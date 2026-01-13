Home > क्रिकेट > 17 साल का एज गैप, अपनाया इस्लाम…मेलबर्न से कराची तक का सफर; वसीम अकरम और शनीरा की अनोखी प्रेम कहानी

17 साल का एज गैप, अपनाया इस्लाम…मेलबर्न से कराची तक का सफर; वसीम अकरम और शनीरा की अनोखी प्रेम कहानी

who is Shaniera Thompson: शनीरा थॉम्पसन मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं और फिलहाल पाकिस्तान में रहती हैं. वह एक सोशल वर्कर हैं और उन्होंने पब्लिक रिलेशन्स कंसल्टेंट के तौर पर भी काम किया है.

By: Shubahm Srivastava | Published: January 13, 2026 12:44:57 AM IST

Wasim Akram Shaniera Thompson
Wasim Akram Shaniera Thompson


Wasim Akram Shaniera Thompson : वसीम अकरम क्रिकेट के इतिहास के सबसे महान गेंदबाजों में से एक हैं. पाकिस्तानी गेंदबाज को दुनिया भर में ‘द सुल्तान ऑफ स्विंग’ के नाम से जाना जाता है. वसीम अकरम के नाम कप्तान के तौर पर वनडे में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड है. क्रिकेट से रिटायर होने के बाद, वह कमेंटेटर बन गए और अपने क्रिटिकल एनालिसिस और शानदार टेक्निकल नॉलेज से सभी का दिल जीत लिया.

You Might Be Interested In

वसीम अकरम की पर्सनल लाइफ की बात करें तो, इस हैंडसम क्रिकेटर ने हुमा मुफ्ती से शादी की थी, जो एक साइकोलॉजिस्ट थीं. वह पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की साइकोलॉजिकल कंसल्टेंट के तौर पर काम करती थीं. इस कपल के दो बेटे, तैमूर और अकबर हुए. हालांकि, 2009 में, हुमा की कुछ हेल्थ प्रॉब्लम के कारण मौत हो गई.

हुमा की मौत वसीम के लिए एक बड़ा झटका था, जिससे उबरने में उन्हें समय लगा. कुछ समय बाद, वसीम को शनीरा थॉम्पसन से प्यार हो गया और उन्होंने 2011 में उनसे शादी कर ली. शनीरा वसीम से 17 साल छोटी हैं, और इस कपल के घर एक बेटी हुई जिसका नाम आयला रखा गया. वसीम अकरम की पत्नी, शनीरा आजकल एक अजीब ट्रोल पोस्ट पर भड़कने के बाद सुर्खियों में हैं. आइए शनीरा के बारे में और जानने के लिए आगे पढ़ें.

You Might Be Interested In

शनीरा थॉम्पसन कौन हैं?

शनीरा थॉम्पसन मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं और फिलहाल पाकिस्तान में रहती हैं. वह एक सोशल वर्कर हैं और उन्होंने पब्लिक रिलेशन्स कंसल्टेंट के तौर पर भी काम किया है. शनीरा ने 21 साल की उम्र में फैशन में अपना करियर शुरू किया और उनका अपना कपड़ों का बुटीक था. ऑस्ट्रेलिया में रहने के दौरान, शनीरा ने बड़े ऑस्ट्रेलियाई फैशन फेस्टिवल्स और इंटरनेशनल इवेंट्स में काम किया.

शनीरा थॉम्पसन वसीम अकरम से कैसे मिलीं?

शनीरा 2011 में कुछ कॉमन दोस्तों के साथ डिनर पर वसीम से मिलीं. उस समय वह क्रिकेट कमेंट्री के लिए मेलबर्न आए थे. उन्हें उनकी पॉपुलैरिटी के बारे में पता नहीं था. एक लीडिंग पब्लिकेशन को दिए गए एक पुराने इंटरव्यू में, वसीम ने एक बार कहा था:

“मैंने उनसे कहा था – “मैं अपने देश में काफी मशहूर हूं” – लेकिन यह बात काम नहीं आई. मुझे उन्हें इम्प्रेस करना पड़ा. हमने नंबर एक्सचेंज किए, टेक्स्ट और ईमेल किए, और जब भी मैं यहां वापस आता था, हम मिलते थे.”

शैनीरा थॉम्पसन ने अपना लिया इस्लाम धर्म 

दोनों ने नंबर एक्सचेंज किए और कुछ समय तक टेक्स्ट और कॉल पर एक-दूसरे से बात करने लगे. वसीम अकरम ने उन्हें पाकिस्तानी संस्कृति से मिलवाया, वहीं शैनीरा ने उन्हें अपनी ऑस्ट्रेलियाई जड़ों के बारे में बताया, और आखिरकार दोनों को प्यार हो गया. ऑस्ट्रेलियाई सोशल एक्टिविस्ट ने उर्दू सीखी और अपने प्रेमी वसीम अकरम से शादी करने के लिए इस्लाम धर्म अपना लिया.

दोनों के बीच 17 साल का अतंर

लगभग दो साल तक डेटिंग करने के बाद, वसीम अकरम और शैनीरा थॉम्पसन ने 12 अगस्त, 2013 को एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी कर ली. शादी के समय वसीम 47 साल के थे और शैनीरा 30 साल की थीं. दोनों की उम्र में 17 साल का बड़ा अंतर चर्चा का विषय बन गया. शैनीरा थॉम्पसन का वसीम की पहली शादी से हुए बेटों के साथ रिश्ता.

You Might Be Interested In
Tags: Shaniera ThompsonWASIM AKRAMwasim akram second wifewho is Shaniera Thompson
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सिर्फ 5 स्टेप्स में पाएं मीरा कपूर जैसा ग्लोइंग फेस;...

January 12, 2026

अब बोरिंग नहीं रहा लड़कों का फैशन! इन 8 बॉलीवुड...

January 12, 2026

बॉलीवुड हसीनाओं के डेली मेकअप सीक्रेट्स: अब रोज़ाना घर पर...

January 12, 2026

रोज़ाना दिखें ग्लैमरस, अब आपके लिए बॉलीवुड अभिनेत्रियों जैसा’एवरीडे मेकअप’...

January 12, 2026

बोल्ड लिप्स, सॉफ्ट आईज़, जानें बॉलीवुड ने कैसे बदली स्टाइल...

January 12, 2026

Morning Breakfast: मिंटो में होगा तैयार, सुबह की भागदौड़ में...

January 12, 2026
17 साल का एज गैप, अपनाया इस्लाम…मेलबर्न से कराची तक का सफर; वसीम अकरम और शनीरा की अनोखी प्रेम कहानी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

17 साल का एज गैप, अपनाया इस्लाम…मेलबर्न से कराची तक का सफर; वसीम अकरम और शनीरा की अनोखी प्रेम कहानी
17 साल का एज गैप, अपनाया इस्लाम…मेलबर्न से कराची तक का सफर; वसीम अकरम और शनीरा की अनोखी प्रेम कहानी
17 साल का एज गैप, अपनाया इस्लाम…मेलबर्न से कराची तक का सफर; वसीम अकरम और शनीरा की अनोखी प्रेम कहानी
17 साल का एज गैप, अपनाया इस्लाम…मेलबर्न से कराची तक का सफर; वसीम अकरम और शनीरा की अनोखी प्रेम कहानी