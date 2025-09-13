भारत-पाकिस्तान के मैच में आएगा खतरनाक ‘तूफान’, वेदर रिपोर्ट ने बढ़ाई करोड़ों लोगों की टेंशन

IND vs PAK Weather Report: एशिया कप के ग्रुप चरण में टीम इंडिया की चुनौती कट्टर विरोधी पाकिस्तान से है. दोनों के बीच यह हाई-वोल्टेज मुकाबला रविवार, 14 सितंबर को दुबई के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. भारत और पाकिस्तान के बीच यह मुकाबला इतिहास के पिछले कई मुकाबलों से कहीं ज़्यादा कड़ा होगा, क्योंकि दोनों देशों के बीच हाल के राजनीतिक रिश्ते युद्ध जैसे हो गए थे. यही वजह है कि 14 तारीख को होने वाला यह मुकाबला सिर्फ़ क्रिकेट नहीं, बल्कि एक युद्ध है, जो क्रिकेट के ज़रिए लड़ा जाएगा. लेकिन इस युद्ध में मौसम का मिज़ाज क्या रहेगा? क्या इंद्रदेव मैच में खलल डालेंगे या दर्शकों को पूरा मैच देखने को मिलेगा? आइए इस बारे में विस्तार से जानकारी देते है.

मैच में कैसा रहेगा दुबई का मौसम

भारत बनाम पाकिस्तान (IND vs PAK) के बीच मुकाबला रविवार, 14 सितंबर को दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. ऐसे में अगर रविवार को दुबई के मौसम की बात करें, तो मौसम रिपोर्ट के अनुसार, इस दिन मौसम गर्म और उमस भरा रहने की उम्मीद है. वहीं तापमान अधिकतम 38 °C (100.4 °F) तक जा सकता है, जबकि मैच के दौरान शाम को तापमान 31 °C (87.8 °F) तक गिरने की उम्मीद है. यानी शाम के समय तापमान में 7 डिग्री की गिरावट आएगी.

क्या समर्थक 40 ओवर का मैच देख सकेंगे

भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK) के बीच होने वाले मैच में बारिश की बात करें तो बारिश की कोई संभावना नहीं है, इसलिए मैच बिना किसी रुकावट के पूरा होने की उम्मीद है. ऐसे में प्रशंसकों को पूरा 40 ओवर का मैच देखने को मिलने वाला है. हालांकि, आर्द्रता का स्तर अधिक रहेगा, जिससे खिलाड़ियों को शारीरिक परेशानी हो सकती है. यानी थकान ज्यादा होने वाली है.

दूसरी पारी में बल्लेबाजी को ओस का फायदा मिल सकता

भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK) के बीच होने वाले मैच में ओस की बात करें तो, मैच शाम को शुरू होगा, इसलिए ओस का प्रभाव एक अहम कारक हो सकता है, जिससे दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम को फायदा हो सकता है.

भारत और पाकिस्तान के बीच आमने-सामने

एशिया कप (वनडे+टी20) के इतिहास में भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK) 19 बार आमने-सामने हुए है. भारत 10 जीत के साथ आमने-सामने के मुकाबलों में सबसे आगे है, जबकि पाकिस्तान ने 6 मैच जीते हैं. तीन मैच या तो बेनतीजा रहे या रद्द हो गए.

