Abhishek sharma Net worth: कितनी संपत्ति के मालिक हैं अभिषेक शर्मा? लाइफस्टाइल देखकर दंग रह जाएंगे आप!

Abhishek sharma lifestyle: एशिया कप सुपर 4 मुकाबले में लगातार दो अर्धशतक लगाने वाले अभिषेक शर्मा इन दिनों सुर्खियों में हैं। क्रिकेट के मैदान में हमेशा वो अपनी बल्लेबाजी से एक अलग छाप छोड़ जाते हैं लेकिन क्रिकेट के मैदान से दूर, यह 25 वर्षीय खिलाड़ी अपनी एक शांत विरासत गढ़ रहा है। उनका अमृतसर स्थित घर, जो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, उनके व्यक्तित्व और उनके सफ़र, दोनों को प्रदर्शित करता है.

अभिषेक शर्मा का घर

अमृतसर के एक आलीशान इलाके में स्थित है. उनका बंगला आधुनिक तरीके से बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है.अंतरराष्ट्रीय दौरों की थकान के बाद यह उनके लिए एक सुरक्षित जगह है. यहाँ, पारिवारिक शामें और सुख-सुविधाएँ स्टेडियम की भीड़ के रोमांच को संतुलित करती हैं.

घर का प्रवेश द्वार काफी भव्य है, अभिषेक शर्मा का घर उनकी पर्सनालिटी की तरह ही सादगी और शान का अनोखा संगम है. खुला लेआउट हर कमरे को और भी विशाल और स्वागतयोग्य बनाता है. लिविंग रूम और ओपन किचन का कॉम्बिनेशन घर को आधुनिकता के साथ-साथ भव्यता भी देता है. हल्के पर्दे और सुनहरे फ़र्नीचर इस माहौल को और निखारते हैं. बिलकुल अभिषेक के खेल की तरह, जहाँ सहजता और क्लास दोनों मौजूद हैं.

उनका इंस्टाग्राम बताता है कि अभिषेक सिर्फ़ मैदान पर ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिकता में भी गहराई से जुड़े हैं. उनके घर में एक सुंदर पूजा कक्ष है, जिसमें सफ़ेद लकड़ी का मंदिर और सावधानी से सजे देवी-देवताओं के चित्र हैं. यह उनके परिवार की परंपराओं और मूल्यों की झलक देता है, और यही संतुलन उनकी ज़िंदगी को भी दिशा देता है.

कारों का जुनून

अभिषेक का गैराज भी उनकी सोच को बखूबी बयान करता है. जहाँ आराम और रोमांच का मेल है. टोयोटा इनोवा और बीएमडब्ल्यू 320डी की सवारी जहाँ शान और सुविधा का अहसास कराती है, वहीं महिंद्रा थार और उनकी नई-नवेली महिंद्रा XUV 3XO रोमांच और दमदार अंदाज़ का प्रतीक हैं.

स्टाइल और रोलेक्स

क्रिकेट ग्राउंड पर अपनी आक्रामक बैटिंग से सबको चौंकाने वाले अभिषेक स्टाइल में भी किसी से पीछे नहीं हैं. हाल ही में वे एक शानदार रोलेक्स घड़ी में नज़र आए. काले और नीले बेज़ल वाली ये घड़ी स्टेनलेस स्टील जुबली ब्रेसलेट के साथ बेहद क्लासी लगती है. इसकी कीमत लगभग 9.9 लाख रुपये है, जबकि बाजार में इसका मूल्य करीब 14 लाख रुपये तक पहुँचता है.

बढ़ती पहचान और नेटवर्थ

आईपीएल की कमाई और टीम इंडिया के लिए बेहतरीन प्रदर्शनों ने अभिषेक शर्मा को तेजी से स्टारडम की ओर बढ़ाया है. एचटी, ईटी और टीओआई की रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी कुल संपत्ति 12 से 15 करोड़ रुपये के बीच आंकी गई है. मैदान पर जलवा बिखेरने के साथ-साथ मैदान के बाहर भी उनका कद लगातार बढ़ रहा है.