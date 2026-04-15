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Video: PSL की तारीफ सिर्फ पैसों के लिए…IPL को फिल्म बताने वालों को पूर्व पाक खिलाड़ी का करारा जवाब

ipl vs psl: शहजाद ने कहा कि पीएसएल में ज्यादातर वे खिलाड़ी नजर आते हैं जो आईपीएल से बाहर हो चुके हैं या अपने करियर के आखिरी दौर में हैं.

By: Shubahm Srivastava | Published: April 15, 2026 4:31:43 PM IST

IPL को फिल्म बताने वालों को पूर्व पाक खिलाड़ी का करारा जवाब
IPL को फिल्म बताने वालों को पूर्व पाक खिलाड़ी का करारा जवाब


Ahmed Shehzad On IPL: दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज़ राइली रूसो ने हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) को फिल्म जैसा और पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) को ज्यादा प्रतिस्पर्धी बताया था. उनके इस बयान ने क्रिकेट जगत में नई बहस छेड़ दी, खासकर तब जब वह इस समय क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए खेल रहे हैं.

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अहमद शहजाद का पलटवार

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर अहमद शहजाद ने रूसो के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि PSL की तारीफ अक्सर वही खिलाड़ी करते हैं जिन्हें IPL में खेलने का मौका नहीं मिलता. शहजाद ने साफ तौर पर कहा कि अगर किसी खिलाड़ी को दोनों लीग में खेलने का विकल्प मिले, तो वह निश्चित रूप से IPL को ही चुनेगा.

‘पैसे के लिए होती है PSL की तारीफ’

शहजाद ने यह भी आरोप लगाया कि कई विदेशी खिलाड़ी सिर्फ पैसे के कारण PSL की तारीफ करते हैं. उनके मुताबिक, ऐसे खिलाड़ी पाकिस्तान में खेलते हुए लीग को बेहतर बताने के लिए अलग-अलग तर्क देते हैं, जबकि असल में उनकी प्राथमिकता IPL ही होती है. उन्होंने रूसो जैसे खिलाड़ियों के बयानों को इसी नजरिए से देखा.

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रिटायर्ड और बाहर हुए खिलाड़ियों पर टिप्पणी

शहजाद ने कहा कि पीएसएल में ज्यादातर वे खिलाड़ी नजर आते हैं जो आईपीएल से बाहर हो चुके हैं या अपने करियर के आखिरी दौर में हैं. उन्होंने डेविड वार्नर, केविन पीटरसन और क्रिस गेल जैसे नामों का जिक्र करते हुए कहा कि ये खिलाड़ी अब पीएसएल से जुड़े हैं और वही लीग की कामयाब करते हैं.

PSL के विस्तार पर भी सवाल

शहजाद ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की नीतियों पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि PSL में टीमों की संख्या बढ़ाकर इसे बड़ा बनाने की कोशिश की गई, लेकिन इससे लीग की गुणवत्ता में गिरावट आई है. साथ ही, उन्होंने ब्लेसिंग मुज़ारबानी के IPL को चुनने के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि यह एक पेशेवर खिलाड़ी की स्वाभाविक पसंद है.

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Tags: Ahmed ShehzadINDIAN PREMIER LEAGUEIPL 2026ipl vs psl comparisonrilee rossouw statement
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