जीतने के बाद वेस्टइंडीज की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 162 रन का स्कोर खड़ा किया था. हालांकि, वेस्टइंडीज के लिए सबसे ज्यादा रन जस्टिन ग्रीव्स ने (48 गेंदों में 32 रन) बनाए थे.  तो वहीं भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया. जहां, मोहम्मद सिराज ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए, जसप्रीत बुमराह को 3 विकेट मिले, जबकि कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर ने 2 और 1 विकेट लिया. 

Tags: CenturyKL RahulSports NewsTest MatchWest Indies
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

चुकंदर से बनाएं अपने होंठों के लिए नेचुरल लिप बाम

October 5, 2025

अपने चेहरे के लिए सही नोज रिंग चुनें और दिखें...

October 5, 2025

पूजा में रखे नारियल को खाना चाहिए या नहीं? जानें...

October 5, 2025

रात के खाने में खाएं ये 7 व्यंजन, गैस से...

October 5, 2025

न क्रीम, न पार्लर, बस ये एक ड्रिंक और चेहरे...

October 5, 2025

इस करवा चौथ पर बनें सबसे ग्लैमरस सुहागन, पहनें ये...

October 5, 2025
वेस्टइंडीज के खिलाफ केएल राहुल का खास रिकॉर्ड

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

वेस्टइंडीज के खिलाफ केएल राहुल का खास रिकॉर्ड

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

वेस्टइंडीज के खिलाफ केएल राहुल का खास रिकॉर्ड
वेस्टइंडीज के खिलाफ केएल राहुल का खास रिकॉर्ड
वेस्टइंडीज के खिलाफ केएल राहुल का खास रिकॉर्ड
वेस्टइंडीज के खिलाफ केएल राहुल का खास रिकॉर्ड