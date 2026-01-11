IND vs NZ ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे आज, हेड-टू-हेड, पिच रिपोर्ट और कहां देखें मैच? जानें सबकुछ

IND vs NZ ODI Series: भारत और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच आज (रविवार) से तीन वनडे और पांच टी20 मैचों की सीरीज की शुरुआत होने जा रही है. तीन वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज बड़ौदा क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच खेला जाएगा. भारत के लिए राहत की बात यह है कि इस मैच में इंजरी की वजह से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर रहे कप्तान शुभमन गिल वापसी करेंगे.

इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले रोहित शर्मा और विराट कोहली पर भी सभी की नजरें होंगी. वहीं श्रेयस अय्यर की प्लेइंग इलेवन में एंट्री होती है या नहीं, ये देखना भी रोचक होगा.

क्या है पिच रिपोर्ट?

गुजरात के वडोदरा शहर के बाहरी तरफ कोटंबी में बने स्टेडियम में अब तक सिर्फ प्रथम श्रेणी मैच खेले गए हैं. पहली बार वनडे खेला जाना है. इस पिच पर गेंद बल्ले पर आसानी से आती है और रन बनाना आसान होता है.

ऐसे में उम्मीद है कि मैच हाई स्कोरिंग होगा. गेंदबाजों को पिच से ज्यादा मदद नहीं मिलेगी, गेंद पुरानी होने के बाद स्पिनर्स को कुछ फायदा मिल सकता है. रविवार को वडोदरा का मौसम अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रहेगा.

भारत-न्यूजीलैंड हेड-टू-हेड

भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 120 वनडे खेले गए हैं. टीम इंडिया ने 62 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि न्यूजीलैंड ने 50 मैचों में जीत हासिल की है. 1 मैच टाई रहा है, जबकि 7 मैचों का परिणाम नहीं आया है. पिछले 6 वनडे मैचों में भारत ने जीत हासिल की है.

कब और कहां देख सकते हैं मैच?

टॉस 1 बजे होगा. मैच 1:30 दोपहर से खेला जाएगा. तीनों मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से शुरू होंगे. मैचों का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा, जबकि मोबाइल यूजर्स JioHotstar ऐप पर लाइव स्ट्रीमिंग देख सकेंगे.

भारतीय टीम संभावित XI: शुभमन गिल (C), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (WK), श्रेयस अय्यर (VC), रवींद्र जडेजा, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह.

न्यूजीलैंड संभावित प्लेइंग XI: डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), विल यंग, ​​हेनरी निकोल्स, डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), जोश क्लार्कसन, क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जैमीसन, आदित्य अशोक, माइकल रे.