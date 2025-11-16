Home > खेल > 5 biggest Defeats in Test cricket: दक्षिण अफ्रीका से हार ने याद दिलाए कड़वे पल, जानिए टेस्ट इतिहास में भारत की 5 सबसे बड़ी शिकस्तें

India Test Cricket: टेस्ट इतिहास में कुछ मौकों पर भारतीय टीम अपनी ही सरज़मीं पर या विदेशी धरती पर बुरी तरह लड़खड़ा गई. ये 5 करारी हारें दिखाती हैं कि कभी-कभी दिग्गज टीमों को भी हालात और रणनीति के आगे झुकना पड़ता है.

By: Sharim Ansari | Published: November 16, 2025 4:44:13 PM IST

Ind vs SA 1st Test: 1990 के दशक में भारतीय टीम विदेशी दौरों पर कमजोर मानी जाती थी, लेकिन अगले 15 वर्षों में उन्होंने घरेलू मैदान को अपना मज़बूत किला बना लिया. इसके बावजूद, हैरानी की बात यह है कि भारत की 5 सबसे बड़ी टेस्ट हारों में से 3 घर पर ही हुई हैं – जो बताती हैं कि हाल के वर्षों में टीम कभी-कभी तैयारी, रणनीति या आत्मविश्वास में ढिलाई बरत बैठती है.

रविवार को कोलकाता में South Africa के हाथों मिली 124 रनों की हार, जिससे प्रोटियाज़ ने सीरीज़ में 1-0 की बढ़त बनाई, एक बार फिर उन कड़वी यादों को ताज़ा करती है जब भारत को टेस्ट क्रिकेट में बड़े अंतर से पराजित होना पड़ा था. आइए देखते हैं भारत की टेस्ट इतिहास की 5 सबसे बड़ी हारें.

भारत की टेस्ट क्रिकेट में 5 बड़ी हार (India’s 5 biggest defeats in Test Cricket)

1. दक्षिण अफ्रीका (329 रन), कोलकाता 1996

South Africa (329 runs) Kolkata, 1996

1996 में मोटेरा में पहले टेस्ट में 64 रनों की शानदार जीत के बाद, भारतीय टीम कानपुर में होने वाले अंतिम टेस्ट से पहले एक और जीत दर्ज करने और सीरीज अपने नाम करने की कोशिश में कोलकाता पहुंची. उनकी प्लानिंग तब पूरी तरह से धराशायी हो गईं जब अंतिम पारी में खराब बल्लेबाजी के कारण उन्हें 329 रनों के बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा, जो उस समय रनों के लिहाज से उनकी सबसे बड़ी हार थी.

शुरुआत में, एंड्रयू हडसन और गैरी कर्स्टन ने मज़बूत शुरुआत के साथ पहली पारी में एक बड़े स्कोर की नींव रखी. जवाब में, भारतीय टीम का प्रदर्शन बुरा नहीं रहा, फिर भी, कप्तान अज़हरुद्दीन के शतक और कुंबले के 88 रनों की शानदार पारी के बावजूद, वह 100 रनों से ज़्यादा पीछे रह गई. कर्स्टन ने, अब डैरिल कलिनन के साथ मिलकर, एक और बड़ा शतक बनाया, जिससे मेज़बान टीम को 467 रनों का विशाल लक्ष्य मिला. भारतीय टीम बुरी तरह से हार गई. फिर भी, उन्होंने शानदार वापसी की और कानपुर में सीरीज जीत ली.

2. ऑस्ट्रेलिया (333 रन), पुणे 2017

Australia (333 runs) Pune, 2017

बाएं हाथ के स्पिनर स्टीव ओ’कीफ, जिन्होंने 4 टेस्ट मैचों को छोड़कर बाकी सभी मैच खेले हैं, ने पुणे की पिच से ऐसा धमाल मचाया कि विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे जैसे स्थापित खिलाड़ी भी हैरान रह गए. कुल मिलाकर, उन्होंने 12 विकेट लिए और मेजबान टीम को कुल 100 रनों पर ढेर कर दिया, जिससे कोहली को टेस्ट कप्तान के रूप में घरेलू मैदान पर पहली हार का सामना करना पड़ा.

पहली पारी में रेनशॉ और स्टार्क की पारियों और दूसरी पारी में स्टीव स्मिथ के शतक से भरपूर, ऑस्ट्रेलियाई टीम अपने स्पिनरों के लिए पर्याप्त रन बनाने में कामयाब रही. आखिरकार, भारत 333 रन से चूक गया.

3. ऑस्ट्रेलिया (337 रन), मेलबर्न 2007

Australia (337 runs) Melbourne, 2007

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) पर मिली शर्मनाक हार को भी शायद ही कोई भूल पाया होगा, जो 4 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की 2 जीतों में से एक थी. शुरुआती टेस्ट में भारतीय बल्लेबाज़ी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, इसकी एक वजह वसीम जाफ़र और राहुल द्रविड़ की अस्थायी सलामी जोड़ी थी. मेहमान टीम किसी भी पारी में 200 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई, और मिशेल जॉनसन, ब्रेट ली और स्टुअर्ट क्लार्क की तिकड़ी ने उन्हें परेशान किया.

सलामी बल्लेबाज़ फिल जैक्स और मैथ्यू हेडन की शानदार फॉर्म का फायदा उठाते हुए ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज़ों ने अपने तीखे तेज़ गेंदबाज़ी आक्रमण से भारतीय बल्लेबाज़ों की कड़ी परीक्षा लेने के लिए पर्याप्त रन बनाए. हालांकि, भारतीय बल्लेबाज़ों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा.

4. पाकिस्तान (341 रन), कराची 2006

Pakistan (341 runs) Karachi, 2006

Pakistan का स्कोर 39/6 था. इरफ़ान पठान ने हैट्रिक लेकर शीर्ष 3 बल्लेबाजों को जीरो पर आउट कर दिया था, और उनके लिए जेल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था. लेकिन कामरान अकमल के शानदार प्रयास से शुरू हुई यह पारी एक बड़ी जीत में बदल गई – पाकिस्तान की उस समय की सबसे बड़ी टेस्ट जीत.

पाकिस्तान के पहली पारी के 245 रनों के जवाब में, भारतीय टीम ने एक कमज़ोर स्कोर खड़ा किया, जिसे मुख्य रूप से मोहम्मद आसिफ और अब्दुल रज्जाक ने परेशान किया. पाकिस्तानी बल्लेबाज़ ने दूसरी पारी में फ़ैसल इक़बाल के शतक की बदौलत 599 रनों का विशाल स्कोर बनाया. 607 रनों का लक्ष्य हमेशा ही बहुत बड़ा होता, और युवराज सिंह की 122 रनों की पारी के बावजूद, टीम लक्ष्य से काफी पीछे रह गई, जो घर से बाहर उनकी सबसे बड़ी हार थी.

5. ऑस्ट्रेलिया (342 रन), नागपुर 2004

Australia (342 runs) Nagpur, 2004

Australia ने नागपुर टेस्ट में 342 रनों की करारी जीत के साथ भारत और उसकी घरेलू प्रतिष्ठा को धराशायी कर दिया. माइकल क्लार्क और डेमियन मार्टिन के बीच हुई बड़ी साझेदारी ने पहले तो उन्हें पहली पारी में एक अच्छा स्कोर बनाने में मदद की, फिर जेसन गिलेस्पी की तेज़ गति ने दोनों पारियों में बल्लेबाजों को ढेर कर दिया.

मोहम्मद कैफ़ और वीरेंद्र सहवाग की शानदार पारियों को छोड़कर, दोनों ही टीमों में से किसी ने भी कोई संघर्ष नहीं दिखाया. दूसरी ऑस्ट्रेलियाई पारी में, जिसमें मिडल ऑर्डर के बल्लेबाज़ों ने अर्धशतक जड़े, भारत को 543 रनों का लक्ष्य दिया. वे सिर्फ़ 200 रन ही बना पाए. मुंबई में एक जीत ही वे हासिल कर पाए, लेकिन सीरीज़ हार गए.

