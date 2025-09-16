Handshake Controversy: ICC ने खारिज की PCB की मांग, रिपोर्ट में सामने आई बात

International Cricket Council: भारत पाकिस्तान मैच के दौरान हाथ न मिलाने को लेकर काफ़ी तकरारें देखने को मिलीं, जिससे पाकिस्तान ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की मांग की. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के इस प्रस्ताव को औपचारिक रूप से खारिज कर दिया है. टाइम्स ऑफ़ इंडिया ने सोमवार रात को बताया था कि इस संबंध में एक औपचारिक पत्र तैयार किया गया और यह मंगलवार सुबह पहुंचा.

विवाद इस बात को लेकर शुरू हुआ जब PCB ने मैच से पहले की एक घटना में पाइक्रॉफ्ट के शामिल होने पर नाराजगी जताई. उन्होंने दावा किया कि उन्होंने पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा को टॉस के दौरान भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव से हाथ मिलाने से बचने का निर्देश दिया था.

ICC ने क्यों ठुकराई मांग ?

हालांकि, ICC ने एक ऑफिशियल लेटर के ज़रिये से इस बात की पुष्टि कर दी है. टाइम्स ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने बताया कि वास्तव में मैदान पर मौजूद एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के अधिकारियों ने ही पाइक्रॉफ्ट को टॉस के समय No-Handshake पॉलिसी के बारे में जानकारी दी थी. यह खुलासा पाकिस्तान के उस नज़रिये को चुनौती देता है कि पाइक्रॉफ्ट भारतीय प्रभाव में काम कर रहे थे.

भारत ने मैच के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने का फैसला किया था जिसमें भारतीय टीम ने 7 विकेट से जीत हासिल की थी. जीत के बाद, सूर्यकुमार यादव और शिवम दुबे ने बाकी प्लेयर्स के साथ जीत का जश्न मनाया. पाकिस्तानी टीम और कोच माइक हेसन ने अपनी विरोधी टीम से हाथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद कर दिया गया.

PCB का पाइक्रॉफ्ट पर सवाल

इसके बाद, PCB ने पाइक्रॉफ्ट के व्यवहार पर सवाल उठाया और ICC में शिकायत दर्ज कराई. मौजूदा ACC चीफ और PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी ने ग्लोबल क्रिकेट बॉडी में अपील दायर करने के फैसले की पुष्टि की थी. लेटर में, PCB ने कहा, “यह चैंकाने वाली बात है कि ICC द्वारा चुने गए और कथित रूप से न्यूट्रल मैच रेफरी ने ऐसा व्यवहार करने का रास्ता चुना, जो स्पष्ट रूप से क्रिकेट की भावना और MCC के कानूनों का उल्लंघन करता है. मैच रेफरी ने दोनों टीम के कप्तानों को ऐसे निर्देश दिए जो गलत प्रभाव डालने वाले थे. यह ICC कोड ऑफ़ कंडक्ट के अनुच्छेद 2 का उल्लंघन है, जो कहता है कि मैच रेफरी को खेल की भावना के अनुसार काम करना चाहिए.”