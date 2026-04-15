IPL का ग्लोबल गेम प्लान—अब ऑस्ट्रेलिया में भी बजेगा डंका! समझें क्या है BCCI का प्लान

IPL match in Australia: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) आज दुनिया की सबसे लोकप्रिय टी20 क्रिकेट लीग बन चुकी है. इसकी फैन फॉलोइंग लगातार बढ़ रही है और दुनियाभर के खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेते हैं. BCCI (Board of Control for Cricket in India) ने समय-समय पर इस लीग को भारत के बाहर भी आयोजित किया है, जैसे यूएई और दक्षिण अफ्रीका में. अब आईपीएल एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है, जो इसे और ज्यादा ग्लोबल बना सकता है.

एडिलेड ओवल में आईपीएल मैच की योजना

रिपोर्ट्स के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड ओवल में अगले साल मार्च में आईपीएल का एक नियमित सीजन मैच आयोजित करने की योजना बनाई जा रही है. अगर यह संभव होता है, तो यह पहली बार होगा जब आईपीएल का कोई मुकाबला ‘डाउन अंडर’ यानी ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा. यह कदम आईपीएल के अंतरराष्ट्रीय विस्तार की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि साबित हो सकता है.

प्रस्ताव के पीछे कौन और क्या है योजना

इस पहल को एडिलेड ओवल के डिपार्टमेंट जेमी ब्रिग्स और साउथ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एसोसिएशन के चीफ विल रेयानर आगे बढ़ा रहे हैं. अभी तक बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया से फॉर्मल बातचीत नहीं हुई है, लेकिन दूसरे लेवल से चर्चा जारी है. इस प्रस्ताव में एक दिलचस्प एक्सचेंज आइडिया भी शामिल है, जिसके तहत बिग बैश लीग (बीबीएल) चेन्नई में एक मैच आयोजित करना चाहती है.

एडिलेड क्यों बना पसंदीदा विकल्प

मार्च का महीना इस आयोजन के लिए अनुकूल माना जा रहा है, क्योंकि उस समय ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट कैलेंडर में खाली समय होता है और मौसम भी अच्छा रहता है. एडिलेड पहले भी खेल आयोजनों के जरिए पर्यटन को बढ़ावा दे चुका है.

टूरिज्म साउथ ऑस्ट्रेलिया और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अधिकारियों को इस योजना की जानकारी दी जा चुकी है. हालांकि, अंतिम फैसला अभी भी BCCI के हाथ में है. उनकी मंजूरी मिलने पर यह योजना आईपीएल को एक नई वैश्विक पहचान दिला सकती है.

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