घर पर मृत व्यक्ति की तस्वीर लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

Dead Person Photo: जब कोई अपना हमें छोड़कर इस संसार से विदा हो जाता है, तो उसकी यादें और तस्वीरें ही हमारे पास बचती हैं. घर में मृतक की तस्वीर लगाना एक सामान्य परंपरा है, जिसे हम अपने प्रियजनों की स्मृति और उनके प्रति सम्मान के रूप में निभाते हैं. लेकिन भारतीय संस्कृति, धर्म और वास्तु शास्त्र में तस्वीर लगाने को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं. माना जाता है कि तस्वीर का स्थान, दिशा और सजावट न केवल पितरों की आत्मा की शांति से जुड़ा होता है, बल्कि घर के वातावरण और परिवार की ऊर्जा पर भी गहरा असर डालता है.

इसी कारण मृतक की तस्वीर को घर में लगाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है. अगर यह तस्वीर सही दिशा और स्थान पर लगाई जाए तो यह पितरों का आशीर्वाद दिलाती है, वहीं गलत जगह पर लगाई गई तस्वीर से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी बढ़ सकता है. इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि मृत व्यक्ति की तस्वीर लगाने से जुड़े कौन-कौन से धार्मिक, वास्तु और व्यावहारिक पहलू महत्वपूर्ण माने गए हैं.

तस्वीर को लगाने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

फ्रेम का चुनाव

तस्वीर को काले रंग के फ्रेम में न लगाएँ. यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है.

सुनहरा, भूरा या हल्के रंग का फ्रेम शुभ माना जाता है.

माल्यार्पण और दीपक

तस्वीर पर ताजे फूलों की माला अर्पित करें. कृत्रिम या मुरझाए फूल लगाना अशुभ है.

तस्वीर के पास दीपक या अगरबत्ती जलाना पितरों की आत्मा की शांति के लिए शुभ माना जाता है.

साफ-सफाई

तस्वीर पर धूल या गंदगी न जमने दें. यह अनादर माना जाता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा लाता है.

आकार और संख्या

बहुत बड़ी तस्वीर लगाने से वातावरण भारी हो सकता है.

एक ही व्यक्ति की कई तस्वीरें लगाने से बचें.

गलतियां जिनसे बचना चाहिए:

तस्वीर को सोने के कमरे में न लगाएँ.

तस्वीर को देवताओं की मूर्ति या तस्वीरों के साथ न रखें.

तस्वीर को कभी भी जमीन पर या दरवाजे के पास न रखें.

तस्वीर को अंधेरे और गंदगी वाले स्थान पर न लगाएँ.

तस्वीर पर टूटी माला, फटी हुई फोटो या टूटा फ्रेम न रखें