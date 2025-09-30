Mr.Crush ने शादी से पहले बहन को दिया बड़ा तोहफा, खुशी से झूम उठी अभिषेक शर्मा की बहन, भर-भरकर लुटाया प्यार!
Abhishek Sharma Family Reaction: अभिषेक ने सात पारियों में 44.86 की औसत और 200 की स्ट्राइक रेट से तीन अर्धशतकों की मदद से 314 रन बनाए। जिसके बाद उनके परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं था.

By: Heena Khan | Published: September 30, 2025 12:27:14 PM IST

abhishek sharma
abhishek sharma

Abhishek Sharma: भारत ने एशिया कप में जीत हासिल कर पाक को करारी मात दी है. इस मैच में सबकी नजरे अभिषेक पर ही टिकी हुई थी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभिषेक ने एशिया कप 2025 में बेहतरीन  प्रदर्शन किया और प्रतियोगिता में अपने असाधारण बल्लेबाजी प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया. वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बाएं हाथ के बल्लेबाज अभिषेक ने सात पारियों में 44.86 की औसत और 200 के स्ट्राइक रेट से तीन अर्धशतकों की मदद से 314 रन बनाए और टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने. इसके अलावा तिलक वर्मा के बेहतरीन अर्धशतक और संजू सैमसन व शिवम दुबे के साथ उनकी उपयोगी साझेदारियों की वजह से टीम इंडिया ने रविवार को दुबई में एक रोमांचक फाइनल में पाकिस्तान को करारी हार दी. 

बहन ने जताई खुशी 

जीत के बाद भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की बहन कोमल ने हाल ही में संपन्न एशिया कप 2025 में अपने भाई के शानदार प्रदर्शन को लेकर बड़ा बयान दिया. इस बयान में वो बेहद खुश नजर आईं. इस दौरान कोमल ने कहा कि यह गर्व की बात है कि मेरे भाई अभिषेक ने एशिया कप टूर्नामेंट में जीत हासिल की. हम ट्रॉफी घर लाए और हम सभी बहुत खुश हैं. मैं अपनी शादी से पहले अपने भाई से यह तोहफा चाहती थी. मुझे अंदर से पता था कि भारत इसे जीतेगा. 

खुशी से झूम उठे पिता 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रविवार को एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत की जीत के बाद, अभिषेक शर्मा के पिता राज कुमार शर्मा ने टूर्नामेंट में अपने बेटे के प्रदर्शन को लेकर बहुत तारीफ की और कहा कि हाल ही में संपन्न प्रतियोगिता में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीतना “बहुत बड़ी बात” है. टूर्नामेंट में अपने बेटे  के प्रदर्शन पर बात करते हुए राज कुमार शर्मा ने मीडिया से कहा कि हम सभी बहुत गर्व और खुशी महसूस कर रहे हैं कि अभिषेक शर्मा को एशिया कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया. यह बहुत बड़ी बात है.

