मुस्तफिजुर रहमान के IPL बैन के बीच बड़ा सवाल! क्या दूसरे मैच में भी दिखेंगे बांग्लादेशी अंपायर? BCB का जवाब आया सामने

IND vs NZ 2nd ODI: भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच एक रोमांचक तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है. रविवार को वडोदरा में खेले गए पहले वनडे में भारतीय टीम ने शानदार 4 विकेट से जीत हासिल करके सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. अब टीम इंडिया का लक्ष्य आज राजकोट में खेले जा रहे दूसरे वनडे को जीतकर सीरीज अपने नाम करना होगा. राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में वनडे में भारतीय टीम का प्रदर्शन अब तक बहुत खराब रहा है. टीम इंडिया ने इस मैदान पर कुल चार वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिनमें से तीन में उसे हार मिली है.

बांग्लादेशी अंपायर की मौजूदगी ने ध्यान खींचा

भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच रोमांचक तीन मैचों की वनडे सीरीज के दौरान एक अंपायर की मौजूदगी ने क्रिकेट जगत का ध्यान खींचा है. यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बांग्लादेशी अंपायर शरफुद्दौला सैकत, जो पहले वनडे में भी दिखे थे. कथित तौर पर दूसरे मैच में भी तीसरे अंपायर के तौर पर काम करने वाले है.

मुस्तफिजुर रहमान पर IPL बैन की वजह से विवाद

बांग्लादेशी अंपायर से जुड़ा यह मामला इसलिए तूल पकड़ रहा है क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान पर IPL 2026 से बैन और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) की T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए वेन्यू बदलने की मांग के बाद दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड के बीच तनाव है. ऐसे माहौल में यह सवाल उठाया गया कि जब दोनों बोर्ड के बीच तनाव है, तो एक बांग्लादेशी अंपायर भारतीय ज़मीन पर कैसे अंपायरिंग कर रहा है.

BCB के अंपायर डिपार्टमेंट के चेयरमैन ने यह जवाब दिया

इस विवाद को खत्म करते हुए, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के अंपायर डिपार्टमेंट के चेयरमैन इफ्तिखार रहमान ने पहले वनडे मैच के बाद क्रिकबज को दिए एक बयान में स्थिति साफ की. उन्होंने बताया कि शरफुद्दौला सैकत की नियुक्ति पूरी तरह से ICC (इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल) के नियमों के तहत की गई है. रहमान के अनुसार सैकत ICC के कॉन्ट्रैक्ट वाले अंपायर हैं, BCB के नहीं। उनके जॉब एग्रीमेंट में साफ तौर पर लिखा है कि जब ICC उन्हें ड्यूटी सौंपता है, तो उन्हें छुट्टी लेने की जरूरत नहीं होती है.