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तीन ICC ट्रॉफी के बाद इनाम या कुछ और? अजीत अगरकर को BCCI ने बनाया बड़ा प्लान

Team India Chief Selector News: अगरकर के कार्यकाल में टीम इंडिया ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है. भारत ने 2024 और 2026 के टी20 वर्ल्ड कप के साथ-साथ 2025 चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती.

By: Shubahm Srivastava | Published: April 19, 2026 4:11:49 PM IST

अजीत अगरकर को लेकर BCCI ने बनाया बड़ा प्लान!
अजीत अगरकर को लेकर BCCI ने बनाया बड़ा प्लान!


BCCI On Ajit Agarkar: भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर को बीसीसीआई की ओर से बड़ा तोहफा मिलने की खबर है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनके शानदार कार्यकाल को देखते हुए बोर्ड उनके कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाने की तैयारी में है.

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कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने की तैयारी

मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट जून 2026 में खत्म होने वाला है, लेकिन इसे एक साल के लिए बढ़ाकर जून 2027 तक किया जा सकता है. हालांकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अभी तक इस पर आधिकारिक घोषणा नहीं की है.

टीम इंडिया की ऐतिहासिक सफलता

अगरकर के कार्यकाल में टीम इंडिया ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है. भारत ने 2024 और 2026 के टी20 वर्ल्ड कप के साथ-साथ 2025 चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती. इसके अलावा टीम 2023 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल तक भी पहुंची, जो उनकी चयन नीति की सफलता को दर्शाता है.

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बोर्ड का भरोसा और रणनीति

रिपोर्ट्स के अनुसार, बीसीसीआई अधिकारी अगरकर के फैसलों से काफी संतुष्ट हैं. उन्होंने टीम में बदलाव के दौरान कई साहसिक निर्णय लिए और युवा खिलाड़ियों को मौका दिया. यही वजह है कि बोर्ड उन्हें आगे भी इस भूमिका में बनाए रखना चाहता है.

अंतरराष्ट्रीय करियर की झलक

अगरकर ने अपने करियर में 26 टेस्ट, 191 वनडे और 4 टी20 मैच खेले. उन्होंने टेस्ट में 58 और वनडे में 288 विकेट लिए. बल्लेबाजी में भी उन्होंने टेस्ट में एक शतक और वनडे में 3 अर्धशतक लगाए, जो उन्हें एक बेहतरीन ऑलराउंडर बनाता है.

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Tags: ajit agarkarAjit Agarkar contract extendbcciCricket NewsINDIAN CRICKET TEAM
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