आकाश में दिखेगा दुलर्भ नजारा…क्या है हार्वेस्ट मून? कब और कहां देख पाएंगे, जानिए

Harvest Moon 2025: अगले महीने आसमान में एक अद्भुत नजारा देखने को मिलने वाला है. खगोलविदों के अनुसार, दुर्लभ हार्वेस्ट मून अक्टूबर में दिखाई देगा. आमतौर पर यह पूर्णिमा सितंबर में होती है, लेकिन इस साल चंद्र और कैलेंडर चक्र के कारण यह अक्टूबर में दिखाई देगी। दिलचस्प बात यह है कि इस साल का हार्वेस्ट मून सुपरमून भी होगा. इसका मतलब है कि चंद्रमा पृथ्वी के करीब होगा, जिससे वह सामान्य पूर्णिमा की तुलना में लगभग 6.6% बड़ा और लगभग 13% अधिक चमकदार दिखाई देगा.

हार्वेस्ट मून क्या है?

हार्वेस्ट मून वह पूर्णिमा होती है जो पतझड़ विषुव, यानी शरद ऋतु की शुरुआत के सबसे नजदीक होती है. किसानों के लिए यह चंद्रमा खास माना जाता है, क्योंकि इसकी रोशनी से वे रात में खेतों में काम कर सकते थे. इसलिए इसे समृद्धि और आभार का प्रतीक माना जाता है.

यह घटना काफी दुर्लभ है. पिछली बार हार्वेस्ट मून अक्टूबर में 2020 में दिखाई दिया था और अगला 2028 में होगा. इसलिए, 2025 में यह खगोल विज्ञान के शौकीनों और आम लोगों के लिए एक खास तोहफा होगा.

आसमान में सुनहरा रंग

यह पूर्णिमा 5 से 8 अक्टूबर तक दिखाई देगी, लगभग तीन दिनों तक लगभग पूरी रहेगी. यह 7 अक्टूबर की रात को सबसे अधिक चमकेगी. इस समय यह सूर्यास्त के तुरंत बाद आसमान में निकलेगी और सुनहरा रंग बिखेरेगी.

सुपरमून का नजारा

2025 का हार्वेस्ट मून सुपरमून भी होगा. इसका मतलब है कि चंद्रमा पृथ्वी के बहुत करीब होगा. नतीजतन, यह सामान्य पूर्णिमा की तुलना में लगभग 6.6% बड़ा और लगभग 13% अधिक चमकदार दिखाई देगा. इससे रात का आसमान और भी खूबसूरत हो जाएगा.

इसे कब और कहाँ देख सकते हैं?

यह अनोखी पूर्णिमा 6 अक्टूबर की शाम को शुरू होगी और 7 अक्टूबर की रात को चरम पर होगी. उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश देशों, जिसमें भारत भी शामिल है, के लोग इस अद्भुत नजारे का आनंद ले सकेंगे. साफ आसमान होने पर इसे खुली आंखों से आसानी से देखा जा सकता है। दूरबीन या टेलीस्कोप से चंद्रमा की सतह की और भी अधिक जानकारी मिल सकती है.

क्या यह भारत में दिखाई देगा?

हां, भारत के लोग 6 और 7 अक्टूबर की रात को इस खूबसूरत नजारे का आनंद ले सकते हैं. चंद्रमा पूर्व में उदय होगा और पश्चिम में अस्त होगा। अगर मौसम साफ रहता है, तो यह आसमान में सुनहरे रंग की चमक के साथ चमकेगा, जिसे आप खुली आँखों से आसानी से देख सकते हैं.

सुपरमून देखने का सबसे अच्छा तरीका

हार्वेस्ट मून को देखने के लिए किसी खास उपकरण की ज़रूरत नहीं है. अगर आप इसे खुले मैदान या ऐसी जगह से देखते हैं जहाँ से पूर्व की ओर का क्षितिज साफ दिखे, तो यह और भी अच्छा दिखेगा. शहरों में वायु प्रदूषण से इसकी चमक थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन यह फिर भी साफ दिखेगा. दूरबीन या टेलीस्कोप का इस्तेमाल करने से चंद्रमा की सतह के बारे में और भी दिलचस्प बातें पता चलेंगी.

