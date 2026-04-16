दो गेंद, दो शिकार! हैट्रिक से चूके अर्शदीप, लेकिन बना दिया वो रिकॉर्ड जो बुमराह भी नहीं छू पाए

Arshdeep singh 100 ipl wickets: अर्शदीप सिंह ने IPL 2026 (Indian Premier League) में शानदार प्रदर्शन करते हुए एक बड़ा मुकाम हासिल किया. Punjab Kings के इस तेज गेंदबाज ने अपने 100 विकेट पूरे कर लिए, जिससे वह टीम के इतिहास में ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज बन गए. यह उपलब्धि उनके लगातार बेहतर प्रदर्शन और टीम के लिए अहम योगदान को दर्शाती है.

100वां विकेट और खास पल

अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh)ने यह ऐतिहासिक विकेट रायन रिकलटन को आउट कर हासिल किया. हालांकि यह विकेट एक साधारण गेंद पर आया, जिसे बल्लेबाज ने डीप स्क्वायर लेग पर खेल दिया, लेकिन इसने अर्शदीप को रिकॉर्ड बुक में दर्ज कर दिया. इस उपलब्धि के साथ उनका नाम आईपीएल के सफल गेंदबाजों में शामिल हो गया.

लगातार दो गेंदों पर दो बड़े झटके

इस उपलब्धि को और खास बनाते हुए अर्शदीप ने अगली ही गेंद पर सूर्यकुमार यादव को ज़ीरो पर आउट कर दिया. बेहतरीन आउटस्विंगर पर बल्लेबाज का एज लगा और कैच युजवेंद्र चहल ने लपक लिया. लगातार दो गेंद पर दो विकेट लेकर अर्शदीप हैट्रिक के करीब पहुंच गए, हालांकि तीसरी गेंद पर वह इस उपलब्धि से चूक गए.

दिग्गजों की सूची में शामिल

100 विकेट पूरे करने के साथ अर्शदीप आईपीएल में इस फिगर तक पहुंचने वाले पांचवें बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बन गए हैं. अब वह ट्रेंट बोल्ट, जयदेव उनादकट, आशीष नेहरा और जहीर खान जैसे दिग्गजों की सूची में शामिल हो गए हैं. यह उनके करियर के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है.

संघर्ष के बाद शानदार वापसी

अर्शदीप के लिए यह उपलब्धि इसलिए भी खास रही क्योंकि उन्होंने लंबे समय बाद पावरप्ले में विकेट हासिल किया. पिछली 11 पारियों के बाद यह उनका पहला पावरप्ले विकेट था. इस ऐतिहासिक प्रदर्शन के साथ उन्होंने न केवल अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया, बल्कि आईपीएल में अपनी एक अलग पहचान भी कायम की.

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