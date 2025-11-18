Home > खेल > ACC Rising Stars 2025: पाकिस्तान से करारी हार के बाद मुश्किल में India A, इस तरह से पहुंच सकता है सेमीफइनल

ACC Rising Stars 2025: पाकिस्तान से करारी हार के बाद मुश्किल में India A, इस तरह से पहुंच सकता है सेमीफइनल

India A Qualification Scenario: UAE पर धमाकेदार जीत के बाद India A पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ बुरी तरह लड़खड़ा गया और 136 पर ढेर हो गया, जिससे सेमीफ़ाइनल की राह कठिन हो गई है. जानिए अब कैसे भारत क्वालीफाई कर सकता है.

By: Sharim Ansari | Published: November 18, 2025 3:26:51 AM IST

India A Semifinal Scenario
India A Semifinal Scenario


India A vs Pakistan Shaheens Match Highlights: दोहा में पाकिस्तान शाहीन्स जैसी मज़बूत टीम से मिली हार के बाद India A एसीसी राइजिंग स्टार्स 2025 (ACC Rising Stars 2025) में मुश्किल में फंस गया है. वैभव सूर्यवंशी की 42 गेंदों में 144 रनों की विस्फोटक पारी की बदौलत UAE पर शानदार जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करने के बावजूद, भारत ए अपने दूसरे मैच में लड़खड़ा गया. एक अच्छी शुरुआत जल्द ही बिखर गई और 91/2 से 136 रनों पर ऑलआउट हो गई, जिससे पाकिस्तान ने माज़ सदाकत के नाबाद 79 रनों की बदौलत केवल 13.2 ओवरों में आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया.

इस हार के साथ, भारत ए का सेमीफाइनल में पहुंचने का रास्ता चुनौतीपूर्ण हो गया है. ओमान के साथ बराबरी के 2 अंकों के साथ, जितेश शर्मा की टीम को टूर्नामेंट में बने रहने और टॉप 2 में जगह बनाने के लिए अपना आखिरी ग्रुप मैच जीतना होगा.

कुछ इस तरह है Group A का हाल

एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 ग्रुप ए अंक तालिका में बांग्लादेश ए अफगानिस्तान के खिलाफ शानदार जीत के बाद अब आराम से शीर्ष पर है. 2 मैचों में 2 जीत के साथ, उन्होंने 4 अंक हासिल कर लिए हैं और अपनी शानदार जीत की बदौलत अब उनका नेट रन रेट भी बेहतर है. श्रीलंका ए, अफ़ग़ानिस्तान के साथ 2 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है, जिसने अपने दो मैचों में से एक जीता और एक हारा है.

अफ़ग़ानिस्तान ए, जिसने अभी तक केवल दो मैच खेले हैं, उसके 2 अंक हैं और उसे अभी भी सेमीफ़ाइनल में जगह बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी. उनका मध्यम नेट रन रेट उनके शुरुआती मैच में एक करीबी मुकाबले का संकेत देता है. टेबल में सबसे नीचे हांगकांग है, जिसने दो मैचों में दो हार और -4.697 के नेट रन रेट के साथ काफी संघर्ष किया है, जिससे वे बिना किसी पॉइंट्स के सेमीफ़ाइनल की दौड़ से लगभग बाहर हो गए हैं.

यहां देखें एशिया कप राइज़िंग स्टार्स 2025 प्वाइंट्स टेबल (Rising Stars Asia Cup Points Table)

ग्रुप A

टीम

मैच (M)

जीत (W)

हार (L)

अंक (Points)

बांग्लादेश A

2

2

0

4

अफ़ग़ानिस्तान A

2

1

1

2

श्रीलंका A

2

1

1

2

हांग कांग

1

0

1

0

ग्रुप B

टीम

मैच (M)

जीत (W)

हार (L)

अंक (PT)

पाकिस्तान शाहीन्स

2

2

0

4

भारत A

2

1

1

2

ओमान

2

1

1

2

UAE

2

0

2

0

