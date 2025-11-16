Home > खेल > BCCI Update on Shubman Gill: शुभमन गिल की इंजरी पर बीसीसीआई ने दिया बड़ा अपडेट, टेस्ट सीरीज में खेलने पर भी किया खुलासा

BCCI Update on Shubman Gill: शुभमन गिल की इंजरी पर बीसीसीआई ने दिया बड़ा अपडेट, टेस्ट सीरीज में खेलने पर भी किया खुलासा

Shubman Gill Injury: ईडन गार्डन्स टेस्ट के दूसरे दिन स्लॉग स्वीप खेलते समय शुभमन गिल की गर्दन में गंभीर चोट लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा. इस बीच BCCI ने गिल के सीरीज में शामिल होने को लेकर पुष्टि की है.

By: Sharim Ansari | Published: November 16, 2025 10:56:15 AM IST

BCCI Update on Gill Injury (Source: BCCI)
BCCI Update on Gill Injury (Source: BCCI)


South Africa Test series: भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल गर्दन में चोट लगने के कारण ईडन गार्डन्स में चल रहे टेस्ट मैच में हिस्सा नहीं लेंगे, जिसकी पुष्टि रविवार को BCCI ने की. यह घटना दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन हुई जब गिल ने साइमन हार्मर की गेंद पर स्लॉग स्वीप लगाने का प्रयास किया.

BCCI ने किया खुलासा

बीसीसीआई ने कहा कि कप्तान शुभमन गिल को कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रहे टेस्ट मैच के दूसरे दिन गर्दन में चोट लग गई. दिन का खेल खत्म होने के बाद उन्हें जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया. वह फिलहाल अस्पताल में निगरानी में हैं. वह अब टेस्ट मैच में हिस्सा नहीं लेंगे. BCCI की मेडिकल टीम उनकी निगरानी करती रहेगी.

गिल कुछ देर के लिए क्रीज पर रहे, केवल तीन गेंदें ही खेल पाए और फिर उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा. इस दौरान, उन्होंने हार्मर की गेंद पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से स्लॉग स्वीप लगाकर चौका जड़ा. हालांकि, उनके इस शॉट से गर्दन में चोट लग गई, जिससे उन्हें तुरंत अपनी गर्दन पकड़नी पड़ी. टीम के फिजियो ने तुरंत मैदान पर गिल की देखभाल की. गिल की स्थिति का तुरंत आकलन करने के बाद, बेचैनी के साफ़ संकेत दिखाई देने पर वे मैदान से बाहर चले गए.

ड्रिंक्स ब्रेक के बाद 35वें ओवर में उन्हें चोट लगी. इसी ओवर में, हार्मर ने वाशिंगटन सुंदर को आउट कर दिया था, जिन्होंने 82 गेंदों पर 29 रन बनाए थे. सुंदर को स्लिप में एडेन मार्करम ने कैच कर लिया, जब गेंद उनसे दूर जा रही थी.

दूसरे दिन के अंत तक, भारतीय स्पिनरों ने कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 93/7 कर दिया था.

