Difference between Zakat and Fitra: जकात और फितरा में क्या है अंतर, जानिए किसे, कब और कैसे देना चाहिए

Difference between Zakat and Fitra: रमजान सिर्फ रोज़ा और नमाज़ का महीना नहीं है, यह दयालुता, दान और सामाजिक जिम्मेदारी का समय भी है. मुसलमान इस महीने में सुबह से शाम तक रोज़ा रखते हैं और जरूरतमंदों की मदद भी करते हैं. इसी दौरान दो प्रकार के दान-जकात और फितरा-पर ध्यान दिया जाता है.

जकात: संपत्ति के हिसाब से दान

जकात या जकात-उल-माल इस्लाम के पांच स्तंभों में से एक है. यह हर मुसलमान पर अनिवार्य है जिसकी संपत्ति निसाब से अधिक हो. इसे साल में किसी भी समय दिया जा सकता है जब शर्तें पूरी हों, लेकिन रमजान में देना विशेष रूप से सवाब माना जाता है. जकात कुल संपत्ति का 2.5 प्रतिशत होती है और इसमें नकद, सोना, चांदी, निवेश और व्यापार से जुड़ी संपत्ति शामिल होती है. इसका उद्देश्य गरीबों, जरूरतमंदों, मुसाफ़िरों और कर्जदारों की मदद करना और समाज में समानता लाना है.

फितरा: रमजान के आखिर में खुशियों का दान

फितरा या जकात-उल-फित्र रमजान के अंत में दिया जाने वाला दान है. यह संपत्ति पर निर्भर नहीं करता और हर सक्षम मुसलमान पर अनिवार्य है. इसे ईद की नमाज़ से पहले अदा करना जरूरी है. फितरे का मकसद है रोज़ा में हुई कमियों की भरपाई करना और यह सुनिश्चित करना कि गरीब परिवार भी ईद की खुशियों में शामिल हो सकें. पहले फितरा गेहूं, जौ या खजूर के रूप में दिया जाता था, अब इसे समान मूल्य के पैसे के रूप में अदा किया जाता है.

दोनों में मुख्य अंतर

संपत्ति आधारित, कुल बचत का 2.5%, साल में कभी भी दिया जा सकता है, उद्देश्य लंबे समय की गरीबी कम करना. फितरा: हर सक्षम मुसलमान के लिए तय रकम, केवल ईद से पहले देना जरूरी, उद्देश्य ईद की खुशियों को सभी तक पहुंचाना.

रमजान के आखिर में फितरा खुशियां बांटता है, जबकि जकात समाज में समानता और गरीबी दूर करने का माध्यम है. ईद-उल-फित्र 2026 के पास, इन दोनों दानों को सही समय और तरीके से अदा करना जरूरी है, ताकि हर जरूरतमंद परिवार ईद की खुशियों में शामिल हो सके.