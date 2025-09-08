Home > खेल > 1984 में शुरू हुआ एशिया कप 2025 तक कितना बदल गया ? पाकिस्तान नहीं टूर्नामेंट के किंग हैं ये दो देश

1984 में शुरू हुआ एशिया कप 2025 तक कितना बदल गया ? पाकिस्तान नहीं टूर्नामेंट के किंग हैं ये दो देश

Asia cup format: शुरुआत में एशिया कप विशेष रूप से 50 ओवर के फॉर्मेट में आयोजित किया गया था, क्योंकि उस समय केवल टेस्ट और एकदिवसीय क्रिकेट ही खेला जाता था।

Published By: Divyanshi Singh
Published: September 8, 2025 13:30:00 IST

1984 Asia Cup winner team India
1984 Asia Cup winner team India

Asia Cup: एशिया कप सबसे प्रतिष्ठित क्रिकेट टूर्नामेंटों में से एक है जिसमें भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफ़ग़ानिस्तान, यूएई और हांगकांग जैसे एशियाई देश ही भाग लेते हैं। इस टूर्नामेंट की शुरुआत 1984 में हुई थी। इसके बाद से इस प्रतियोगिता में काफी बदलाव किए गए। शुरुआत में यह टूर्नामेंट केवल 50 ओवरों के फॉर्मेट में आयोजित किया जाता था क्योंकि उस समय टी20 फॉर्मेट का चलन नहीं था और केवल टेस्ट और एकदिवसीय (One Day International) क्रिकेट ही खेला जाता था।

2016 में आया बड़ा बदलाव

2016 में एक बड़ा बदलाव तब आया जब एशिया कप पहली बार टी20 फॉर्मेट में आयोजित किया गया। यह बदलाव 2015 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के पुनर्गठन के कारण हुआ। जिसने एशियाई क्रिकेट काउंसिल (ACC) के प्रभाव को कम कर दिया। लेकिन एशिया कप की मेज़बानी अभी भी एसीसी ही करता है।

इसके बाद यह तय किया गया कि एशिया कप का फॉर्मेट वर्ल्ड कप (world cup) के हिसाब से बदला जाएगा। अगर उस साल के आस-पास वनडे वर्ल्ड कप होना है, तो एशिया कप 50 ओवर में होगा। और अगर टी20 वर्ल्ड कप होना है, तो एशिया कप भी टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। इससे टीमों को बड़े टूर्नामेंट से पहले अच्छी तैयारी का मौका मिलता है। 2016 में टी20 एशिया कप हुआ, फिर 2018 में वनडे फॉर्मेट वापस आया, और 2022 में फिर टी20 फॉर्मेट में एशिया कप खेला गया। अब 2025 का एशिया कप तीसरी बार टी20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है।

Asia Cup विजेताओं की सूची (1984-2023)

एशिया कप, जो पहली बार 1984 में खेला गया था, क्रिकेट के सबसे प्रसिद्ध टूर्नामेंटों में से एक है, जिसमें वनडे और टी20 प्रारूपों में शीर्ष एशियाई देश (Asian Countries) एक साथ आते हैं।

पिछले कुछ सालों में भारत सबसे प्रभावशाली टीम रही है। उसके बाद श्रीलंका और पाकिस्तान का स्थान आता है। यह टूर्नामेंट न केवल कड़ी प्रतिद्वंद्विता को दर्शाता है, बल्कि विश्व कप से पहले एक महत्वपूर्ण तैयारी का भी काम करता है। 

Asia Cup 2025: पाकिस्तान टीम को देखकर भारतीय खिलाड़ियों ने किया ऐसा काम, देख चौड़ा हो जाएगा भारतीयों का सीना

एशिया कप के अब तक के विजेताओं की लिस्ट

1984 – भारत (पहली सीजन, संयुक्त अरब अमीरात)

1986 – श्रीलंका

1988 – भारत

1990–91 – भारत

1995 – भारत

1997 – श्रीलंका

2000 – पाकिस्तान

2004 – श्रीलंका

2008 – श्रीलंका

2010 – भारत

2012 – पाकिस्तान

2014 – श्रीलंका

2016 – भारत (पहला टी20 सीजन)

2018 – भारत

2022 – श्रीलंका (टी20 फॉर्मेट)

2023 – भारत

इन दो टीमों के बीच होगा Asia Cup 2025 का पहला मुकाबला, जानें कब और कहां देखें मैच

