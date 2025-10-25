India vs Australia 3rd ODI: गंभीर के ‘फेवरेट’ ने किया कमाल! हर्षित राणा के 4 विकेट से ऑस्ट्रेलिया ढेर, आलोचकों को दिया करारा जवाब

Harshit Rana best spell: जब शुभमन गिल ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे वनडे के लिए अपनी टीम की घोषणा की, तो सोशल मीडिया पर विवाद छिड़ गया. हर्षित राणा ही इसके लिए ज़िम्मेदार थे. बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ अर्शदीप सिंह को टीम से बाहर कर दिया गया, जबकि हर्षित प्लेइंग इलेवन में बने रहे. सीरीज़ के पहले 2 मैचों में वह महंगे साबित हुए. इसके बावजूद, शुभमन गिल और गौतम गंभीर ने उन्हें मौका दिया. गंभीर पर बार-बार यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने हर्षित को इसलिए मौका दिया क्योंकि वह उनके पसंदीदा गेंदबाज़ हैं.

हर्षित का जादू चल गया

हर्षित राणा ने मोहम्मद सिराज के साथ नई गेंद साझा की. अपने पहले स्पेल में उन्होंने 4 ओवर में 21 रन दिए. उन्हें पिच से अच्छा सहयोग मिला, लेकिन वे कोई विकेट नहीं ले पाए. अपने दूसरे स्पेल में आते ही उन्होंने भारतीय टीम को सफलता दिलाई. मैट रेनशॉ ने पहली ही गेंद पर चौका जड़ दिया, लेकिन हर्षित ने एलेक्स कैरी को आउट करके चौथा विकेट हासिल कर लिया. श्रेयस अय्यर ने पीछे की ओर दौड़ते हुए उनका शानदार कैच लपका.

यहीं से भारतीय टीम मैच में वापस आ गई. इसी स्पेल में उन्होंने मिशेल ओवेन को भी आउट किया. मिशेल गेंद की उछाल को संभाल नहीं पाए और गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर स्लिप में चली गई. उन्होंने सिर्फ़ 1 रन बनाया. अपने दूसरे स्पेल में, हर्षित राणा ने 4 ओवरों में सिर्फ़ 18 रन दिए और दो प्रमुख बल्लेबाज़ों को आउट किया.

दो विकेट के साथ पारी का अंत

हर्षित राणा ने ऑस्ट्रेलिया की पारी के आखिरी दो बल्लेबाज़ों को भी आउट किया. कप्तान शुभमन गिल ने उन्हें 47वें ओवर में मैदान पर उतारा. हर्षित ने दूसरी ही गेंद पर विकेटकीपर कॉनॉली को आउट कर दिया. वह शानदार बल्लेबाज़ी कर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया को 250 के पार पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे. दो गेंद बाद, जोश हेज़लवुड बिना खाता खोले बोल्ड हो गए. इस तरह ऑस्ट्रेलिया की पारी 236 रनों पर सिमट गई. हर्षित राणा ने 39 रन देकर 4 विकेट लिए. यह वनडे में उनका सर्वश्रेष्ठ स्पेल है.