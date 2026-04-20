15 नहीं, सर्वश्रेष्ठ 35 खिलाड़ियों की तलाश; T20 को लेकर BCCI का मास्टर प्लान! अय्यर को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी

BCCI Future Plans For T20i: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) 30-35 खिलाड़ियों का एक ऐसा पूल बनाने की योजना बना रहा है जो एक ही समय पर दो प्रतिस्पर्धी T20 टीमें मैदान में उतार सके. एक मुख्य टीम से आगे की योजनाएँ तुरंत बनानी होंगी, क्योंकि इस साल के आखिर में भारत के सामने एक ही समय पर कई अंतरराष्ट्रीय मुकाबले हैं; जैसे एशियन गेम्स और वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज़.

30-35 क्रिकेटरों का एक पूल होगा तैयार

एनडीटीवी से बात करते हुए BCCI के एक अधिकारी ने बताया कि, “एशियन गेम्स और भारत बनाम वेस्टइंडीज T20 सीरीज़ एक ही समय पर होने वाली हैं. इसलिए हमें दो T20 टीमों को खेलते हुए देखना होगा. अभी से 30-35 क्रिकेटरों का एक पूल तैयार रखना ज़रूरी है, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए बुलाया जा सके. आयरलैंड के आने वाले दौरे के लिए, UK के ज़्यादातर दौरों की तरह ही, टीम में खिलाड़ियों का एक बड़ा पूल रखा जाएगा. यह सिलसिला एशियन गेम्स तक जारी रहेगा.”

क्या है BCCI का प्लान?

बोर्ड इस साल और भविष्य में भी एक ही समय पर होने वाले मैचों के लिए सक्रिय रूप से योजना बना रहा है, क्योंकि क्रिकेट अब 2028 के ओलंपिक खेलों सहित कई खेलों वाले आयोजनों का भी हिस्सा बन गया है. ज़ोर गहराई, लचीलेपन और तत्परता पर है. ये वे गुण हैं जिनकी मांग आज के व्यस्त वैश्विक कैलेंडर में लगातार बढ़ रही है.

आयरलैंड का आने वाला दौरा एक तरह की कसौटी साबित होने की उम्मीद है. इस तरह के दौरों का इस्तेमाल पारंपरिक रूप से नए खिलाड़ियों को आज़माने के लिए किया जाता रहा है. इस दौरे पर अब एक बड़ी टीम देखने को मिल सकती है, जो एशियन गेम्स तक चलने वाले बड़े टैलेंट पूल के दीर्घकालिक दृष्टिकोण को दर्शाती है. भारत सितंबर में अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की T20I सीरीज़ भी खेलने वाला है, हालाँकि इस टूर्नामेंट का कार्यक्रम अभी तय होना बाकी है.

इन नामों पर हो रहा है विचार

जिन नामों पर विचार किया जा रहा है, वे IPL के बढ़ते प्रभाव को दर्शाते हैं. बल्लेबाज़ी विभाग में, वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, प्रियांश आर्य और अंगकृष रघुवंशी जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने अपनी निडर बल्लेबाज़ी से चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा है. रजत पाटीदार और आयुष बडोनी जैसे खिलाड़ी भी चयनकर्ताओं की नज़र में हैं.

श्रेयस अय्यर को मिल सकती है कप्तानी

विकेट के पीछे, ध्रुव जुरेल सबसे मज़बूत दावेदारों में से एक हैं. इस टीम की कप्तानी पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर के हाथों में होने की संभावना है. ऑलराउंडर का स्थान, जो अक्सर T20 टीम के संतुलन की रीढ़ होता है, वहाँ शशांक सिंह और अनुकूल रॉय जैसे खिलाड़ियों को मौके मिल सकते हैं; ये ऐसे क्रिकेटर हैं जो बहुमुखी प्रतिभा और परिस्थितियों के अनुसार ढलने की क्षमता रखते हैं.

15 खिलाड़ी नहीं, सर्वश्रेष्ठ 35 खिलाड़ियों की तलाश

गेंदबाज़ी के मोर्चे पर, युवाओं और अनुभवी खिलाड़ियों का एक अच्छा मिश्रण है. रवि बिश्नोई व्हाइट-बॉल क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि खलील अहमद (उपलब्धता के आधार पर), प्रसिद्ध कृष्णा, अशोक शर्मा और कार्तिक त्यागी टीम को तेज़ गेंदबाज़ी के विकल्प देते हैं. इसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि BCCI सिर्फ़ सर्वश्रेष्ठ 15 खिलाड़ियों की तलाश में नहीं है, बल्कि सर्वश्रेष्ठ 35 खिलाड़ियों की तलाश में है.

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