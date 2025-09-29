हाथ ना मिलाने से लेकर ट्रॉफी ना लेने तक, जानें एशिया कप 2025 के 5 सबसे बड़े विवाद
हाथ ना मिलाने से लेकर ट्रॉफी ना लेने तक, जानें एशिया कप 2025 के 5 सबसे बड़े विवाद

ind vs pak controversies: हाथ ना मिलाने से लेकर ट्रॉफी ना लेने तक एशिया कप 2025 के पांच विवाद कौन से है.

By: Divyanshi Singh | Last Updated: September 29, 2025 9:29:58 AM IST

हाथ ना मिलाने से लेकर ट्रॉफी ना लेने तक, जानें एशिया कप 2025 के 5 सबसे बड़े विवाद

IND VS PAK: एशिया कप 2025 में भारत-पाकिस्तान का मुकाबला विवादों से शुरू होकर हंगामे में खत्म हुआ.ग्रुप स्टेज में पहली भिड़ंत के दौरान हाथ मिलाने से इनकार करने से शुरू हुआ यह विवाद फाइनल में टीम इंडिया की जीत के बाद पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान हुए ड्रामे तक जारी रहा. दुबई में खेले गए फाइनल मैच में टीम इंडिया ने रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया. हालांकि, टीम इंडिया को ट्रॉफी उठाने के लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ा जिसकी वजह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी थे, जिनसे टीम इंडिया ने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया. हाथ ना मिलाने से लेकर ट्रॉफी ना लेने तक ये है एशिया कप 2025 के पांच विवाद कौन से है.

भारतीय कप्तान ने नहीं मिलाया हाथ

भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप स्टेज मैच के दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार किया. मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने टॉस से पहले पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा को हाथ न मिलाने की सलाह दी थी, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने इस घटना पर औपचारिक विरोध दर्ज कराया. इस विवाद ने दोनों देशों के बीच क्रिकेट को लेकर बढ़ते राजनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया.

साहिबज़ादा फरहान का बंदूक वाला सेलिब्रेशन

एशिया कप 2025 के भारत बनाम पाकिस्तान सुपर 4 मैच में पाकिस्तानी ओपनर साहिबज़ादा फरहान ने अपना अर्धशतक पूरा किया. उन्होंने अपना बल्ला बंदूक की तरह उठाकर भारतीय प्रशंसकों की ओर भारतीय फैंस की तरफ इशारा किया.जिससे सोशल मीडिया पर जमकर हंगामा हुआ और उनकी आलोचना हुई.

हरिश रऊफ ने किया प्लेन क्रैश का इशारा 

भारत के खिलाफ सुपर 4 मैच के दौरान पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हरिश रऊफ ने भारत के  प्रशंसकों की तरफ़ जेट-शॉट जैसा इशारा किया था. जिसका विडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया. हालाकि इसके लिए  हारिस राउफ़ को 30% जुर्माना लगाया गया. 

सूर्यकुमार यादव पर 30 प्रतिशत जुर्माना

ग्रुप स्टेज मैच जीतने के बाद सूर्यकुमार यादव ने जीत को सशस्त्र बलों और पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों के परिवारों को समर्पित किया. हालांकि, पाकिस्तान भी इससे नाराज़ हो गया और उसने आईसीसी से शिकायत की, जिसके बाद सूर्यकुमार यादव पर मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया.

टीम इंडिया ने क्यों किया ट्रॉफी लेने से मना?

रविवार, 28 सितंबर को फाइनल में टीम इंडिया की जीत के बाद ट्रॉफी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा. भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया. यही वजह थी कि टीम ने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया. इस वजह से पुरस्कार वितरण समारोह शुरू होने में काफी देर हो गई. नकवी जैसे ही मंच पर पहुंचे, स्टेडियम में मौजूद भारतीय प्रशंसकों ने “भारत माता की जय” के नारे लगाने शुरू कर दिए. कुछ प्रशंसकों ने नकवी की हूटिंग भी की. आखिरकार, सवा घंटे की देरी के बाद, पुरस्कार वितरण समारोह रात 1:15 बजे शुरू हुआ. हालांकि, इस दौरान भी टीम इंडिया को ट्रॉफी नहीं मिली; कुछ खिलाड़ियों ने ही अपने पुरस्कार ग्रहण किए और समारोह वहीं समाप्त हो गया.

हाथ ना मिलाने से लेकर ट्रॉफी ना लेने तक, जानें एशिया कप 2025 के 5 सबसे बड़े विवाद

