मरने के बाद टूट जाता है आत्मा का परिवार से संबंध? तो क्यों किया जाता है श्राद्ध कर्म तर्पण और पिंडदान! जाने यहां
Home > धर्म > मरने के बाद टूट जाता है आत्मा का परिवार से संबंध? तो क्यों किया जाता है श्राद्ध कर्म तर्पण और पिंडदान! जाने यहां

मरने के बाद टूट जाता है आत्मा का परिवार से संबंध? तो क्यों किया जाता है श्राद्ध कर्म तर्पण और पिंडदान! जाने यहां

Why Shraddha Performed In Pitru Paksha? ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा का परिवार से संबंध टूट जाता है, तो फिर पितृ पक्ष में श्राद्ध कर्म तर्पण और पिंडदान का फल आत्मा को कैसे मिलता है? तो चलिए जानते हैं यहां.

By: chhaya sharma | Published: September 19, 2025 6:45:51 AM IST

Why Is Shradha Performed In Pitru Paksha?
Why Is Shradha Performed In Pitru Paksha?

Why Shraddha Performed In Pitru Paksha? माना जाता है कि मरने के बाद आत्मा का संबंध परिवार से टूट जाता है, तो फिर क्यों पितृ पक्ष में तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म आदि पितरों की आत्मा की शांति के लिए किया जाता है और इन सब का फल हमारे पुर्वजों की आत्मा को कैसे मिलता हैं, तो चलिए जानते हैं यहां  

दरअसल, प्रेमानंद जी महाराज (Premanand Maharaj) ने पितरों के श्राद्ध को लेकर भी कई अहम बातें बताई हैं. उनसे एक भक्त ने पूछा कि कहा जाता है कि मृत्यु के बाद किसी भी मृतक की आत्मा दूसरा जन्म ले लेती है या फिर अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग-नर्क को पाती है, इसलिए आत्मा का संबंध परिवार से टूट जाता और वो दूसरा जन्म लेती है, ऐसे में पितृ पक्ष में तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म आदि करने से परिवारजन और पुण्य आत्मा को फल कैसे मिलता है? चलिए जानते हैं इस पर प्रेमानंद जी महाराज का क्या कहना है?

मृत्यु के बाद टूट जाता है संबंध तो आत्मा कैसे पाती श्राद्ध का फल

प्रेमानंद जी महाराज (Premanand Maharaj) भक्त के इस सवाल का उत्तर देते हुए कहते हैं कि हिंदू धर्म में श्राद्ध केवल सिर्फ अनुष्ठान नहीं, बल्कि अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता का भाव है और पुर्वजों को सम्मान देना है, जैसे किसी के भी पिता भले ही स्वर्ग सिधार गए हो, लेकिन परिवार तो, जीवित रहते हुए उनकी संपत्ति आदि का सुख तो भोग रहा हैं. ऐसे में पितृ पक्ष में अपने पुर्वजों के नाम का दान, तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म करेंगे, तो उसका फल उन्हें उस योनि में मिलेगा, जिसमें वो होंगे. अगर वो अपने कर्मों का दंड भोग रहे हैं, तो उनका उत्थान होगा.

संवर जाता है आत्मा का अगला जन्म

मृत्यु के बाद भले ही आत्मा का संबंध परिवार से टूट जाए, लेकिन भावनात्मक संबंध नहीं खत्म होता है, ऐसे में अगर आप अपने पुर्वजों का तर्पण, पिंडदान नहीं करते हैं, तो ये आपकी ही कर्तव्यहीनता होगी, क्योंकि जीवित रहते हुए आपके पुर्वजों ने अपने परिवार के लिए जो भी किया और अपना कर्तव्य पूर्ण कर मृत्यु को प्राप्त होए हैं. इसके बाद  परिवारवालों की जिम्मेदारी होती है कि, वो भी अपना कर्तव्य निभाएं और अपने पुर्वजों का तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म, आपका ऐसा करना उनका अगला जन्म संवर देगा और इसका पूरा फल उन्हें ही मिलेगा, फिर वो चाहे किसी भी योनि में हो.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: last day of Pitru Pakshalast day of ShradhPitru PakshaPitru Paksha 2025Shradhshradh 2025Why is Shraddha performedWhy is Shraddha performed during Pitru Paksha
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Avneet Kaur की प्रीमियर स्टाइल ने सोशल मीडिया पर मचाया...

September 19, 2025

मिस आंध्र से प्लेबॉय तक Sherlyn Chopraकी हॉट जर्नी ,...

September 18, 2025

बोल्ड किरदारों से हॉट सीन्स तक, मूवी में Sydney Sweeney...

September 17, 2025

साल 2025 का अंतिम सूर्यग्रहण कब लगेगा?

September 17, 2025

फिल्मी सितारों ने पीएम मोदी को दी 75वें जन्मदिन की...

September 17, 2025

Mallika Sherawat का बोल्ड अवतार देख, फैंस नजरें नहीं हटा...

September 17, 2025
मरने के बाद टूट जाता है आत्मा का परिवार से संबंध? तो क्यों किया जाता है श्राद्ध कर्म तर्पण और पिंडदान! जाने यहां

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

मरने के बाद टूट जाता है आत्मा का परिवार से संबंध? तो क्यों किया जाता है श्राद्ध कर्म तर्पण और पिंडदान! जाने यहां

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

मरने के बाद टूट जाता है आत्मा का परिवार से संबंध? तो क्यों किया जाता है श्राद्ध कर्म तर्पण और पिंडदान! जाने यहां
मरने के बाद टूट जाता है आत्मा का परिवार से संबंध? तो क्यों किया जाता है श्राद्ध कर्म तर्पण और पिंडदान! जाने यहां
मरने के बाद टूट जाता है आत्मा का परिवार से संबंध? तो क्यों किया जाता है श्राद्ध कर्म तर्पण और पिंडदान! जाने यहां
मरने के बाद टूट जाता है आत्मा का परिवार से संबंध? तो क्यों किया जाता है श्राद्ध कर्म तर्पण और पिंडदान! जाने यहां