क्यों नहीं है रात में झाड़ू लगाना सही? अंधविश्वास है या कोई परंपरा, जानें ज्योतिष और वास्तु का भी नजरिया

Sweeping At Night: रात में झड़ू न लगाना सही है या गलत? क्या ये कोई परंपरा है, जो सालों से चली आ रही है, जिसे लोग अंधविश्वास के तरह चलाते आ रहे हैं, तो चलिए जानते हैं क्या है सच? ज्योतिष शास्त्र वास्तु शास्त्र और हिंदू मान्यता के अनुसार

By: chhaya sharma | Published: September 18, 2025 6:05:35 PM IST

Why Sweeping At Night Is Not Good: रात को झाड़ू लगाना क्यों सही नहीं माना जाता है? दरअसल ऐसा ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के अनुसार, रात में झाड़ू लगाने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर से चली जाती है, जिसके बाद घर में दरिद्रता के साथ-साथ नकारात्मक ऊर्जा भी आने लगती है और कहा जाता है कि रात में झाड़ू लगाने से घर में क्लेश बढ़ता है और धन की कमी भी होने लगती है। 

रात में झाड़ू लगाने के लिए हिंदू मान्यता का नजरिया 

हिंदू मान्यता के अनुसार, झाड़ू को देवी लक्ष्मी का प्रतीक है और कहा जाता है कि दिन ढलने के बाद यानी शाम के समय, खासकर मंदिर में दीपक जलाने के बाद, घर में देवी लक्ष्मी का प्रवेश होता है और इस दौरान झाड़ू लगाना से  उनका अपमान होता है, जिससे देवी नराज होकर घर से जा सकती हैं, जिसके बाद घर में धन की कमी और दरिद्रता बढ़ सकती है.

रात में झाड़ू लगाने के लिए ज्योतिष शास्त्र नजरिया क्या है?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रात के समय झाड़ू लगाना इसलिए माना है, क्योंकि ये समय  राहु और केतु को होता है और शाम के समय इनका प्रभाव तेज होता है और इसलिए रात का समय तामसिक शक्तियों का माना जाता है, ऐसे में रात के समय झाड़ू लगाने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती हैं

रात में झाड़ू लगाने के लिए क्या है वास्तु शास्त्र का नजरिया?

वास्तु शास्त्र के अनुसार, शाम के समय घर में झाड़ू लगाकर कचरा साफ नहीं करना चाहिए, अगर ऐसा करना बेहद जरूरी लग रहा है, तो, झाड़ू लगाकर कचरा कूड़ेदान में या किसी अगल जगह पर रख लेना चाहिए और सुबह होने के बाद ही बाहर फेंकना चाहिए. ऐसा करने से घर में कोई परेशानी नहीं होती है और ना ही माता लक्ष्मी गुस्सा होती हैं. 

क्या रात में झाड़ू न लगाना अंधविश्वास और या परंपरा है? 

रात में झाड़ू ना लगाने का नियम प्राचीन समय से चलता आ रहा है, पुराने समय में लोग  कम रोशनी में और शाम में अंधेरा होने के बाद झाड़ू नहीं लगते थे, उन्हें डर होता था कि कम रोशनी में झाड़ू लगाने से  उनका कीमती सामान खो जाएगा. इसके अलावा घरों में कम रोशनी होती ही,जहरीले कीड़े होने का खतरा रहता था. ऐसे में रात में झाड़ू न लगाना  परंपरा है, जिसका पालन लोग अंधविश्वास के तौर करते आ रहे हैं.

