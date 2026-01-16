बहन की दोस्त से प्यार, 7 साल तक डेटिंग… जानें अजिंक्य रहाणे की शादी में वो पल जिसने सबको चौंका दिया

Ajinkya Rahane Love Story: क्रिकेटर्स का स्टेडियम और स्कोरबोर्ड से परे एक अलग पहलू देखना हमेशा दिल को छू लेने वाला होता है, खासकर जब इसमें एक खूबसूरत प्रेम कहानी शामिल हो. क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे और राधिका धोपावकर की प्रेम कहानी सच में बहुत आकर्षक है और ठीक वैसी ही है.

राधिका धोपावकर अजिंक्य रहाणे की बहन की बचपन की दोस्त थीं, और दोनों एक-दूसरे को बचपन से जानते थे. दोनों मुंबई के मुलुंड में एक ही इलाके में पले-बढ़े और स्कूल और घर पर अक्सर मिलते रहते थे.किसने सोचा होगा कि उनका शुरुआती रिश्ता एक दिन जीवन भर की साझेदारी में बदल जाएगा?

सालों पुरानी प्रेम कहानी

उनकी गहरी दोस्ती धीरे-धीरे 2007 में प्यार में बदल गई, क्योंकि उन्होंने कॉलेज के दौरान और अलग-अलग आउटिंग पर एक साथ ज़्यादा समय बिताया. सात साल तक डेटिंग करने के बाद, अजिंक्य रहाणे और राधिका धोपावकर ने अपने रिश्ते को औपचारिक रूप देने का फैसला किया. दिलचस्प बात यह है कि दोनों एक ही हाउसिंग सोसाइटी में रहते थे, और उनके परिवार पहले से ही एक-दूसरे को अच्छी तरह जानते थे.राधिका धोपावकर और अजिंक्य रहाणे की बहन भी कॉलेज में साथ पढ़ती थीं.

एक अनोखा शादी का दिन

इस जोड़े ने 26 सितंबर, 2014 को मुंबई में एक पारंपरिक मराठी समारोह में शादी की. शादी में कई क्रिकेटर और 1,500 से ज़्यादा मेहमान शामिल हुए. हालांकि, वह दिन कुछ अजीब पलों के बिना नहीं था; अजिंक्य रहाणे टी-शर्ट और जींस पहनकर आए, जिससे राधिका धोपावकर नाराज़ हो गईं. बाद में उन्होंने शादी के पूरे कपड़े पहने, लेकिन वह पल उनकी कहानी का एक यादगार हिस्सा बन गया.

पिच से परे जीवन

राधिका धोपावकर ने मुंबई के विनायक गणेश वाजे कॉलेज से इंटीरियर डिजाइनिंग की पढ़ाई की.अजिंक्य रहाणे के जीवन में लगातार साथ देने वाली, वह अक्सर उनके मैचों और टूर पर देखी जाती हैं, और उन्हें अक्सर उनकी सबसे बड़ी फैन कहा जाता है. इस जोड़े ने अक्टूबर 2019 में अपनी बेटी, आर्या, और अक्टूबर 2022 में अपने बेटे, राघव का स्वागत किया.

चुनौतियों में मज़बूती से साथ

2023 में, अजिंक्य रहाणे को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के दौरान उंगली में चोट लग गई.अपनी रिकवरी के दौरान, राधिका धोपावकर ने उनके धैर्य और हिम्मत की तारीफ की.हालांकि अजिंक्य रहाणे अभी टीम इंडिया का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन वह इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में एक्टिव रहते हैं.