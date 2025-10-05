Handicapped लोगों के लिए वरदान बनी मस्क की Brain Chip, सोचते ही होगा मैसेज टाइप! जानें कैसे

Neuralink Brain Chip: विश्व की सबसे बड़े आविष्कारों (Inventions) में एक है न्यूरालिंक ब्रेन चिप. एलन मस्क ने अविष्कारों के इतिहास में बहुत बड़ा आविष्कार कर दिया.आईये आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं.

न्यूरालिंक ब्रेन चिप क्या है?

यह एक छोटा सिक्का-आकार का माइक्रोचिप है जिसको एलन मस्क की न्यूरोटेक्नोलॉजी कंपनी Neuralink ने बनाया है. इसका आकार छोटे सिक्के की तरह है इस चिप को ख़ास तौर पर पैरालिसिस (लकवाग्रस्त) से पीड़ित और किसी दुर्घटना या बीमारी के कारण अपने अंग या क्षमता खोये हुए लोगों की मदद के लिए बनायी गयी है.

प्रत्यारोपण और कार्य

इस माइक्रोचिप को दिमाग में प्रत्यारोपित किया जायेगा चिप से बहुत महीन इलेक्ट्रोड थ्रेड्स निकलते हैं, जो मस्तिष्क के न्यूरॉन्सकी गतिविधियों को पढ़ने और रिकॉर्ड करने का काम करते हैं चिप मस्तिष्क में न्यूरॉन्स द्वारा भेजे गए विद्युत संकेतों को पढ़ती है. और कार्य करने का आदेश देती है.

कोई लकवाग्रस्त व्यक्ति केवल सोच से कंप्यूटर का संचाल कर सकता है और अन्य प्रकार के गेम खेल सकता है और कोई टेक्स्ट भी लिख सकता है.

परीक्षण

कंपनी ने इसे पहले जानवरो पर प्रयोग किया था जिनमें बंदरों ने अपने दिमाग का उपयोग करके कंप्यूटर गेम खेलने में सक्षम हो सके. अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) से मंजूरी मिलने के बाद, न्यूरालिंक ने जनवरी 2024 में पहले मानव रोगी में चिप का सफल प्रत्यारोपण किया. इस कंपनी का पहला मानव परिक्षण सफल रहा. पहले मरीज जो एक दुर्घटना में लकवाग्रस्त हो गए थे, अब केवल अपनी सोच से कंप्यूटर संचालित कर पा रहे हैं और उन्होंने बताया की इसमें उनमे किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा था

इस चिप का भविष्य क्या हो सकता है?

एलन मस्क चाहते हैं की वह इस चिप में कुछ ऐसा बदलाव करे की दृष्टिहीन व्यक्ति भी देखने योग्य हो जाये और जो सुन नहीं सकते वो भी सुनने में समर्थ हो सके. भविष्य में यह चिप सैद्धांतिक रूप से स्मृति, सीखने की क्षमता और सूचना प्रसंस्करण को भी बढ़ा सकती है

चिंताएं और समस्या

पशुओं पर किए गए परीक्षणों को लेकर समय-समय पर विरोध और चिंताएं व्यक्त की गई हैं. कंपनी का कहना है कि अपडेट के साथ उन समस्याओं को भी ठीक कर दिया जायेगा लोग का कहना है की मस्तिष्क से जुड़ा संवेदनशील डेटा कैसे संग्रहीत और सुरक्षित किया जाएगा उन्हें हैक भी तो किया जा सकता है. न्यूरालिंक ब्रेन चिप एक अत्याधुनिक तकनीक है यह विकलांग लोगो के लिए वरदान साबित होगी और जो लोग सक्षम नहीं है अब वो भी अब मैसेज के ज़रिये बात कर सकेंगे भविष्य में अपडेट के साथ देख या सुन भी सकेंगे लेनी अभी भी एलन मस्क को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा जो की इतना आसान नहीं है.