Home > क्रिकेट > बहन की दोस्त से प्यार, 7 साल तक डेटिंग… जानें अजिंक्य रहाणे की शादी में वो पल जिसने सबको चौंका दिया

बहन की दोस्त से प्यार, 7 साल तक डेटिंग… जानें अजिंक्य रहाणे की शादी में वो पल जिसने सबको चौंका दिया

Ajinkya Rahane marriage: उनकी गहरी दोस्ती धीरे-धीरे 2007 में प्यार में बदल गई, क्योंकि उन्होंने कॉलेज के दौरान और अलग-अलग आउटिंग पर एक साथ ज़्यादा समय बिताया.

By: Shubahm Srivastava | Published: January 16, 2026 7:48:09 PM IST

Ajinkya Rahane love story
Ajinkya Rahane love story


Ajinkya Rahane Love Story: क्रिकेटर्स का स्टेडियम और स्कोरबोर्ड से परे एक अलग पहलू देखना हमेशा दिल को छू लेने वाला होता है, खासकर जब इसमें एक खूबसूरत प्रेम कहानी शामिल हो. क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे और राधिका धोपावकर की प्रेम कहानी सच में बहुत आकर्षक है और ठीक वैसी ही है.

You Might Be Interested In

राधिका धोपावकर अजिंक्य रहाणे की बहन की बचपन की दोस्त थीं, और दोनों एक-दूसरे को बचपन से जानते थे. दोनों मुंबई के मुलुंड में एक ही इलाके में पले-बढ़े और स्कूल और घर पर अक्सर मिलते रहते थे.किसने सोचा होगा कि उनका शुरुआती रिश्ता एक दिन जीवन भर की साझेदारी में बदल जाएगा?

सालों पुरानी प्रेम कहानी

उनकी गहरी दोस्ती धीरे-धीरे 2007 में प्यार में बदल गई, क्योंकि उन्होंने कॉलेज के दौरान और अलग-अलग आउटिंग पर एक साथ ज़्यादा समय बिताया. सात साल तक डेटिंग करने के बाद, अजिंक्य रहाणे और राधिका धोपावकर ने अपने रिश्ते को औपचारिक रूप देने का फैसला किया. दिलचस्प बात यह है कि दोनों एक ही हाउसिंग सोसाइटी में रहते थे, और उनके परिवार पहले से ही एक-दूसरे को अच्छी तरह जानते थे.राधिका धोपावकर और अजिंक्य रहाणे की बहन भी कॉलेज में साथ पढ़ती थीं.

You Might Be Interested In

एक अनोखा शादी का दिन

इस जोड़े ने 26 सितंबर, 2014 को मुंबई में एक पारंपरिक मराठी समारोह में शादी की. शादी में कई क्रिकेटर और 1,500 से ज़्यादा मेहमान शामिल हुए. हालांकि, वह दिन कुछ अजीब पलों के बिना नहीं था; अजिंक्य रहाणे टी-शर्ट और जींस पहनकर आए, जिससे राधिका धोपावकर नाराज़ हो गईं. बाद में उन्होंने शादी के पूरे कपड़े पहने, लेकिन वह पल उनकी कहानी का एक यादगार हिस्सा बन गया.

पिच से परे जीवन

राधिका धोपावकर ने मुंबई के विनायक गणेश वाजे कॉलेज से इंटीरियर डिजाइनिंग की पढ़ाई की.अजिंक्य रहाणे के जीवन में लगातार साथ देने वाली, वह अक्सर उनके मैचों और टूर पर देखी जाती हैं, और उन्हें अक्सर उनकी सबसे बड़ी फैन कहा जाता है. इस जोड़े ने अक्टूबर 2019 में अपनी बेटी, आर्या, और अक्टूबर 2022 में अपने बेटे, राघव का स्वागत किया.

चुनौतियों में मज़बूती से साथ

2023 में, अजिंक्य रहाणे को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के दौरान उंगली में चोट लग गई.अपनी रिकवरी के दौरान, राधिका धोपावकर ने उनके धैर्य और हिम्मत की तारीफ की.हालांकि अजिंक्य रहाणे अभी टीम इंडिया का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन वह इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में एक्टिव रहते हैं.

You Might Be Interested In
Tags: ajinkya rahaneAjinkya Rahane familyAjinkya Rahane love storyindian cricketerRadhika Dhopavkar
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सावधान! आपकी ये रोजाना की आदतें बालों की ग्रोथ को...

January 16, 2026

वो अभिनेत्रियां जिन्होंने स्टीरियोटाइप को तोड़ने का दिखाया बेजोड़ साहस

January 16, 2026

बोरिंग वीकेंड को कहें बाय-बाय! दिल्ली से दूर ये 10...

January 16, 2026

हफ्ते में कितनी बार धोना चाहिए बाल?

January 16, 2026

कृति सेनन का ‘बोल्ड अवतार’, जब हुस्न के साथ स्टाइल...

January 16, 2026

महंगे प्रोडक्ट्स छोड़िए! मलाइका अरोड़ा के इस सिंपल हैक से...

January 15, 2026
बहन की दोस्त से प्यार, 7 साल तक डेटिंग… जानें अजिंक्य रहाणे की शादी में वो पल जिसने सबको चौंका दिया

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

बहन की दोस्त से प्यार, 7 साल तक डेटिंग… जानें अजिंक्य रहाणे की शादी में वो पल जिसने सबको चौंका दिया
बहन की दोस्त से प्यार, 7 साल तक डेटिंग… जानें अजिंक्य रहाणे की शादी में वो पल जिसने सबको चौंका दिया
बहन की दोस्त से प्यार, 7 साल तक डेटिंग… जानें अजिंक्य रहाणे की शादी में वो पल जिसने सबको चौंका दिया
बहन की दोस्त से प्यार, 7 साल तक डेटिंग… जानें अजिंक्य रहाणे की शादी में वो पल जिसने सबको चौंका दिया