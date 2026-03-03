Gautam Gambhir: तो इस वजह से प्लेइंग 11 से बाहर चल रहे थे संजू सैमसन; हेड कोच गौतम गंभीर ने बताई वजह

Gautam Gambhir On Sanju Samson: भारत को T20 वर्ल्ड कप के सैमीफाइनल में एंट्री मिल गई है. कोलकाता में WI को हराने में संजू सैमसन का बड़ा हाथ रहा. जब भारतीय बल्लेबाजी एक के बाद के धराशायी होने लगी उस वक्त सैमसन (97*) ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारत को जीत दिलाई. इस जीत के बाद हेड कोच गौतम गंभीर ने बड़ा बयान दिया और बताया कि उन्हें टीम से इतने समय तक क्यों बाहर ऱखा गया. गंभीर ने कहा कि, संजू सैमसन के ज़बरदस्त टैलेंट पर कभी शक नहीं रहा, लेकिन न्यूज़ीलैंड के खिलाफ़ मुश्किल बाइलेटरल सीरीज़ की वजह से टीम मैनेजमेंट ने उन्हें T20 वर्ल्ड कप से पहले ब्रेक दिया.

‘कभी-कभी उन्हें ब्रेक देना भी ज़रूरी होता है’

हेड कोच गंभीर ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “ज़ाहिर है, न्यूज़ीलैंड के खिलाफ़ उनकी सीरीज़ मुश्किल थी. इसलिए कभी-कभी उन्हें (सैमसन को) ब्रेक देना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि आप उस खिलाड़ी को उस प्रेशर वाली सिचुएशन से भी बाहर निकालना चाहते हैं.” एशिया कप के दौरान बैटिंग ऑर्डर में नीचे भेजे जाने के बाद — जिससे उनकी रिदम पर असर पड़ा — सैमसन को न्यूज़ीलैंड के खिलाफ़ पूरी सीरीज़ दी गई.

हालांकि, लगातार कम स्कोर — 10, 6, 0, 24, 6 — की वजह से उनकी बहुत बुराई हुई. वह USA के खिलाफ़ भारत के टूर्नामेंट के पहले मैच में नहीं खेले थे. अभिषेक शर्मा की बीमारी की वजह से उन्हें नामीबिया मैच के लिए वापस लाया गया, लेकिन उसके बाद उन्हें फिर से ड्रॉप कर दिया गया. रिंकू सिंह (उनके पिता की मौत) से जुड़ी एक पर्सनल ट्रेजेडी, और टीम मैनेजमेंट की टॉप पर लेफ्ट-हैंडर्स की ज़्यादा ज़रूरत से बचने की इच्छा की वजह से सैमसन की XI में वापसी हुई.

‘हम हमेशा से संजू के टैलेंट को जानते थे’

इस रुक-रुक कर होने वाले फेज़ के दौरान सैमसन के साथ उनकी बातचीत के बारे में पूछे जाने पर, गंभीर ने कहा – “मेरी सभी से बातचीत होती है और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो लोग इस स्क्वॉड का हिस्सा हैं, वे वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं और इसीलिए वे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. हम हमेशा से संजू के टैलेंट को जानते थे. तीन T20 सेंचुरी, बहुत कम लोगों के पास होती हैं, इसलिए हम हमेशा से यह जानते थे.” और हम हमेशा से जानते थे कि जब भी हमें वर्ल्ड कप गेम में उनकी ज़रूरत होगी, वह आएंगे और हमारे लिए अच्छा करेंगे.”

गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) को लगा कि सैमसन की मैच जिताने वाली कोशिश की नींव ज़िम्बाब्वे के खिलाफ़ 15 गेंदों पर उनकी तेज़ 24 रन की पारी के दौरान रखी गई थी, जब वह रिंकू की जगह आए थे. “ज़िम्बाब्वे के खिलाफ़, उन्होंने हमारे लिए अच्छा किया.” हमें पहले तीन ओवर में ही वैसी शुरुआत मिल गई जैसी हम चाहते थे. और आज, फिर से, जिम्बाब्वे के खिलाफ जहां से उन्होंने छोड़ा था, उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया. और हम संजू से यही उम्मीद करते हैं कि वह और लगातार अच्छा करें.”

संजू सैमसन की पारी की एक खास बात…

संजू सैमसन की पारी की एक खास बात टेम्पो थी. 194 के स्ट्राइक-रेट से रन बनाते हुए, वह लापरवाह होने के बजाय शांत दिखे — इस बात पर गंभीर ने ज़ोर दिया. “मुझे सच में लगा कि उन्होंने कभी पारी को तेज़ नहीं किया. यह बस बहुत ही नॉर्मल क्रिकेटिंग शॉट्स थे और मैंने कभी भी गेंद को मसलते हुए नहीं देखा और यही उनका टैलेंट है.” सैमसन ने क्लासिकल ग्राउंड स्ट्रोक्स और विकेटों के बीच तेज़ दौड़ने पर बहुत भरोसा किया — ये खूबियां हमेशा उनके T20 अप्रोच से जुड़ी नहीं होतीं. “जब आपको पता होता है कि आप गेम पर कंट्रोल में हैं और अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो आप नेट्स में गेंद को बहुत अच्छी तरह से हिट करना शुरू कर देते हैं.