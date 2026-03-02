Home > क्रिकेट > Virender Sehwag: बहुत मारामारी होगी…भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद वीरेंद्र सहवाग ने क्यों दिया ऐसा बयान?

IND vs ENG Semifinal 2026: पूर्व भारतीय ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने कॉमेंट्री के दौरान मजाकिया अंदाज में कहा कि भारत तो सेमीफाइनल में पहुंच गया है, लेकिन टिकटों के लिए 'बहुत मारामारी' होने वाली है.

By: Shubahm Srivastava | Published: March 2, 2026 7:29:18 PM IST

Virender Sehwag Statement: टीम इंडिया ने आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में जगह बना ली है, जिससे पूरे देश में जश्न का माहौल है. फाइनल में जाने के लिए भारत का मुकाबला अब इंग्लैंड से होगा, ये हाई-वोल्टेज मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा. सेमीफाइनल होने की वजह से फैंस में जबरदस्त उत्साह है और टिकटों की मांग तेजी से बढ़ने की उम्मीद है. पूर्व भारतीय ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने कॉमेंट्री के दौरान मजाकिया अंदाज में कहा कि भारत तो सेमीफाइनल में पहुंच गया है, लेकिन टिकटों के लिए ‘बहुत मारामारी’ होने वाली है. 

‘टिकटों को लेकर मारामारी’

असल में वीरेंद्र सहवाग यहां पर टिकटों की बात कर रहे हैं. बड़े मुकाबलों में स्टेडियम अक्सर खचाखच भरा रहता है और टिकट जल्दी खत्म हो जाते हैं. भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबले हमेशा रोमांचक रहे हैं. दोनों टीमों के पास मैच विनर खिलाड़ी हैं, जो किसी भी समय खेल का रुख बदल सकते हैं. इस मैच की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि जीतने वाली टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी.

मैदान के अंदर खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, वहीं मैदान के बाहर टिकट पाने की होड़ भी कम नहीं होगी. ऐसे में फैंस के लिए बेहतर होगा कि वे समय रहते अपनी टिकट बुक कर लें, ताकि इस बड़े मुकाबले का लाइव रोमांच स्टेडियम में जाकर महसूस कर सकें.

सैमसन ने ‘किंग कोहली’ को पीछे छोड़ा

भारत की जवाबी पारी लड़खड़ाते हुए शुरू हुई, जब अभिषेक शर्मा (10) और ईशान किशन (17) जल्दी आउट हो गए, जिससे मेजबान टीम पांचवें ओवर में 45/2 के मुश्किल स्कोर पर आ गई.

हालांकि, टॉप पर आए संजू सैमसन (Sanju Samson) ने अपनी ज़िंदगी की सबसे अच्छी पारी खेली. उन्होंने सिर्फ़ 26 गेंदों में अपनी फिफ्टी पूरी की और कप्तान सूर्यकुमार यादव (18) के साथ 58 रन की अहम पार्टनरशिप की. जब सूर्य और तिलक वर्मा (27) आउट हुए, तो प्रेशर वापस सैमसन और हार्दिक पांड्या पर आ गया.

18वें ओवर में, सैमसन ने विराट कोहली के शानदार 82* रन को पीछे छोड़ते हुए T20 वर्ल्ड कप में चेज़ में भारत के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए. आखिरी ओवर में 7 रन चाहिए थे, सैमसन ने रोमारियो शेफर्ड को मिड-ऑन पर गेंद फेंकी और चार गेंद बाकी रहते जीत पक्की कर दी.

