IND vs NZ Live Streaming: भारत और न्यूज़ीलैंड में करो या मरो की जंग, जाने हेड टू हेड, यहां देखें दमदार मुक़ाबला

Women’s World Cup 2025: 23 अक्टूबर को नवी मुंबई के DY Patil Stadium में जब भारतीय टीम ICC महिला विश्व कप 2025 के एक अहम मुकाबले में न्यूज़ीलैंड की महिलाओं से भिड़ेगी, तो यह उनके लिए करो या मरो वाला फैसला होगा. भारत और न्यूज़ीलैंड में से एक एलिमिनेशन स्टेज में चौथे स्थान पर रहेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं.

भारत और न्यूज़ीलैंड का पिछला प्रदर्शन और Head to Head

भारतीय टीम ने अपने अभियान की शुरुआत श्रीलंका और पाकिस्तान को हराकर की थी. हालांकि, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से लगातार 3 हार के बाद भारत की टॉप 4 में जगह बनाने की उम्मीदें खतरे में पड़ गई थीं. दूसरी ओर, न्यूज़ीलैंड ने प्रतियोगिता में केवल बांग्लादेश को हराया था.

सोफी डिवाइन की अगुवाई वाली टीम के दो मैच बारिश के कारण रद्द हो गए थे और उन्हें दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा था. भारत बनाम न्यूज़ीलैंड मैच अब लगभग क्वार्टर फ़ाइनल में बदल गया है, जिसमें विजेता टीम सेमीफ़ाइनल लाइनअप में अंतिम स्थान हासिल कर लेगी. हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना जैसी खिलाड़ी भारत के लिए अहम होंगी.

इसके अलावा, भारतीय टीम न्यूज़ीलैंड से बेहतर स्थिति में है, क्योंकि भारत का नेट रन रेट +0.526 है, जबकि न्यूज़ीलैंड का -0.245 है. टूर्नामेंट में औपचारिक रूप से बाहर होने वाली एकमात्र टीम बांग्लादेश है. अनुमान है कि पाकिस्तान और श्रीलंका भी ऐसा ही करेंगे.

वनडे में, भारतीय महिला टीम ने न्यूज़ीलैंड की महिलाओं के साथ 57 मैचों में मुकाबला किया है. एक मैच बराबरी पर छूटने के बाद, व्हाइट फर्न्स (White Ferns) का वीमेन इन ब्लूज़ (Women in Blues) के खिलाफ 34-22 का रिकॉर्ड है.

कब, कहां और कैसे देखें India W vs New Zealand W ?

Ind W vs NZ W महिला विश्व कप 2025 मैच कब होगा?

भारत बनाम न्यूज़ीलैंड महिला विश्व कप 2025 मैच 23 अक्टूबर (गुरुवार) को होगा.

Ind W vs NZ W महिला विश्व कप 2025 मैच कहां होगा?

भारत बनाम न्यूज़ीलैंड महिला विश्व कप 2025 मैच डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी (Dr DY Patil Sports Academy), नवी मुंबई में होगा.

Ind W vs NZ W महिला विश्व कप 2025 मैच किस समय शुरू होगा?

भारत बनाम न्यूज़ीलैंड महिला विश्व कप 2025 मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे शुरू होगा.

भारत में Ind W vs NZ W महिला विश्व कप 2025 मैच का सीधा प्रसारण (Live Telecast) कहां होगा?

भारत बनाम न्यूज़ीलैंड महिला विश्व कप 2025 मैच का प्रसारण भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क (Star Sports Network) पर किया जाएगा.

भारत में Ind W vs NZ W महिला विश्व कप 2025 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग (Live Streaming) कैसे देखी जा सकती है?

भारत बनाम न्यूज़ीलैंड महिला विश्व कप 2025 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग Disney+ Hotstar और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

कौन-कौन है टीम में शामिल ?

भारतीय महिला टीम: प्रतीका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देयोल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), अमनजोत कौर, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरणी, रेणुका सिंह ठाकुर, जेमिमा रोड्रिग्स, राधा यादव, अरुंधति रेड्डी, उमा छेत्री

न्यूजीलैंड महिला टीम: सुजी बेट्स, जॉर्जिया प्लिमर, अमेलिया केर, सोफी डिवाइन (कप्तान), ब्रुक हॉलिडे, मैडी ग्रीन, इसाबेला गेज़ (विकेटकीपर), जेस केर, रोज़मेरी मैयर, ब्री इलिंग, ईडन कार्सन, ली ताहुहु, हन्ना रोवे, पोली इंगलिस, बेला जेम्स