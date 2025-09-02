Home > विज्ञान > भारत के इन दिग्गज उद्योगपतियों के पास है आलीशान प्राइवेट जेट, सुविधाएं और कीमत सुन उड़ जाएंगे आपके होश

भारत के इन दिग्गज उद्योगपतियों के पास है आलीशान प्राइवेट जेट, सुविधाएं और कीमत सुन उड़ जाएंगे आपके होश

Expensive Jets In India: मुकेश अंबानी और गौतम अडानी जैसे भारत के दिग्गज उद्योगपतियों के अलावा देश में इन लोगों के पास भी है आलिशान प्राइवेट जेट, जिनकी कीमत करोड़ों में हैं।

Published By: Shubahm Srivastava
Published: September 2, 2025 16:15:00 IST

Expensive Jets In India: दुनिया भर के अरबपति उद्योगपति (Billionaire Industrialist) अपनी आलीशान जिंदगी (luxurious life) के लिए जाने जाते हैं। उनके पास आलीशान घरों से लेकर महंगी कारों तक सब कुछ है। भारतीय उद्योगपति (Indian Industrialist) भी अपनी ज़िंदगी बड़े ही शान-ओ-शौकत से जीते हैं। ज़मीन के साथ-साथ आसमान में भी उनकी शान-शौकत देखने लायक होती है। आज के समय में प्राइवेट जेट (Private Jet) रुतबे और ताकत का प्रतीक बन गए हैं।

इन आलीशान प्राइवेट जेट की कीमत सैकड़ों करोड़ से लेकर 1 हज़ार करोड़ तक होती है। खास बात यह है कि इनमें हर जरूरी सेवा पहले से ही उपलब्ध होती है। आइए जानते हैं भारत में किन लोगों के पास कौन सा जेट है और उसकी क्या खासियत है।

मुकेश अंबानी का Boeing 737 MAX 9 

देश के दिग्गज कारोबारी और रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) के चेयरमैन मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) के पास देश का सबसे महंगा प्राइवेट जेट है। बोइंग 737 मैक्स 9 किसी उड़ते महल से कम नहीं है। इस आलीशान जेट की खासियतों की बात करें तो इसमें मास्टर बेडरूम, कॉन्फ्रेंस रूम, हाई-टेक किचन और मल्टी-कुजीन डाइनिंग एरिया जैसी सुविधाएं हैं। यह जेट एक बार में 11,770 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है और इसमें 25 लोग आराम से सफर कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी कीमत करीब 1 हजार करोड़ रुपये है।

गौतम अडानी का Embraer Legacy 650

अडानी ग्रुप (Adani Group) के चेयरमैन गौतम अडानी (Gautam Adani) के पास भी एम्ब्रेयर लेगेसी 650 जैसा शानदार जेट है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह एक बार में 14 यात्रियों को लेकर 7,200 किलोमीटर तक बिना रुके उड़ान भर सकता है। सुविधाओं की बात करें तो इसमें तीन-ज़ोन केबिन, लग्ज़री सीटिंग और आधुनिक मनोरंजन जैसी सेवाएँ हैं।

रतन टाटा का Dassault Falcon 2000 

दिवंगत टाटा ग्रुप (Tata Group) के पूर्व चेयरमैन और विमानन प्रेमी रतन टाटा (Ratan Tata) के पास भी एक आलिशान प्राइवेट जेट है, जिसका नाम  Dassault Falcon 2000 है। 180 करोड़ रुपये की कीमत वाले इस जेट की रेंज 6000 किमी है। अपनी परफॉर्मेंस और एलीगेंस के लिए ये दुनिया भर में मशहूर है।

कुमार मंगलम बिड़ला का Gulfstream G100

आदित्य बिड़ला समूह (Aditya Birla Group) के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिड़ला (Kumar Mangalam Birla) के पास गल्फस्ट्रीम G100 जैसा शानदार जेट है। इसकी कीमत लगभग 90 करोड़ रुपये है। यह 7 यात्रियों को ले जा सकता है और 4,473 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। इसे व्यावसायिक यात्राओं के लिए एक किफायती और तेज़ विकल्प माना जाता है।

अमिताभ बच्चन का Bombardier Challenger 300

बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) कोई बिजनेसमैन नहीं हैं, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल (Lifestyle) काफी लग्जरी है। एक बड़े बिजनेसमैन (Businessman) की तरह बिग बी के पास भी बॉम्बार्डियर चैलेंजर 300 नाम का एक शानदार जेट है। 10 सीटों वाले इस जेट की रेंज 5,700 किलोमीटर है और इसकी कीमत करीब 260 करोड़ रुपये है।

